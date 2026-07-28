Bolojan anunță că a retras HG privind strategia pentru biodiversitate, după ce Grindeanu a contestat-o la Curtea de Apel

Ilie Bolojan a precizat că Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR / Foto: Hepta

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți retragerea hotărârii de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030, după atacurile PSD în instanță asupra mai multor acte normative adoptate de Executiv. Bolojan susține că decizia a fost luată pentru a evita riscul pierderii unor fonduri europene, avertizând că neîndeplinirea jalonului din PNRR ar putea atrage o penalitate de aproape 1 miliard de euro.

Acesta a precizat că Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR.

„Pentru mine și pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia țării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari.

Adoptarea Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31). Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de guvern, în ședința din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiției, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare și pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România, de care depind nu numai bani pentru țară, ci și credibilitatea în fața finanțatorilor și partenerilor externi”, a transmis Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Premierul acuză PSD că pune interesul politic mai presus de interesul României.

„Ca să hărțuiască un guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar și ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanșat o procedură de suspendare și anulare în justiție a mai multor hotărâri de guvern, inclusiv aceasta.

Trei dintre hotărârile atacate se referă la obligații pe care ni le-am asumat în contul fondurilor europene nerambursabile. PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro.

Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversității, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înțeles că PSD se angajează să o susțină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege.

Deși nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluționarea definitivă a cauzei.

Responsabilitatea guvernării presupune prioritizarea intereselor României, pentru care o penalitate de aproape 1 miliard de euro este de neasumat. Este o responsabilitate pe care PSD pare că nu o poate înțelege”, a explicat premierul.

Potrivit acestuia, o eventuală suspendare a actului ar putea duce la aplicarea unei penalități de peste 970 de milioane de euro.

„În consecință, am decis să retragem Hotărârea de Guvern privind Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030.

Prevederile fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat. Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ține de cuvânt măcar de această dată.

Atrag atenția că forma actuală a strategiei a fost convenită cu Comisia Europeană și eventualele modificări pot fi echivalate cu neîndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce va atrage penalități”, a încheiat Ilie Bolojan.

Tot marți, liderul PSD, Sorin Grindeanu a afirmat că „guvernul demis a înțeles până la urmă că respectarea legii nu este opțională, înregistrând la Senat inițiativa legislativă care privește strategia privind biodiversitatea”.

Aceasta este o recunoaștere implicită a culpei Guvernului demis care a încercat să aprobe această strategie prin HG săptămâna trecută cu încălcarea limitelor legale și constituționale.

Vorbim în fapt de un jalon de 1 miliard de euro pe care riscam să îl ratăm din cauza obtuzității unor oameni care prin ignoranța lor față de lege vulnerabilizau tocmai banii pentru care pretind că se luptă.

Vom dezbate acest proiect cu celeritate în Parlament, acolo unde este locul său”, a transmis liderul PSD, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, tot în cursul zilei de marți, liderul PSD a făcut declarații de presă marți, la Parlament, că astăzi PSD va sesiza Curtea de Apel București pentru suspendarea hotărârilor guvernului interimar condus de Ilie Bolojan.

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că încalcă legea prin emiterea de hotărâri de guvern și i-a transmis că va fi ”unicul vinovat” de pierderea PNRR: ”Ilie, trimite acest proiect la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate, altfel vei fi unicul vinovat de pierderea PNRR”, a transmis șeful PSD.