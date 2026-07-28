O femeie nu știa ce comoară se ascundea în curtea casei: Arheologii au scos la iveală ruinele unui oraș roman antic

1 minut de citit Publicat la 23:33 28 Iul 2026 Modificat la 23:33 28 Iul 2026

Melanie Stanford, proprietara terenului, a spus că a fost complet surprinsă să afle amploarea așezării romane. Foto: East Riding Archaeological Society/Facebook

O femeie din Marea Britanie a descoperit că terenul din spatele casei sale din East Yorkshire ascunde rămășițele a ceea ce ar putea fi un fost port roman antic.

În urma săpăturilor, arheologii au identificat urmele a 12 clădiri despre care cred că erau folosite pentru depozitarea mărfurilor aduse de nave, potrivit BBC.

Melanie Stanford, proprietara terenului, a spus că a fost complet surprinsă să afle amploarea așezării romane.

Peter Halkon, directorul sitului, a declarat că orașul era ideal amplasat ca punct comercial, cu acces la York și la continentul european.

Halkon, în vârstă de 70 de ani, conduce săpăturile comunitare pentru proiectul Petuaria ReVisited, care a fost înființat în 2018 pentru a arunca mai multă lumină asupra trecutului roman al orașului. El a spus că clădirile ar fi fost probabil folosite pentru a depozita mărfuri scoase de pe nave.

Alte artefacte găsite acolo au inclus ceramică, oase de animale și cochilii de stridii.

„Romanii erau incredibil de pasionați de stridii”, a spus el.

Zidurile romane din zonă sunt cunoscute încă din anii 1930, dar săpăturile din ultimii ani au dus la noi descoperiri, inclusiv un forum roman și un teatru.

Stanford a spus că a fost abordată pentru permisiunea de a efectua o săpătură după ce un radar care pătrunde în sol a dezvăluit clădirile.

„Am spus da, hai să vedem ce este acolo. Este fascinant - îmi place să vin aici. Nu fac eu săpăturile, îmi place doar să privesc.

Învăț mai multe acum și este cu adevărat interesant”, a adăugat ea. „Cu 12 clădiri descoperite, echips-ar putea să revină anul viitor pentru a face mai multe săpături.”

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