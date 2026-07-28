Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru a se întâlni cu Donald Trump. Președintele ucrainean încearcă să relanseze sprijinul SUA

1 minut de citit Publicat la 17:57 28 Iul 2026 Modificat la 17:57 28 Iul 2026

Zelenski a sosit la Casa Albă, înainte ca Trump să aibă o întrevedere cu Netanyahu. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă, înainte de a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, potrivit BBC.

El a venit la Washington cu speranța că, în urma întâlnirii cu Trump și, ulterior, cu membri ai Congresului, va putea relansa sprijinul SUA pentru Ucraina.

Graham conducea eforturile pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei înainte de moartea sa. Zelenski va încerca să mențină impulsul în jurul acestui demers, scriu jurnaliștii britanici

Zelenski a sosit la Casa Albă, înainte ca Trump să aibă o întrevedere cu Netanyahu. Ambele evenimente se vor desfășura fără accesul presei.

Statele Unite au acționat ca mediator în negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, însă în ultimele șase luni nu s-au înregistrat progrese semnificative.

Cele mai recente negocieri trilaterale, încheiate la începutul lunii februarie la Abu Dhabi, nu au dus la acorduri substanțiale, cu excepția schimburilor de prizonieri și a unui angajament de a organiza noi runde de negocieri. Ulterior, atenția SUA s-a concentrat asupra războiului cu Iranul, care a început pe 28 februarie.

Trump și Zelenski au discutat în cadrul summitului NATO de la Ankara, pe 8 iulie. Tonul discuțiilor a părut pozitiv, iar Trump s-a angajat public să permită Ucrainei să își producă propriile rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, ceea ce ar putea ajuta țara să se apere împotriva atacurilor cu rachete lansate de Rusia.

Zelenski a discutat recent și cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre „cum să ne apropiem de pace”, a transmis președintele ucrainean într-o postare pe rețelele sociale.