Bolojan acuză că greva generală din sănătate s-a bazat pe "minciună și dezinformare": "Niciun salariu în sectorul public nu va scădea"

Precizările lui Ilie Bolojan vin după ce președintele AUR, George Simion, a anunțat marți declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că greva din sistemul medical s-a bazat pe "minciună și dezinformare" și afirmă că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea salariilor din sectorul public. El avertizează însă că noul sistem va aduce provocări și susține că finanțarea spitalelor trebuie regândită astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite pacienților.

"Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere. Consider că această grevă s-a bazat pe minciună și dezinformare, legată de ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Niciun salariu, niciun câștig în sectorul public nu ar scădea, așa cum s-au dat asigurări. Ca urmare a corectării inechităților, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar creșterile nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, astfel încât să nu ne întoarcem de unde am plecat și în anii următori să avem salarii predictibile și un echilibru bugetar.

Legea salarizării unitare va aduce însă și niște provocări. Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează către pacienți, pacientul trebuind să fie în centrul sistemului. Astăzi, cea mai mare parte a plăților se face prin alocări directe de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor, mărimea secțiilor, tipul acestora la nevoile pacienților, nu au acest stimulent și asta înseamnă distorsiuni majore, sume care se cheltuiesc ineficient și nu rezolvă problemele pacienților și nici condiții mai bune în sistem".