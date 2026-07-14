Trump îi îndeplinește ultima dorință a lui Lindsey Graham. Președintele SUA susține pachetul de sancțiuni împotriva Rusiei

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump va susține adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inițiat de fostul senator Lindsey Graham, care a murit sâmbătă, a declarat luni pentru CNN un oficial al Casei Albe.

Susținerea vine la câteva zile după moartea neașteptată a lui Graham, ceea ce probabil va facilita și mai mult adoptarea unui proiect de lege pe care senatorul din Carolina de Sud s-a străduit ani de zile să-l ducă la bun sfârșit.

Graham și senatorul democrat Richard Blumenthal au indicat anterior că administrația este pregătită să susțină pachetul de măsuri, declarând vineri că au ajuns la un acord în urma unor negocieri ample. Cu toate acestea, la momentul respectiv nu era clar dacă Trump va sprijini direct proiectul de lege, deoarece Președintele a criticat în repetate rânduri legislația și a insistat pentru o mai mare discreție directă în impunerea de sancțiuni.

Întrebat luni seară de Kaitlan Collins de la CNN dacă intenționează să semneze legea privind sancțiunile, Trump a răspuns: „Da, vorbim despre asta. Vom decide foarte curând în această privință”.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a spus: „Casa Albă a colaborat îndeaproape cu Graham la această măsură”.

„Va fi nevoie de democrați și republicani aici, în Senat, pentru a face asta, dar sper că vom putea realiza acest lucru”, a spus el.

Thune a spus că în ultimele zile ale lui Graham, pachetul de sancțiuni a fost „lucrul de care l-a interesat cel mai mult în ceea ce privește o realizare și cu siguranță va fi o moștenire incredibilă pentru el”.

Într-un interviu separat, Blumenthal a declarat pentru CNN că intenționează să discute cu Thune luni după-amiază despre pregătirile finale și calendarul adoptării proiectului de lege, inclusiv găsirea unui nou republican care să-i ia locul lui Graham ca principal susținător.

Pachetul de sancțiuni ar deschide calea pentru ca Trump să impună tarife mari importurilor din națiunile care cumpără petrol, uraniu și gaze naturale rusești, în efortul de a slăbi și mai mult Moscova pe fondul războiului său cu Ucraina.

„Ar trebui văzut ca un omagiu potrivit adus senatorului Graham să facem acest lucru rapid în memoria sa”, a spus Blumenthal.