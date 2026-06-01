Reprezentant SUA, la ONU: "Ne reafirmăm sprijinul pentru România și vom apăra teritoriul NATO." Oana Țoiu: "Stăm cu agresorul la masă"

"Faptul că acest moment este unul grav este clar: este pentru prima dată în istoria de 70 de ani, de când suntem membri ai ONU, când România cere o întâlnire urgentă a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. Istoria noastră a avut și ea problemele ei, după cum am auzit în această sală. S-a vorbit despre cei care înțeleg Federația Rusă și aș spune că noi, cei din Estul Europei, înțelegem bine lucrurile, deși istoria noastră nu a fost lipsită de probleme.

Nu am cerut să aibă loc o asemenea întâlnire până astăzi, dar facem asta astăzi, pentru că ceea ce am reușit să obținem în mulți ani care au trecut a fost să construim o țară sigură, o economie în creștere, în cele trei decenii (...) economie care a crescut de zece ori în aceste decenii. Am ajuns să fim un partener de securitate în regiune și vrem ca lucrurile să continue în viitor.

Înțelegem însă acum, mai mult ca niciodată, că pentru ca aceste lucruri să se întâmple și să se întâmple fără riscuri, trebuie să facem toate lucrurile care ne stau în putință, individual și în mod colectiv, ca să ajutăm la oprirea războiului de la granițele noastre și la găsirea unei căi diplomatice.

Avem o responsabilitate comună nu doar pentru a arăta care sunt limitele, dar și pentru a ne asigura că nu mutăm aceste granițe sau limite după cum ar vrea unii.

Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată. Consiliul de Securitate este cel mai puternic instrument al comunității internaționale, un instrument pentru a preveni percepția normalizării abuzului.

Putem și trebuie să ne asigurăm că aceste limite nu se mută. Să nu considerăm că această nouă escaladare este noua normalitate.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească cu explozibili a încălcat spațiul aerian românesc la ora 2:00. Analiza militarilor români arată că drona făcea parte dintr-un roi de drone folosite într-un atac de noapte contra infrastructurii civile de pe Dunăre, din Ucraina.

Aceasta a călătorit patru minute pe teritoriul românesc și s-a izbit de etajul al zecelea al unui bloc la Galați.

Zona se află aproape de granița dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

De la începutul războiului de agresiune contra Ucrainei, dronele rusești au intrat de multe ori în spațiul aerian românesc, ca și în spațiul aerian al altor parteneri din Europa Centrală și de Est, încălcând Carta ONU și legile internaționale. S-a vorbit despre aceste exemple din Polonia, Estonia, Letonia și Lituania.

De la începutul invaziei au fost prezentate acestui consiliu și am vorbit despre acestea și ne-am exprimat solidaritatea unora față de alții.

În România au avut loc anul acesta mai mult de 30 de asemenea incursiuni, cu frecvență în creștere. De data aceasta lucrurile sunt diferite, pentru că este prima dată de la începutul războiului de agresiune contra Ucrainei când cetățenii români au avut nevoie de îngrijiri medicale și când un imobil românesc a fost avariat în mod semnificativ.

O mamă și un copil au fost răniți și au nevoie de îngrijiri, dar acum sunt în siguranță. Clădirea a fost avariată și evacuată temporar.

Iată care este contextul. Drona s-a izbit într-o zonă rezidențială foarte populată și cu densitate mare, unde locuiesc în pace copiii și familiile lor. Efectele ar fi putut fi și mai grave. România condamnă cu fermitate această activitate nechibzuită și incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriul nostru suveran, indiferent de destinația lor inițială.

Gravitatea activității și responsabilitatea celor care au comis fapta este clară. Riscul acesta subminează și mai mult pacea și securitatea în Europa prin implicațiile sale.

El reprezintă un element de îngrijorare pentru toți membrii Consiliului de Securitate. Doamnă președintă, analiza militarilor ne arată clar, fără îndoială, că drona care s-a lovit de blocul de la Galați este o dronă de fabricație rusească.

Concluzia este cea a raportului tehnic făcut de investigatorii tehnici și prezentate publicului de Președintele României. Ne bazăm pe dovezi de natură tehnică. Pe lângă inscripția în caractere chirilice, fragmentele recuperate ne arată că și componentele electronice, sistemul de navigație, modulul de control, motorul, modul de construire sunt similare cu cele ale altor drone recuperate anterior în România și identificate ca fiind produse în Federația Rusă.

Raportul mai arată și inscripții tehnice, urme de producere, materiale care folosesc același proces tehnologic, iar analiza chimică arată aceeași origine. Doamnă președintă, încălcarea nechibzuită de către dronele rusești a spațiului aerian al României și a altor parteneri a intervenit în mod repetat de la izbucnirea războiului contra Ucrainei.

(...) Cel mai recent incident arată o realitate care ne îngrijorează foarte mult și arată că dronele lovesc fără cruțare civilii dincolo de granițe, într-un comportament inacceptabil, în conformitate cu Carta ONU.

Războiul modern cu vehicule autonome nu ne face să fim scutiți de responsabilitate. Amintim avertismentul recent făcut de secretarul general cu o zi înainte de incident. Rata de escaladare pe care o constatăm în atacurile contra Ucrainei are consecințe grave de care trebuie să ne ocupăm și pe care trebuie să le limităm, nu doar pentru că au un efect foarte grav la sol, ci și pentru că duc la îngrijorare, trebuie condamnate, erodează calea spre diplomație și securitate oricând și oriunde, în orice situație. Atacurile contra civililor și infrastructurii civile necesită o condamnare în termeni neechivoci.

(...) Avem cea mai lungă graniță cu o țară aflată în război și avem responsabilitatea să o protejăm pentru cetățenii noștri și pentru că este granița Uniunii Europene față de țara aflată în război, granița aliaților și a țărilor membre NATO. Tocmai de aceea avem o responsabilitate împărtășită și, pe lângă asta, suntem expuși la consecințele războiului.

Din acest motiv, suntem și mai rezistenți și continuăm eforturile pentru a intra pe calea păcii de la începutul războiului din 2022. Consecințele acestea au fost resimțite în întreaga regiune a Mării Negre, inclusiv în Republica Moldova. Desigur, nu participăm la război și am arătat clar încă din prima zi.

Vrem însă să participăm la efortul de a pune capăt războiului și de a ajunge la o pace negociată, pe care trebuie să o căutăm împreună.

Reiterăm sprijinul pentru o încetare a focului deplină, imediată și fără condiții și pentru căutarea păcii în Ucraina, care să corespundă Cartei ONU și legilor internaționale, cu respectarea principiilor suveranității, independenței, integrității teritoriale, așa cum sunt definite ele pe granițele internaționale.

Am afirmat-o și anterior și afirmăm astăzi că garanțiile de securitate robuste sunt necesare în fața unui asemenea agresor, care încalcă legea internațională.

Această comportare nechibzuită și încălcarea principiilor care protejează viețile oamenilor ne arată disprețul față de eforturile diplomatice și încălcarea legilor internaționale. Suntem încă o dată confruntați cu un mare paradox: îi căutăm pe responsabili în acest consiliu în care Federația Rusă, ca membru permanent, ar trebui să asigure respectarea Cartei ONU și vedem că ea este agresorul.

Această impunitate reprezintă o deviere de la principiile fundamentale și scopul Cartei ONU (...)

Cererea României de convocare a întâlnirii și prezența mea aici astăzi arată responsabilitatea noastră și faptul că vrem să respectăm principiile de caracter multilateral ale Consiliului. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul și solidaritatea arătate de comunitatea internațională după incidentul de la Galați și inclusiv de la această masă, inclusiv de cei din rețelele media și de cei din cele 56 de țări. Vă suntem recunoscători.

Aceasta reconfirmă rolul crucial al Consiliului de Securitate al ONU pentru a se asigura respectarea principiilor ONU și a se asigura că încălcările sunt tratate ca atare. Cetățenii noștri de acasă ne întreabă dacă cuvintele sunt suficiente în această situație.

Ne angajăm în continuare pe calea diplomației în această sală, în Consiliul de Securitate. Cuvintele au o mare putere. Este legitimitatea desăvârșită a acestei instituții care găzduiește un asemenea dialog, chiar dacă dialogul nu se poartă în termeni confortabili.

Tocmai de aceea avem nevoie de răspunsuri, așa cum am văzut și în aceste zile, și să se răspundă la aceste încălcări clare ale legilor internaționale. Trebuie să sprijinim calea către pace la granița noastră.

Tocmai de aceea vorbim astăzi aici și vă suntem recunoscători pentru intervenții. Adevărul nu este singur la iveală. Trebuie să fie protejat așa cum ne protejăm pământul, apa și aerul.

Trebuie să protejăm și faptele. Acestea riscă să fie prost interpretate. Uneori, cei care nu au argumente ca să își explice comportamentul, încearcă să fugă de responsabilitate și încearcă să schimbe adevărul cu propriile povești. Prezența și intervențiile noastre de astăzi vin să apere adevărul. Ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentați ei înșiși ca agresori. România va continua să fie un partener de încredere și suntem recunoscători pentru sprijinul internațional primit din partea comunității."