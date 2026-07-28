Scandal între SUA și Franța la ONU: Delegația americană a ieșit din sală după comentariile ambasadorului francez

2 minute de citit Publicat la 17:52 28 Iul 2026 Modificat la 17:52 28 Iul 2026

Ambasadoru american la ONU, Mike Waltz (stânga) și reprezentantul Franței, Jerome Bonnafont (dreapta), sunt protagoniștii scandaului diplomatic. Foto: Getty Images

Delegația SUA a părăsit o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în semn de protest față de comentariile Franței, relatează BBC.

Incidentul s-a produs luni și a venit după ce reprezentanții francezi au comparat votul Washingtonului cel al statelor autoritare, cu ocazia mandatării lui Volker Turk pentru funcția de Înalt Comisar pentru Drepturile Omului.

Disputa diplomatică a fost declanșată încă de săptămâna trecută.

Atunci, Statele Unite s-au alăturat Coreei de Nord și Rusiei în votul împotriva prelungirii de mandat a lui Turk în funcția menționată.

După votul care a avut loc vineri, misiunea Franței la ONU a criticat Statele Unite și le-a comparat cu Coreea de Nord și Rusia.

„SUA obișnuia să fie un far al drepturilor omului. Nu mai este”, spune un mesaj postat pe X de reprezentanța diplomatică franceză.

În replică, ambasadorul SUA, Mike Waltz, a acuzat Franța că a votat pentru un responsabil pentru drepturile omului care „ținea prelegeri” țărilor democratice în timp ce „se apropia de cei mai mari opresori ai lumii”.

Waltz nu și-a detaliat acuzațiile.

BBC notează că Turk a criticat de-a lungul timpului războiul Rusiei în Ucraina și conduita militară a Israelului în Gaza.

Delegația SUA a ieșit din sală când a vorbit ambasadorul Franței

Luni, protestul SUA a avut loc în timp ce ambasadorul Franței, Jerome Bonnafont, vorbea în timpul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate pe tema războiului Rusiei în Ucraina.

Reprezentantul SUA, diplomatul de origine română Dan Negrea, a declarat că delegația americană va continua să apeleze la proteste similare până când Franța „va renunța la retorica sa condescendentă și lipsită de respect”.

Disputa asupra celui de-al doilea mandat al lui Volker Turk, care a fost votat de 144 de state pentru, în timp ce alte 10 s-au opus, iar 13 s-au abținut, reflectă tensiunile dintre Washington și Națiunile Unite.

Administrația Trump a redus finanțarea agențiilor ONU și s-a retras din zeci de astfel de organizații.

Vineri, reprezentantul SUA, Jeff Bartos, a criticat realegerea lui Turk și a spus că „vor exista consecințe” pentru „adunarea care tolerează excesele procedurale, înțelegerile ascunse și utilizarea abuzivă a posturilor ONU”.

„Statele Unite își vor reevalua imediat implicarea, participarea și finanțarea”, a avertizat el.

BBC mai notează că ambasadorul francez Bonnafont l-a descris pe Turk ca fiind „o voce a conștiinței” care a demonstrat „rigoare și imparțialitate” în timpul primului său mandat.

Purtătorul de cuvânt adjunct al ONU, Farhan Haq, a refuzat să comenteze protestul SUA, dar a subliniat că organizația se așteaptă ca toate statele membre să respecte decizia.