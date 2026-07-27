Un deal sacru din Kenya ascunde un zăcământ uriaș de pământuri rare: Comoara geologică e evaluată la 62 de miliarde de dolari

3 minute de citit Publicat la 23:22 27 Iul 2026 Modificat la 23:22 27 Iul 2026

Dealul Mrima din Kenya, în septembrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Sub pădurea deasă și liniștită care acoperă Dealul Mrima din comitatul Kwale, pe coasta kenyană a Oceanului Indian, se ascunde o adevărată comoară geologică, ce a declanșat o competiție geopolitică de mare amploare. Dealul se află deasupra unuia dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate din lume de elemente din pământuri rare și niobiu - minerale esențiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, a smartphone-urilor de ultimă generație și a tehnologiei militare avansate, potrivit Financial Times.

Cu o valoare estimată a resurselor din subsol care a fost evaluată, la un moment dat, la 62 de miliarde de dolari (8,1 trilioane de șilingi kenyeni), Dealul Mrima s-a transformat dintr-o regiune agricolă liniștită într-un câmp de luptă geopolitic discret între marile puteri ale lumii.

Însă planurile de exploatare industrială se lovesc de opoziția puternică a comunităților locale, iar guvernul Kenyei se află într-o poziție delicată, între cererea globală de minerale necesare tranziției energetice, competiția internațională pentru resurse și protejarea patrimoniului cultural al populațiilor indigene.

Comoara geologică evaluată la 62 de miliarde de dolari

Bogăția minerală ascunsă sub Dealul Mrima este impresionantă.

Un studiu geologic amplu realizat în 2022 a confirmat existența unor elemente foarte căutate, printre care niobiu, toriu, ytriu, stronțiu și lantan. Aceste minerale reprezintă componente indispensabile pentru economia tehnologică modernă.

Niobiul, în special, este utilizat pe scară largă la fabricarea aliajelor de oțel foarte rezistente și ușoare, esențiale pentru industria aerospațială și pentru echipamentele de apărare.

În 2013, un fost prospector al companiei Cortec Mining estima valoarea totală a zăcământului neexploatat la impresionanta sumă de 62 de miliarde de dolari.

În prezent, reprezentanții industriei miniere atrag atenția că această estimare nu include costurile uriașe ale extracției, procesării și gestionării toriului radioactiv prezent în mod natural în zăcământ. Totuși, dimensiunea resurselor rămâne incontestabilă.

Pentru bugetul statului kenyan, valorificarea acestor resurse ar putea transforma radical economia țării.

Kaya, pădurea sacră: drepturile populației indigene versus ambițiile industriale

Cel mai mare obstacol în calea exploatării nu este unul geologic, ci profund cultural.

Pentru populația indigenă Digo, care trăiește de secole în regiunea de coastă Kwale, Dealul Mrima nu reprezintă o concesiune minieră, ci o Kaya - o pădure sacră ancestrală în care locuiesc spiritele strămoșilor și care reprezintă centrul spiritual al comunității.

„Nu este ca o biserică pe care o poți demola. Este imposibil să fie mutată”, explică Kassim Suleiman Mnyeto, păstrătorul celor 18 păduri sacre Kaya din comitatul Kwale.

Experții în dezvoltare locală avertizează că membrii comunității se simt marginalizați în fața interesului tot mai mare manifestat de companiile străine.

Printre principalele îngrijorări ale localnicilor se numără:

Siguranța terenurilor – persistă temeri legate de protejarea titlurilor de proprietate și a drepturilor asupra terenurilor moștenite din generație în generație.

– persistă temeri legate de protejarea titlurilor de proprietate și a drepturilor asupra terenurilor moștenite din generație în generație. Pierderea mijloacelor de trai – pădurea este înconjurată de terenuri cultivate cu trestie de zahăr, bananieri și manioc, care ar putea fi afectate de exploatările miniere la suprafață.

– pădurea este înconjurată de terenuri cultivate cu trestie de zahăr, bananieri și manioc, care ar putea fi afectate de exploatările miniere la suprafață. Riscurile pentru mediu – existența mineralelor radioactive impune măsuri extrem de stricte pentru a evita contaminarea apelor subterane.

Tabla de șah geopolitică: SUA și China luptă pentru Dealul Mrima

Competiția pentru Dealul Mrima reflectă rivalitatea globală pentru controlul mineralelor critice.

Statele occidentale încearcă să reducă dependența de China, care domină lanțurile mondiale de aprovizionare cu pământuri rare, și încurajează companiile aliate să obțină drepturi de exploatare în Africa.

Joi, Ministerul Minelor din Kenya a anunțat oficial o listă scurtă formată din șapte grupuri de companii care vor concura pentru dreptul de a dezvolta proiectul din Kwale.

Printre cei trei finaliști susținuți de Statele Unite se află Mrima Earth Consortium, condus de compania Critical Metals Corp., listată la bursa NASDAQ.

Sprijinit de rezerve financiare importante și de parteneri strategici din Australia, consorțiul consideră că obținerea drepturilor asupra Dealului Mrima este esențială pentru securitatea economică și strategică a Occidentului.

Consorțiul a declarat în mod explicit că proiectul din Kenya va completa investițiile sale existente din Groenlanda, contribuind la construirea unui lanț occidental de aprovizionare cu pământuri rare care să reducă influența Beijingului.

Reglementări și pașii următori

Guvernul Kenyei este conștient de problemele istorice generate de exploatarea resurselor minerale din Africa, unde materiile prime au fost exportate timp de decenii fără procesare locală, în timp ce comunitățile au rămas sărace, iar mediul a fost grav afectat.

Într-o declarație referitoare la licitație, ministrul Minelor a dat asigurări că aceste resurse „nu vor fi extrase și exportate în stare brută, ci vor fi procesate în Kenya”.

Această condiție obligă consorțiile străine să investească în rafinării și instalații de procesare construite pe teritoriul Kenyei, pentru a crea locuri de muncă bine plătite și pentru a facilita transferul de tehnologie.

Pe măsură ce procesul de selecție se apropie de final, Kenya trebuie să găsească un echilibru dificil între presiunile geopolitice exercitate de Washington și Beijing, aplicarea unor reguli stricte privind protecția mediului și procesarea locală a resurselor și, mai ales, respectarea patrimoniului spiritual al populației Digo.

Decizia privind viitorul Dealului Mrima ar putea deveni un precedent important pentru modul în care statele africane vor gestiona mineralele critice în contextul tranziției globale către energia verde în secolul XXI.