A fost descindere în zori la Napoli împotriva „șmecherilor cu umbrele” care rezervă peste noapte locuri pe plajă

1 minut de citit Publicat la 22:20 28 Iul 2026 Modificat la 22:20 28 Iul 2026

Cei care își lasă echipamentele de plajă în urmă după apus riscă amenzi de până la 500 de euro. sursa foto: Getty

Autoritățile dintr-o suburbie de coastă din Napoli au confiscat umbrele, șezlonguri și scaune pliante în timpul unei razii desfășurate în zori pe o plajă, menită să pună capăt tendinței tot mai răspândite de a-ți rezerva peste noapte cele mai bune locuri, scrie The Guardian.

Autoritatea portuară din Torre del Greco a anunțat că angajați ai gărzii de coastă și polițiști locali au strâns împreună 40 de obiecte, în cadrul unei operațiuni naționale de siguranță pe plaje și lacuri, care îi vizează pe cei numiți de presa italiană furbetti dell'ombrellone, adică „șmecherii cu umbrele”.

Autoritatea portuară a precizat că razia de la Laghetto – o plajă populară, cu acces liber, spre deosebire de concesiunile private care domină o mare parte a litoralului italian în timpul verii – a avut loc în urma numeroaselor plângeri legate de echipamente lăsate nesupravegheate zile în șir.

În timpul operațiunii au fost găsite „scaune, umbrele și măsuțe nesupravegheate, care ocupau în permanență plaja, rezervând, practic, un loc pentru întoarcerea proprietarilor”.

„Este o practică ce se repetă în fiecare vară, dar care este interzisă în mod expres”, a transmis autoritatea portuară, adăugând că „ocuparea plajei în acest mod încalcă reglementările privind gestionarea zonelor din domeniul public maritim”.

Cei care își lasă echipamentele de plajă în urmă după apus riscă amenzi de până la 500 de euro, iar recuperarea bunurilor personale confiscate presupune un adevărat calvar birocratic.

O acțiune similară a avut loc la începutul acestei luni pe o plajă din Puglia, precum și pe altele din Liguria și Sardinia.

Iubitorii italieni de plajă se luptă să recâștige „plajele libere” din mâna concesiunilor private, foarte răspândite mai ales în Liguria, Emilia-Romagna și Puglia.

O astfel de bătălie a fost câștigată recent la Bacoli, lângă Napoli, unde autoritățile spun că municipalitatea își propune ca peste 80% din litoralul local să fie liber sau amenajat pentru uz public.