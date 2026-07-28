Și grădina de legume a lui David Beckham este afectată de valul de caniculă. Recent, el se lăuda cu primele roade

Pasiunea lui David Beckham pentru horticultură și viața la țară s-a născut aproape din întâmplare în timpul carantinei cauzate de Covid. Sursa foto: Instagram/davidbeckham

Fostul căpitan al Angliei David Beckham a devenit în ultimii ani un pasionat de grădinărit, cultivând legume și crescând găini. Chiar înainte de a participa în tribunele Cupei Mondiale, David Beckham și-a petrecut timpul liber îngrijind cu meticulozitate grădina de legume întinsă a conacului său din Cotswolds, în valoare de 12 milioane de lire sterline. Însă din cauza căldurii excesive cu care se confruntă Marea Britanie în ultima perioadă, pământul de pe proprietate este pârjolit.

La începutul lunii iunie, Beckham era foarte mândru în timp ce le arăta urmăritorilor săi de pe rețelele sociale roadele pământului: știuleți de porumb în creștere, salate verzi și primele căpșuni coapte, gata pentru sezonul estival.

Totuși, în grădinărit, câteva săptămâni pot schimba radical peisajul, iar la întoarcerea sa din plecările sale, fosta vedetă a fotbalului riscă să se confrunte cu un peisaj mult mai puțin idilic. După cum relatează Daily Mail, preluat de Corriere della Sera, valul de căldură excepțional care a cuprins Marea Britanie a transformat valea odinioară verde a domeniului într-o întindere aridă și prăfuită. Situația a fost agravată și mai mult de recenta interdicție locală a irigațiilor, din cauza vârfului de consum, obligând pe toată lumea să se bazeze exclusiv pe stropitoare și fântâni arteziene.

Seceta extraordinară care a lovit vestul Oxfordshire a afectat vizibil chiar și pitorescul lac artificial al proprietății. În plus au mai rămas doar câteva pete de iarbă verde, care au supraviețuit aproape exclusiv în jurul copacilor, în grădina de legume și pe terenul de fotbal cu iarbă sintetică.

Această criză ecologică probabil a luat pe nepregătite celebra familie care a plecat într-o lungă vacanţă, care a început în mai cu o croazieră pe Mediterana, a continuat cu o ceremonie de premiere pe Walk of Fame la Los Angeles și a făcut scurte călătorii la Londra pentru evenimente speciale și meciurile palpitante ale Cupei Mondiale din Statele Unite, înainte de a ateriza în cele din urmă înapoi în Ibiza.

În ciuda schimbărilor climatice drastice, totuşi Sir David poate fi liniștit în privința soartei culturilor sale iubite. De fructele și de legumele sale are grijă Carly Holmes, stimata grădinară-șefă care este alături de fostul fotbalist de aproape doi ani și căreia Beckham i-a mulțumit public de mai multe ori pentru că i-a îngrijit ferma.

Pasiunea lui David Beckham pentru horticultură și viața la țară s-a născut aproape din întâmplare în timpul carantinei cauzate de Covid, când fostul fotbalist a decis să-și cultive propriile legume, să crească găini ouă și a plantat flori, creând chiar o legătură puternică cu Regele Charles, cu care a participat recent la celebra expoziție florală de la Chelsea.