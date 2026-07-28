"Petrecerile Diet Coke" au explodat în India după o penurie provocată de războiul din Iran. Ce decizie a luat Coca-Cola

Prețurile aluminiului și ale plasticului PET au crescut în acest an mai mult decât anticipase Coca-Cola. FOTO: Hepta

Coca-Cola a pierdut cotă de piață în India în al doilea trimestru, a declarat marți directorul financiar John Murphy, în timp ce compania se confruntă cu costuri ridicate pentru aluminiu și încearcă să acopere lipsurile de ambalaje pentru produsele din segmentul de preț mediu.

După ce războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a provocat o penurie de Diet Coke în India, pe fondul reducerii aprovizionării cu doze de aluminiu, iar un val ulterior de „petreceri Diet Coke” a stimulat cererea, Coca-Cola a majorat prețurile în toată India și se aprovizionează cu doze de dimensiuni mai mari din Asia de Sud-Est, au declarat surse pentru Reuters.

Coca-Cola a raportat marți rezultate trimestriale solide și și-a majorat estimările pentru întregul an, susținută de campanii publicitare de succes legate de sponsorizarea Cupei Mondiale, însă India a reprezentat un punct slab, scăderea cotei de piață afectând rezultatele companiei în regiunea Asia-Pacific.

„Anul trecut a fost un an dificil pentru industrie (în India), iar anul acesta vedem că industria își revine”, a declarat directorul financiar John Murphy pentru Reuters, într-un interviu, adăugând că este corect să spunem că Coca-Cola a pierdut cotă de piață în ultimul trimestru.

„În acest moment, segmentul de preț mediu (produse cu prețuri cuprinse între 11 și 40 de rupii indiene) este unul în care încă nu avem arhitectura de prețuri și ambalaje de care avem nevoie. Lucrăm la acest lucru. Așadar, mă aștept ca, în timp, să recuperăm o parte din cota de piață pierdută”, a spus Murphy.

Prețurile aluminiului și ale plasticului PET au crescut în acest an mai mult decât anticipase Coca-Cola, a declarat Murphy, iar compania lucrează pentru a compensa aceste presiuni asupra costurilor.

Murphy a spus că este optimist în privința pieței indiene și a descris problema legată de creșterea cererii pentru Diet Coke drept „o problemă minunată”.

„Cred că vom încheia anul cu o creștere de aproximativ 10 ori – trebuie să precizez că pornim de la o bază foarte mică –, dar cererea pentru acest brand va crește de 10 ori.”