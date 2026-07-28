50 de locuinţe sociale pentru familiile defavorizate din Pata Rât vor fi achiziţionate cu fonduri europene

1 minut de citit Publicat la 18:02 28 Iul 2026 Modificat la 18:02 28 Iul 2026

Imagine din Pata Rât. sursa foto: mfe.gov.ro

Municipiul Cluj-Napoca va achiziționa 50 de locuințe sociale destinate familiilor defavorizate din comunitatea Pata Rât, în cadrul proiectului „LOCUS: Locuire, Oportunități și Coeziune Urbană Sustenabilă”, aprobat de Consiliul Local într-o ședință extraordinară de marți, scrie Agerpres.

Potrivit documentației proiectului, valoarea totală eligibilă a investiției este de 29.979.272,70 lei (aproximativ 5,8 milioane de euro), din care 98% reprezintă finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027.

Municipiul Cluj-Napoca va contribui cu aproximativ 592.000 de lei, adică 2% din valoarea proiectului, în timp ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, liderul proiectului, participă cu peste 7.600 de lei.

Obiectivul principal este achiziționarea a cel puțin 50 de locuințe sociale pentru persoane și familii vulnerabile din așezările din Pata Rât, urmată de integrarea beneficiarilor în comunitate.

Demersul este justificat prin problemele grave identificate în zona Pata Rât: locuințe improvizate și supraaglomerate, lipsa utilităților, venituri foarte mici, acces limitat la educație și servicii medicale, precum și dificultăți majore de integrare pe piața muncii.

Cele 50 de locuințe vor fi achiziționate și dotate corespunzător, iar familiile beneficiare vor primi servicii de consiliere psihosocială, management de caz, sprijin administrativ, asistență pentru mutare și monitorizare după relocare, pentru a facilita integrarea și dezvoltarea unei vieți independente.

Proiectul urmează să fie implementat până la 31 decembrie 2029, iar estimările arată că aproximativ 140 de persoane vor beneficia de locuințe noi sau modernizate și de măsuri de integrare socială.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a subliniat regimul juridic al locuințelor care urmează să fie achiziționate.

„Aş vrea să fie foarte clar că aceste locuinţe sunt oferite în chirie, nu devin proprietatea beneficiarilor”, a declarat edilul, precizând că imobilele vor rămâne în patrimoniul municipiului.

Proiectul „LOCUS” se adaugă altor investiții similare aflate în derulare la nivelul municipiului. Pe strada Sobarilor, Primăria Cluj-Napoca construiește separat 35 de locuințe sociale, într-un imobil nou destinat persoanelor vulnerabile.

Potrivit strategiei privind fondul locativ social al municipiului, administrația locală urmărește dezvoltarea progresivă a acestuia până la 475 de imobile, în etapa de maturitate, prin preluarea fondului locativ existent și dobândirea a 350 de noi locuințe în perioada 2026-2030.