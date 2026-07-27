Niște copii italieni aflați în excursie cu școala în Thailanda s-au purtat atât de urât încât ambasada a fost obligată să ceară iertare

Italia și-a cerut public scuze după ce un grup de adolescenți italieni aflați în vizită la Bangkok au insultat o femeie thailandeză într-un tren FOTO: captură video Facebook/ Embassy of Italy in Bangkok

Italia și-a cerut public scuze după ce un grup de adolescenți italieni aflați în vizită la Bangkok au insultat o femeie thailandeză într-un tren, după ce aceasta le ceruse să facă liniște.

Imagini distribuite pe rețelele sociale o arătau pe femeie în trenul BTS SkyTrain, acuzând un grup de tineri că face prea mult zgomot și spunându-le: „În Thailanda, noi nu țipăm”.

După ce i-a întrebat de unde sunt, aceștia i-au răspuns batjocoritor „Thailanda”, înainte de a o numi „t***”, potrivit The Times.

Unul dintre ei a fost filmat ridicând degetul mijlociu în direcția ei, în timp ce ceilalți râdeau și continuau să facă gălăgie.

În continuarea videoclipului, un profesor îi spune sarcastic femeii: „Ne pare rău că aducem bani în țara voastră”, după care îi spune să „tacă dracului” și că grupul este format „doar din copii”.

Reacția la videoclip, care a fost vizionat de 16 milioane de ori, a fost imediată și extrem de furioasă.

Un utilizator de pe o rețea socială a spus: „Când aduceți bani, nimeni nu se plânge, dar vă rugăm să aduceți și puțină educație”.

„Faptul că aduci bani în Thailanda nu te transformă într-un zeu”, a scris altul.

Alții au mers și mai departe, identificându-i pe adolescenți și luând cu asalt paginile de socializare ale școlilor lor.

Unii chiar au ajuns să-i aștepte în fața hotelului în care erau cazați, cerându-le să-și ceară scuze.

În urma scandalului internațional, ambasada Italiei din Bangkok a publicat un videoclip umilitor, în care trei adulți și un adolescent își cereau iertare făcând plecăciuni.

După ce s-au înclinat, un bărbat a spus: „Noi suntem conducătorii grupului italian care a devenit viral. Facem acest videoclip pentru a ne cere scuze poporului thailandez și culturii thailandeze. Am vrut să filmăm acest videoclip ieri, dar eram îngrijorați și speriați, așa că am amânat. Probabil că a fost decizia greșită. Am vrut să cerem iertare pentru comportamentul nostru față de poporul thailandez și față de această țară”.

O femeie din videoclip a spus: „Personal, îmi pare extrem de rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Știu că banii nu pot cumpăra respectul și îmi pare sincer rău pentru toți oamenii care au fost jigniți și pentru faptul că am jignit cultura și poporul thailandez”.

Iar un tânăr care pare să fie unul din copiii din grup a spus: „Îmi cer scuze tuturor celor din Thailanda pentru ceea ce am făcut în trenul BTS. A fost greșit. Îmi pare foarte rău pentru comportamentul meu”.

„Nu acceptăm acest comportament. Elevii se întorc în Italia cât mai curând posibil și vom încerca, de asemenea, să ne instruim din nou grupul pentru a respecta cu strictețe această cultură. Vă mulțumim că ne-ați primit și vă cerem cu umilință iertarea”, a spus o altă femeie din grup.