Reprezentant SUA, la ONU: "Ne reafirmăm sprijinul pentru România și vom apăra teritoriul NATO." Oana Țoiu: "Stăm cu agresorul la masă"

Oana Țoiu: Îl căutăm pe agresor și vedem că stăm cu el la masă: Federația RusăPublicat acum 47 minute
"Faptul că acest moment este unul grav este clar: este pentru prima dată în istoria de 70 de ani, de când suntem membri ai ONU, când România cere o întâlnire urgentă a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. Istoria noastră a avut și ea problemele ei, după cum am auzit în această sală. S-a vorbit despre cei care înțeleg Federația Rusă și aș spune că noi, cei din Estul Europei, înțelegem bine lucrurile, deși istoria noastră nu a fost lipsită de probleme.
Nu am cerut să aibă loc o asemenea întâlnire până astăzi, dar facem asta astăzi, pentru că ceea ce am reușit să obținem în mulți ani care au trecut a fost să construim o țară sigură, o economie în creștere, în cele trei decenii (...) economie care a crescut de zece ori în aceste decenii. Am ajuns să fim un partener de securitate în regiune și vrem ca lucrurile să continue în viitor.
Înțelegem însă acum, mai mult ca niciodată, că pentru ca aceste lucruri să se întâmple și să se întâmple fără riscuri, trebuie să facem toate lucrurile care ne stau în putință, individual și în mod colectiv, ca să ajutăm la oprirea războiului de la granițele noastre și la găsirea unei căi diplomatice.
Avem o responsabilitate comună nu doar pentru a arăta care sunt limitele, dar și pentru a ne asigura că nu mutăm aceste granițe sau limite după cum ar vrea unii.
Oana Țoiu: Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată
Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument pentru a preveni percepția normalizării abuzului.
Putem și trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută. Să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate.
În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească cu explozibili a încălcat spațiul aerian românesc la ora 2:00. Analiza militarilor români arată că drona făcea parte dintr-un roi de drone folosite într-un atac de noapte contra infrastructurii civile de pe Dunăre, din Ucraina.
Analiza militarilor români arată că drona făcea parte dintr-un roi de drone folosite într-un atac de noapte contra infrastructurii civile de pe Dunăre, din Ucraina. Aceasta a călătorit patru minute pe teritoriul românesc și s-a izbit de etajul al zecelea al unui bloc la Galați.
Zona se află aproape de granița dintre România, Republica Moldova și Ucraina.
De la începutul războiului de agresiune contra Ucrainei, dronele rusești au intrat de multe ori în spațiul aerian românesc, ca și în spațiul aerian al altor parteneri din Europa Centrală și de Est, încălcând Carta ONU și legile internaționale. S-a vorbit despre aceste exemple din Polonia, Estonia, Letonia și Lituania.
De la începutul invaziei au fost prezentate acestui consiliu și am vorbit despre acestea și ne-am exprimat solidaritatea unora față de alții.
Oana Țoiu: În România au avut loc anul acesta mai mult de 30 de asemenea incursiuni
În România au avut loc anul acesta mai mult de 30 de asemenea incursiuni, cu frecvență în creștere. De data aceasta lucrurile sunt diferite, pentru că este prima dată de la începutul războiului de agresiune contra Ucrainei când cetățenii români au avut nevoie de îngrijiri medicale și când un imobil românesc a fost avariat în mod semnificativ.
O mamă și un copil au fost răniți și au nevoie de îngrijiri, dar acum sunt în siguranță. Clădirea a fost avariată și evacuată temporar.
Iată care este contextul. Drona s-a izbit într-o zonă rezidențială foarte populată și cu densitate mare, unde locuiesc în pace copiii și familiile lor. Efectele ar fi putut fi și mai grave. România condamnă cu fermitate această activitate nechibzuită și incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriul nostru suveran, indiferent de destinația lor inițială.
Gravitatea activității și responsabilitatea celor care au comis fapta este clară. Riscul acesta subminează și mai mult pacea și securitatea în Europa prin implicațiile sale.
El reprezintă un element de îngrijorare pentru toți membrii Consiliului de Securitate. Doamnă președintă, analiza militarilor ne arată clar, fără îndoială, că drona care s-a lovit de blocul de la Galați este o dronă de fabricație rusească.
Concluzia este cea a raportului tehnic făcut de investigatorii tehnici și prezentate publicului de Președintele României. Ne bazăm pe dovezi de natură tehnică. Pe lângă inscripția în caractere chirilice, fragmentele recuperate ne arată că și componentele electronice, sistemul de navigație, modulul de control, motorul, modul de construire sunt similare cu cele ale altor drone recuperate anterior în România și identificate ca fiind produse în Federația Rusă.
Raportul mai arată și inscripții tehnice, urme de producere, materiale care folosesc același proces tehnologic, iar analiza chimică arată aceeași origine. Doamnă președintă, încălcarea nechibzuită de către dronele rusești a spațiului aerian al României și a altor parteneri a intervenit în mod repetat de la izbucnirea războiului contra Ucrainei.
(...) Cel mai recent incident arată o realitate care ne îngrijorează foarte mult și arată că dronele lovesc fără cruțare civilii dincolo de granițe, într-un comportament inacceptabil, în conformitate cu Carta ONU.
Războiul modern cu vehicule autonome nu ne face să fim scutiți de responsabilitate. Amintim avertismentul recent făcut de secretarul general cu o zi înainte de incident. Rata de escaladare pe care o constatăm în atacurile contra Ucrainei are consecințe grave de care trebuie să ne ocupăm și pe care trebuie să le limităm, nu doar pentru că au un efect foarte grav la sol, ci și pentru că duc la îngrijorare, trebuie condamnate, erodează calea spre diplomație și securitate oricând și oriunde, în orice situație. Atacurile contra civililor și infrastructurii civile necesită o condamnare în termeni neechivoci.
(...) Avem cea mai lungă graniță cu o țară aflată în război și avem responsabilitatea să o protejăm pentru cetățenii noștri și pentru că este granița Uniunii Europene față de țara aflată în război, granița aliaților și a țărilor membre NATO. Tocmai de aceea avem o responsabilitate împărtășită și, pe lângă asta, suntem expuși la consecințele războiului.
Din acest motiv, suntem și mai rezistenți și continuăm eforturile pentru a intra pe calea păcii de la începutul războiului din 2022. Consecințele acestea au fost resimțite în întreaga regiune a Mării Negre, inclusiv în Republica Moldova. Desigur, nu participăm la război și am arătat clar încă din prima zi.
Oana Țoiu: Vrem să participăm la efortul de a pune capăt războiului și de a ajunge la o pace negociată
Vrem însă să participăm la efortul de a pune capăt războiului și de a ajunge la o pace negociată, pe care trebuie să o căutăm împreună.
Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului deplină, imediată și fără condiții și pentru căutarea păcii în Ucraina, care să corespundă Cartei ONU și legilor internaționale, cu respectarea principiilor suveranității, independenței, integrității teritoriale, așa cum sunt definite ele pe granițele internaționale.
Am afirmat-o și anterior și afirmăm astăzi că garanțiile de securitate robuste sunt necesare în fața unui asemenea agresor, care încalcă legea internațională.
Această comportare nechibzuită și încălcarea principiilor care protejează viețile oamenilor ne arată disprețul față de eforturile diplomatice și încălcarea legilor internaționale. Suntem încă o dată confruntați cu un mare paradox: îi căutăm pe responsabili în acest consiliu în care Federația Rusă, ca membru permanent, ar trebui să asigure respectarea Cartei ONU și vedem că ea este agresorul.
Această impunitate reprezintă o deviere de la principiile fundamentale și scopul Cartei ONU (...)
Oana Țoiu: Adevărul nu este singur la iveală. Trebuie să fie protejat așa cum ne protejăm pământul, apa și aerul.
Cererea României de convocare a întâlnirii și prezența mea aici astăzi arată responsabilitatea noastră și faptul că vrem să respectăm principiile de caracter multilateral ale Consiliului. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul și solidaritatea arătate de comunitatea internațională după incidentul de la Galați și inclusiv de la această masă, inclusiv de cei din rețelele media și de cei din cele 56 de țări. Vă suntem recunoscători.
Aceasta reconfirmă rolul crucial al Consiliului de Securitate al ONU pentru a se asigura respectarea principiilor ONU și a se asigura că încălcările sunt tratate ca atare. Cetățenii noștri de acasă ne întreabă dacă cuvintele sunt suficiente în această situație.
Ne angajăm în continuare pe calea diplomației în această sală, în Consiliul de Securitate. Cuvintele au o mare putere. Este legitimitatea desăvârșită a acestei instituții care găzduiește un asemenea dialog, chiar dacă dialogul nu se poartă în termeni confortabili.
Tocmai de aceea avem nevoie de răspunsuri, așa cum am văzut și în aceste zile, și să se răspundă la aceste încălcări clare ale legilor internaționale. Trebuie să sprijinim calea către pace la granița noastră.
Tocmai de aceea vorbim astăzi aici și vă suntem recunoscători pentru intervenții. Adevărul nu este singur la iveală. Trebuie să fie protejat așa cum ne protejăm pământul, apa și aerul.
Trebuie să protejăm și faptele. Acestea riscă să fie prost interpretate. Uneori, cei care nu au argumente ca să își explice comportamentul, încearcă să fugă de responsabilitate și încearcă să schimbe adevărul cu propriile povești. Prezența și intervențiile noastre de astăzi vin să apere adevărul. Ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentați ei înșiși ca agresori. România va continua să fie un partener de încredere și suntem recunoscători pentru sprijinul internațional primit din partea comunității."
Reprezentantul Chinei: Este rezultatul crizei din Ucraina, care se extinde dincolo de granițePublicat acum 1 ora si 11 minute
"China ia notă de rapoartele cu privire la intrarea unei drone în spațiul aerian românesc și rănirile care au rezultat, ca și declarațiile și reacțiile din partea României, Rusiei și a altor părți. China promovează respectarea principiilor Cartei ONU de către toate statele în relațiile internaționale, sperând că părțile respective vor rămâne calme și se vor angaja în dialog pentru a vedea care sunt faptele, pentru a evita calculele greșite, concepțiile greșite și a nu escalada situația.
Acest este rezultatul crizei din Ucraina, care se extinde dincolo de granițe și constatăm o spirală care afectează cele două părți implicate și afectează securitatea statelor vecine, erodând încrederea în țările din regiune. Dacă ar continua pe calea deteriorării și escaladării sau dacă ar scăpa de sub control, situația ar duce la consecințe irevocabile, cu siguranță încă de la începutul crizei.
China face apel să nu escaladeze lupta, să nu apară provocări și să nu se mărească câmpul de luptă. În lumina recentelor împrejurări, aceste lucruri devin și mai relevante. Țările din regiune și comunitatea internațională trebuie să lucreze împreună pentru a facilita escaladarea și pentru un dialog onest și o retorică care să nu fie confruntare zonală și să nu inflameze situația.
Pentru a împiedica să se întâmple evenimente singulare similare, singura cale este să ne lăsăm îndrumați de cele patru puncte reprezentate de președintele și Jinping și de aceea cerem o încetare a focului și a ostilităților, promovând discuții pentru pace.
Sperăm că se vor relua discuțiile între cele două părți, astfel încât să se răspundă îngrijorărilor reciproce și să se ajungă la un acord pentru pace și tocmai de aceea vom continua să jucăm un rol constructiv în încercarea de a se ajunge la un acord durabil pentru pace."
Reprezentantul SUA: Ne reafirmăm sprijinul pentru România, aliatul nostru în cadrul NATO. Vom apăra fiecare centimetru din NATOPublicat acum 1 ora si 18 minute
Reprezentantul SUA: "Condamnăm incursiunea nechibzuită a unei drone militare rusești care s-a lovit în spațiul aerian românesc de un bloc (rezidențial) și a dus la rănirea mai multor persoane.
Statele Unite își afirmă sprijinul pentru aliatul în cadrul NATO, România. Gândurile noastre merg către persoanele rănite și la cei afectați la Galați, după cum am spus mai devreme.
Vom apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul NATO. Incidentul arată încă o dată de ce războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să înceteze imediat.
Statele Unite își reiterează chemarea pentru o încetare a focului imediată și cât mai largă, ca pas pentru un sfârșit negociat și durabil al războiului. Războiul trebuie să înceteze. Statele Unite sunt gata să facă tot ce este posibil pentru a pune capăt imediat și pentru totdeauna războiului dintre Rusia și Ucraina."
Letonia: Timpul imperiilor a trecut, acest război este în întregime alegerea RusieiPublicat acum 1 ora si 25 minute
Reprezentanta Letoniei: Letonia este solidară cu România, membră și aliată a noastră în UE și NATO. Activitățile Rusiei arată că nu vor să obțină pacea, că nu există preocupări de securitate pentru vecinii Ucrainei.
Rusia, care este membru permanent al Consiliului de Securitate, reprezintă o amenințare gravă la adresa securității internaționale, ceea ce va continua să fie cazul atâta timp cât Rusia subminează securitatea statelor vecine.
Pentru că nu își poate atinge obiectivele strategice, Rusia a făcut ca agresiunea să fie un război la scară largă contra civililor și infrastructurii. Arme avansate sunt folosite pentru a comite crime de război contra familiilor, copiilor, instituțiilor educaționale și altora.
Atacurile împotriva personalului ONU sunt în creștere și nici misiunile diplomatice nu sunt scutite. Atacurile dovedesc disperarea Rusiei, precum și minciunile, intimidarea, amenințările contra civililor, pentru a ascunde eșecul pe câmpul de luptă (...)
Rusia își asumă riscuri tot mai mari care sunt inacceptabile. Timpul imperiilor a trecut. Agresiunea rusească nu a fost provocată. Acest război a fost alegerea Rusiei în întregime."
Reprezentantul Rusiei: România a făcut afirmații nefondate. Suntem gata să participăm la o investigație dacă ne e dată dronaPublicat acum 1 ora si 42 minute
Reprezentantul Rusiei: "România a făcut afirmații nefondate. Romania a convocat în grabă această întâlnire, formulând acuzații nefondate și care nu sunt obiective, contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerința țărilor occidentale (...) Vrem să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor, pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual și tehnic.
Este regretabil faptul că România nu a reușit să ofere date obiective Rusiei (...)
Dacă forțele armate ucrainene ar fi fost capabile să atace drona rusească lângă Reni, ar fi căzut acolo și nu ar fi zburat fără să se detoneze în aer. Împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigație depolitizată, cu participare rusească și suntem gata să participăm la o asemenea investigație doar dacă date obiective și rămășițe ale dronei sunt oferite pentru analize.
Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat. Vă atragem atenția asupra incoerenței din declarațiile oficialilor români: întâi de toate, au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil. Mai târziu, președintele român Nicușor Dan a spus că este rezultatul unei activități a anti-aeriene ucrainene, care a făcut ca drona să își schimbe cursul și să intre în spațiul aerian românesc.
În același timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacția statelor membre ale NATO și a le accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare. Credem, de asemenea, că nu este o coincidență faptul că acest incident a intervenit la o zi după ce președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump ajutor în rachete, sisteme și sisteme antiaeriene Patriot. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul i-a ignorat cererea."
Reprezentantul Danemarcei: E clar cine vrea pace și cine vrea războiPublicat acum 1 ora si 45 minute
Reprezentantul Danemarcei: La întâlnire, acum patru zile, în această sală, secretarul general a făcut un apel direct pentru pace în Ucraina și a avertizat că traiectoria care a dus la escaladare recentă riscă să scape de sub control.Cu toate acestea, la mai puțin de patru ore după aceea, o dronă rusească încărcată cu explozibil a trecut în spațiul aerian românesc și s-a lovit de un bloc la Galați, rănind doi civili. Danemarca condamnă activitățile nechibzuite și periculoase ale Rusiei și își exprimă simpatia față de cei răniți și civilii evacuați. Danemarca este solidară față de partenerul nostru în cadrul Uniunii Europene și aliat în cadrul NATO, România. Această incursiune cu drone reprezintă încă o activitate care face parte din agresiunea ilegală pentru Rusia în Ucraina. Este prima dată când sunt răniți civili români, dar de multe ori a fost încălcat spațiul aerian românesc. Din ce în ce mai frecvent, dronele rusești și avioanele de luptă au încălcat suveranitatea spațiului aerian în Europa.
Rusia și-a continuat barajul de dezinformare și, după cum am aflat acum două săptămâni, chiar aici, a amenințat chiar și un membru care este în Consiliul de Securitate. Acestea contrastează cu apelul la pace lansat de membrii ONU. Rusia a încălcat legea internațională când a început războiul. A acționat cu impunitate în Ucraina și dincolo de ea. Danemarca și aliații săi nu se lasă descurajați. Dimpotrivă, ultimele activități rusești ne arată încă o dată că trebuie să rămânem angajați în favoarea securității colective alături de aliați, să continuăm să oferim diplomatic sprijin politic, civil, diplomatic, militar Ucrainei și oamenilor săi. Vreau să închei spunând că Ucraina este deja de mai mult de un an în favoarea unei încetări a focului necondiționate și integrale. Este clar cine vrea pacea și cine este disperat să prelungească războiul.
Singura cale de a merge înainte este să respectăm principiile Cartei ONU și să asigurăm o pace de durată, care începe cu o încetare a focului. Danemarca își reafirmă angajamentul de a respecta Carta ONU și legislația internațională, cerând Rusiei să își înceteze ostilitățile"
Franța și Marea Britanie în ședința Consiliului de Securitate: Suntem umăr la umăr lângă Ucraina, România și toți aliații NATOPublicat acum 1 ora si 56 minute
Franța: "Rusia a desfășurat lovituri masive în nopțile de 23 - 24 mai contra civililor ucraineni și a infrastructurii civile, inclusiv prin folosirea rachetelor balistice, o tehnică ce poate purta focoase nucleare.
Franța aduce aminte de obligațiile Rusiei conform legilor internaționale. Și Franța este alături de civilii ucraineni. Secretarul general a reiterat, pe 28 mai, că primul pas trebuie să fie o încetare a focului imediată, completă și fără condiții.
Franța și partenerii săi sunt gata să facă parte din acest efort și rămân angajați în favoarea eforturilor de a obține o pace durabilă în Ucraina.
Suntem, de asemenea, alături de România, prietenul și aliatul nostru."
Regatul Unit: "Chiar vineri, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în Galați, în România, într-un atac pe timp de noapte contra Ucrainei, ducând la rănirea unor civili. Incidentul demonstrează impactul întreg al războiului în creștere al Rusiei contra Ucrainei, dincolo de granițele Ucrainei. Activitățile rusești reprezintă o încălcare serioasă a spațiului aerian al NATO. Au fost nechibzuite și inacceptabile, încălcând suveranitatea României. Regatul Unit condamnă cu tărie această escaladare care a pus în pericol viețile (oamenilor)
Încă o dată, Rusia a demonstrat că nu este interesată de viața civililor, de legea internațională și de suveranitatea vecinilor săi.
Reprezentant britanic: Incidentul de la Galați, un rezultat direct al invaziei comise de Rusia în Ucraina
Să afirmăm clar care sunt responsabilitățile. Acesta este un rezultat direct al invaziei ilegale la scară mare comisă de Rusia în Ucraina, care a provocat moartea a peste cincizeci de mii de civili.
Din februarie 2022, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru această escaladare și riscul în creștere asupra securității europene și euroatlantice. Secretarul general a cerut săptămâna trecută o încetare a focului deplină și necondiționată.
Și Ucraina a arătat că este gata să ajungă la o pace durabilă și cerem Rusiei să fie de acord de îndată cu o încetare a focului deplină, necondiționată.
Regatul Unit își coordonează activitățile cu România și aliații din cadrul NATO, inclusiv prin contribuția noastră pentru poliția aeriană cu avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice pe flancul estic.
Tăria NATO este fără seamăn și este hotărâtă să asigure pacea și securitatea în Europa. Suntem uniți și vrem să apărăm fiecare centimetru pătrat de pe teritoriul NATO. După cum a spus și domnul prim-ministru al țării mele, suntem umăr la umăr lângă Ucraina, România și toți aliații din cadrul NATO. Facem presiuni asupra Rusiei să pună capăt războiului ilegal și nu vom înceta până ce nu se ajunge la o pace durabilă și dreaptă.
Zeci de state, solidare cu România la ONUPublicat acum 2 ore si 2 minute
Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni seară, de la ora 22, ora României, la solicitarea țării noastre ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind doi oameni.
„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.
La evenimentul de la sediul ONU din New York participă și ministrul român de Externe, Oana Țoiu.