Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR, la Timișoara. Martori: "N-a făcut nimic să evite impactul"

1 minut de citit Publicat la 14:23 18 Aug 2026 Modificat la 14:25 18 Aug 2026

Un șofer a murit decapitat după ce a intrat cu mașina sub remorca unui TIR parcat pe șoseaua de centură a Timișoarei. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Un șofer a avut parte de o moarte cumplită, marți, pe centura ocolitoare a Timișoarei.

Mașina sa de teren s-a izbit violent de remorca unui TIR parcat iar cel de la volan a fost, pur și simplu, decapitat în urma impactului.

Martorii tragediei spun că bărbatul nu ar fi făcut nicio încercare să evite coliziunea.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

"Prima dată m-am dus pe lângă mașină să văd dacă mai e cineva în ea (în afară de șofer, n.r.) și am văzut ca nu mai e nimeni. Sunase deja cineva la 112 și au venit (salvatorii) după două-trei minute", a declarat un bărbat aflat la locul incidentului.

"Am auzit bubuitura și ne-am dus toți colegii. Ne-am îndreptat către mașină. Am văzut că șoferul era decedat și nu mai era nimic de făcut", a spus un altul.

"Accidentul s-a produs pe centura de ocolire a Timișoarei, în apropiere de Moșnița Nouă. Impactul a fost extrem de puternic, șoferul a rămas încarcerat, iar leziunile suferite au fost incompatibile cu viața.

Pompierii au intervenit cu echipaje de descarcerare și un echipaj SMURD cu medic, însă pentru bărbat nu s-a mai putut face, din păcate, nimic.

Din primele informații, autoturismul a părăsit partea carosabilă, a intrat în zona de parcare și s-a izbit direct de remorca TIR-ului.

Polițiștii verifică inclusiv varianta unei sinucideri

Martorii spun că șoferul nu ar fi făcut nicio manevră pentru a evita impactul.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă și încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Nu este exclusă varianta unei sinucideri, anchetatorii verificând inclusiv ipoteza că bărbatul ar fi intrat intenționat cu mașina în remorca TIR-ului.

Traficul în zonă a fost blocat, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.