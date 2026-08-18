Craiova se extinde cu noi cartiere: Unde vor putea fi construite și ce prevede noul PUG. Anunțul Olguței Vasilescu

Craiova ar urma să se extindă în următorii ani cu noi cartiere de locuințe. Foto: Facebook/Lia Olguța Vasilescu

Craiova ar urma să se extindă în următorii ani cu noi cartiere de locuințe, inclusiv în Șimnic și Cernele, dar și în nordul orașului, în apropierea viitorului spital regional. Planurile apar în noul Plan Urbanistic General al municipiului, care intră în aprobarea Consiliului Local, a anunțat Lia Olguța Vasilescu.

Noul PUG este gândit pentru următorii zece ani și schimbă, printre altele, zonele în care vor putea fi construite blocuri și locuințe. Primarul Craiovei spune că obiectivul este ca orașul să nu mai fie aglomerat prin ridicarea unor clădiri noi între blocurile existente, ci să se dezvolte spre exterior, prin cartiere noi, construite de la început cu străzi, școli, grădinițe și parcuri.

„NU blocurilor noi între blocurile vechi, ci DA dezvoltării unor cartiere noi, cu bulevarde largi și zone de infrastructură administrativă, cu școli, grădinițe și parcuri noi”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit acesteia, noi cartiere ar putea apărea, de exemplu, în zonele Șimnic și Cernele. Terenuri pe care în prezent nu există construcții vor putea fi destinate blocurilor cu regim mediu sau mare de înălțime.

Peste 900 de hectare ar urma să intre în intravilan

Una dintre cele mai importante schimbări propuse prin noul PUG este introducerea în intravilan a peste 900 de hectare de teren. O parte dintre acestea sunt acum terenuri agricole sau sunt folosite pentru anexele exploatațiilor agricole.

Odată introduse în intravilan, terenurile vor putea fi reglementate pentru diferite funcțiuni urbane, inclusiv pentru locuințe. În extravilan ar urma să rămână în principal zonele cu potențial natural și turistic și cele cu risc de inundații.

O zonă importantă de dezvoltare va fi și cea din nordul Craiovei, în apropierea spitalului regional. Acolo este prevăzut un nou cartier cu locuințe, dar și hoteluri, restaurante, farmacii, clinici, școli și grădinițe.

Olguța Vasilescu îl descrie drept un posibil „cartier al sănătății”, care ar urma să fie conectat la principalele artere de circulație.

Reguli mai stricte pentru blocuri și mai mult spațiu verde

Noul PUG introduce și reguli mai clare pentru construcțiile viitoare. Cel puțin 30% din suprafața unei parcele pe care se construiește va trebui să fie amenajată ca spațiu verde.

Vor exista și reguli privind distanța dintre clădiri, înălțimea acestora și retragerea față de proprietățile vecine. De exemplu, două blocuri P+8 vor putea fi construite unul lângă altul doar dacă distanța dintre ele este de cel puțin egală cu înălțimea clădirilor.

Primarul spune că aceste reguli sunt menite să evite dezvoltarea haotică și construirea excesivă, pe care o consideră una dintre problemele vechiului PUG.

Malurile Jiului ar putea fi deschise mai mult pentru agrement

Planul prevede și schimbări pentru coridorul Jiului. Zona ar putea deveni mai accesibilă publicului, prin amenajarea unor piste de biciclete, terenuri de sport și construcții provizorii pentru agrement pe apă.

În zonele istorice vor exista reguli pentru conservarea clădirilor și a imaginii arhitecturale, iar la periferia Craiovei ar urma să fie permisă doar industria nepoluantă. Pentru noile fabrici, administrația locală vrea să încurajeze folosirea parcurilor industriale din afara municipiului.

O altă noutate este digitalizarea Planului Urbanistic General. Documentația va avea o componentă GIS, astfel încât informațiile despre terenuri și reglementările urbanistice să poată fi consultate într-un sistem digital de cetățeni, investitori, proiectanți și instituții.

Potrivit Liei Olguța Vasilescu, PUG-ul a fost realizat după consultări cu locuitorii și include și observațiile transmise de celelalte autorități. Documentul urmează acum să intre în aprobarea Consiliului Local.