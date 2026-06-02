Ambasadorul SUA care a susținut România în Consiliul de Securitate al ONU e român. Dan Negrea a fugit din țară în anii ‘70

2 minute de citit Publicat la 22:08 02 Iun 2026 Modificat la 22:12 02 Iun 2026

Dan Negrea, ambasadorul care a susținut, luni, România în Consiliul de Securitate al ONU, este de origine română. Sursă foto: captură Antena 3 CNN

Diplomatul american care a spus tranșant, luni, în ședința Consiliului de Securitate ONU, că "Statele Unite sprijină România și vor apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu NATO" este Dan Negrea, un finanțist, fost bancher de investiții, născut în România și fugit în SUA în perioada dictaturii lui Nicolae Ceaușescu.

Negrea absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București și, după absolvire, a fost angajat funcționar în Ministerul de Finanțe.

În calitate de funcționar ministerial, a fost inclus în delegațiile oficiale ale guvernului de atunci pentru negocierea de credite și acorduri financiare cu instituții din Washington, între care Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.

În timpul uneia dintre aceste misiuni oficiale peste hotare, Negrea a părăsit delegația română și a solicitat azil politic autorităților din Statele Unite.

El avea 24 de ani la momentul respectiv.

Ce scrie pe site-ul Misiunii SUA la ONU despre ambasadorul Dan Negrea

"Ambasadorul Dan Negrea este Reprezentantul Statelor Unite la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite și Reprezentant Supleant al Statelor Unite la Sesiunile Adunării Generale.

În 2025, a fost membru senior al echipei de tranziție politică la Banca de Export-Import a Statelor Unite.

Din 2021 până în 2024, a fost director în cadrul unui think tank din Washington, pe care l-a fondat.

În timpul primei administrații Trump, ambasadorul Negrea a lucrat la Departamentul de Stat al SUA în cadrul Biroului de Planificare Politică al Secretarului de Stat, în calitate de Consilier Senior responsabil pentru portofoliul economic, iar ulterior, ca Reprezentant Special pentru afaceri comerciale (...)

Înainte de a intra în serviciul guvernamental, Negrea a petrecut mai mult de trei decenii în roluri de conducere pe Wall Street, lucrând atât ca bancher de investiții, cât și ca investitor de capital privat.

La vârsta de 24 de ani, a dezertat din România comunistă și a solicitat azil politic în Statele Unite.

Deține un MBA (diplomă de master, n.r.) de la Universitatea Cornell și o diplomă de la Facultatea de Relații Economice Internaționale din România.

Ambasadorul Negrea a publicat cărți, rapoarte și articole despre afaceri externe și este membru al Ordinului de Malta, o organizație caritabilă catolică", se spune în prezentarea de pe site-ul misiunii SUA la ONU.

Dan Negrea, un ambasador care, în calitate de bancher, a atras capital de 15 miliarde de dolari

Referitor la activitatea de bancher de investiții și investitor de capital privat, o versiune arhivată a paginii biografice de pe site-ul Departamentului de Stat al SUA arată următoarele.

"Timp de trei decenii, dl. Negrea a fost bancher de investiții și investitor de capital privat în New York și Los Angeles.

În această perioadă, a lucrat cu companii din aproape fiecare industrie și a atras peste 15 miliarde de dolari în capital printr-o varietate de instrumente financiare (...), pe piețe publice și private, atât pe plan intern, cât și internațional, în Statele Unite, Europa, Asia și America Latină."