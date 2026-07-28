Miruță spune că, dacă la finalul lunii decembrie 2026 TAROM nu reușește să demonstreze viabilitate, CE retrage ajutorul de stat

Nu este clar în acest moment ce se va întâmpla cu planul de restructurare al TAROM. Foto: Hepta

Comisia Europeană va retrage ajutorul de stat pentru TAROM dacă la finalul lunii decembrie 2026 compania nu reușește să demonstreze viabilitate, a declarat, marți, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, într-o conferință de presă. Acesta a mai adăugat că există câteva argumente în favoarea acceptării unui nou plan de restructurare a companiei, notează Agerpres.

„Astăzi suntem în situația în care un plan de restructurare nu a fost gestionat corespunzător. Între 2024, de când a aprobat Comisia Europeană planul de restructurare, și 2026, puteți să analizați cine a fost ministru și cum s-a asigurat că acest plan de restructurare va fi îndeplinit.

Dacă la finalul lunii decembrie 2026, TAROM nu reușește să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană trage înapoi ajutorul de stat dat Guvernului României pentru TAROM”, a spus Radu Miruță.

El a precizat că a avut, marți, o discuție cu Consiliul de Administrație și conducerea companiei aviatice și au fost stabilite termene clare pentru întocmirea planului de restructurare.

„Săptămâna viitoare semnez o adresă pe care mi-o înaintează TAROM prin care informăm Comisia Europeană despre faptul că s-a depășit termenul de iunie 2026, până la care fosta conducere își asumase să transmită un plan de restructurare revizuit. (...)

Consider că este decent, cinstit, onest și de ajutor pentru TAROM să informăm Comisia că cei care au fost în conducere și și-au asumat asta nu mai sunt astăzi la conducere, că ne asumăm ca până la finalul lunii august, începutul lunii septembrie, să mergem cu un draft al planului de restructurare revizuit pentru a colecta feedback de la Comisie, în ce măsură și în ce grade de libertate ne va accepta acest plan, urmând ca la finalul lunii septembrie să prezentăm un plan de restructurare revizuit pentru următorii doi ani”, a explicat Miruță.

Ministrul spune că există câteva argumente în favoarea acceptării unui nou plan de restructurare a companiei.

„Există argumente, și anume prețul combustibilului, care este unul crescut și nu din vina TAROM. Există întârzieri în livrarea unor aeronave noi. Noua conducere își asumă ca modelul de business să fie un pic actualizat la anul 2026, să iasă pe piață cu oferte de early-booking, cu metode de marketing prin care să crească gradul de încărcare al aeronavelor, cu măsuri în ceea ce privește reducerea cheltuielilor. Cât timp există un plan la care se muncește în aceste zile, care are coerență, care are argumente și care are justificare, este normal să încercăm a convinge Comisia Europeană, chiar dacă cei responsabili nu și-au făcut treaba”, a explicat Miruță.

Acesta a menționat că noua conducere va reface bugetul companiei și planul de restructurare.

„Mi-au comunicat că în luna septembrie vor veni cu propunerea de buget bazată pe realitatea din companie și nu pe visele unor directori care și-ar fi dorit niște bani din pix pentru probabil diverse lucruri mai puțin ortodoxe”, a adăugat ministrul interimar al Transporturilor.

În context, acesta a afirmat că fostul director al operatorului aerian național a fost destituit, nu și-a dat demisia.

„Consiliul de Administrație mi-a comunicat faptul că directorul TAROM nu și-a făcut treaba, motiv pentru care nu și-a dat demisia, ci a fost destituit. Asta este sancțiunea apreciată de Consiliul de Administrație și anume că este destituit”, a mai arătat Miruță.

În opinia sa, operatorul aerian național nu trebuie să intre în faliment.

„TAROM nu trebuie să moară. Nu trebuie să se închidă. TAROM trebuie să funcționeze în măsura în care statul român, ca acționar, identifică soluții ca acest pacient foarte bolnav să se ridice de pe patul de spital”, a conchis ministrul.

Compania TAROM se află în implementarea unui Plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termene, indicatori și angajamente clare ale statului român până la finalul anului 2026. Planul de restructurare include un ajutor total de până la 95,3 milioane euro, care presupune ștergere de datorii și injecție de capital. Printre condițiile impuse de Comisia Europeană se află reducerea flotei de la 18 la 14 aeronave și scăderea numărului de rute, pentru a limita distorsiunile concurențiale.