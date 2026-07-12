Axios: Ce i-a spus Lindsey Graham lui Donald Trump cu doar câteva ore înainte să moară. Cei doi au vorbit despre Rusia

Senatorul american Lindsey Graham. Foto: Getty Images

Senatorul Lindsey Graham, care a murit sâmbătă, a vorbit la telefon cu Trump cu puțin timp înainte să moară și l-a informat despre recenta sa călătorie în Ucraina și despre proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, pe care dorea ca Senatul să îl voteze în curând. „Nu pot muri acum. Încă trebuie să pun în aplicare sancțiunile împotriva Rusiei, să rezolv problema Iranului și să fac normalizarea israeliano-saudită”, i-ar fi spus el Președintelui, potrivit unei persoane care a vorbit cu Graham ulterior, scrie Axios.

Graham a fost una dintre cele mai influente și energice figuri politice externe ale Washingtonului. A petrecut decenii încercând să modeleze rolul Americii în lume și încă își urmărea unele dintre cele mai mari ambiții diplomatice.

El a văzut normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel ca fiind premiul definitoriu al unei înțelegeri postbelice mai ample în Orientul Mijlociu, una care ar putea depăși campania militară împotriva Iranului și ar putea remodela fundamental regiunea.

El lucrase la această problemă ani de zile, inclusiv cu administrația Biden, și credea că deschiderea creată de slăbirea Iranului i-ar putea oferi președintelui Trump o șansă rară de a media un acord istoric.

Planul lui Graham era să înceapă o campanie diplomatică intensă după alegerile din octombrie din Israel și alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, cu scopul de a ajunge la un acord înainte de depunerea jurământului de către noul Congres în ianuarie.

Graham credea că războiul cu Iranul trebuia mai întâi ținut sub control, în special criza din Strâmtoarea Ormuz. El îl îndemnase pe Trump să autorizeze o operațiune militară scurtă și copleșitoare pentru redeschiderea Strâmtorii dacă diplomația eșuează.

Graham a fost una dintre figurile cheie din afara administrației cu care Trump s-a consultat pe teme de politică externă și securitate națională, în special în legătură cu războiul din Iran.

El a ajutat la conducerea unui grup de consilieri cu concepții agresive care au susținut campania SUA și l-au îndemnat pe Trump să intensifice presiunea militară asupra Teheranului. La mijlocul lunii mai, Graham a început să-l îndemne pe Trump să facă din normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel piesa centrală a unui plan regional mai amplu.

O săptămână mai târziu, Trump le-a spus liderilor mai multor țări arabe și musulmane, în cadrul unei conferințe telefonice, că dorește ca aceștia să stabilească relații cu Israelul dacă se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Principalul său obiectiv a fost Arabia Saudită.

Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman își arătase anterior disponibilitatea de a normaliza relațiile cu Israelul, deși entuziasmul său se răcise în ultimul an.

Oficialii saudiți au continuat să insiste că orice acord trebuie să includă o cale ireversibilă, cu termene limită, către crearea unui stat palestinian. Guvernul de extremă dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu a respins această condiție și rămâne neclar dacă peisajul politic al Israelului după alegerile din octombrie va crea loc pentru o astfel de mișcare.

Graham a spus, în ultimele săptămâni, că a discutat inițiativa cu Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, și au convenit să o urmărească într-un mod coordonat.

Graham a mai spus că a vorbit cu Ron Dermer, confidentul lui Netanyahu, cu ambasadorul saudit la Washington, prințesa Reema bint Bandar și cu ministrul saudit de Externe, prințul Faisal bin Farhan.

El plănuise o călătorie în Arabia Saudită și Israel în următoarele săptămâni pentru a evalua interesul pentru redeschiderea discuțiilor. Graham a spus că, în cazul în care va exista un post vacant, își dorește ca munca intensivă să înceapă în septembrie, astfel încât piesele unei înțelegeri să fie puse la punct până în noiembrie.

Graham considera că efortul se confruntă cu două provocări politice interconectate: asigurarea unor voturi suficiente în Congres și formarea unui guvern israelian dispus să îndeplinească condițiile Arabiei Saudite.

Un element central al acordului propus era un tratat de apărare între SUA și Arabia Saudită, al cărui text fusese negociat în mare parte în timpul administrației Biden.

Un astfel de tratat ar necesita sprijinul a două treimi din Senat. Având în vedere climatul politic de la Washington, Graham considera că sesiunea de după alegerile intermediare din noiembrie oferea singura fereastră realistă pentru ratificare.

Câștigarea unui număr suficient de voturi din partea democraților ar necesita ca acordul să includă progrese semnificative în problema palestiniană, inclusiv un angajament israelian față de un viitor stat palestinian și pași concreți către acest obiectiv.

Situația a creat o provocare paralelă în Israel: asigurarea faptului că guvernul format după alegerile din octombrie era dispus și capabil politic să își asume aceste angajamente.

Graham a spus că intenționează să colaboreze cu Trump și echipa sa pentru a le arăta clar lui Netanyahu și altor lideri israelieni că Washingtonul se așteaptă ca următorul guvern să se îndrepte în această direcție și să preseze intens în acest sens

Graham a vorbit telefonic cu Trump cu puțin timp înainte să moară și l-a informat despre recenta sa călătorie în Ucraina și despre proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, pe care dorea ca Senatul să îl voteze în curând.

Trump i-a spus lui Graham că se pregătește să lanseze noi atacuri împotriva Iranului după un alt atac asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

O persoană care a vorbit cu Graham la scurt timp după aceea a declarat că senatorul s-a plâns că nu se simte bine. Când persoana l-a îndemnat să solicite imediat asistență medicală, Graham a spus că va face acest lucru duminică dimineață, după apariția sa programată la emisiunea „Meet the Press” de pe NBC.

Graham a glumit apoi: „Nu pot muri acum. Încă trebuie să pun în aplicare sancțiunile împotriva Rusiei, să rezolv problema Iranului și să fac normalizarea israeliano-saudită”. El a decedat câteva ore mai târziu.