Motivele ridicole pentru care unii parlamentari au chiulit la plenul pentru PNRR: "S-a stricat mașina", "Sunt în campania AUR te aude"

Unul dintre parlamentarii care au lipsit din plen este și deputatul USR Marius Nicolae, care spune că nu a participat fizic pentru că a avut o problemă tehnică la mașină. Foto: Agerpres

În timp ce Parlamentul s-a reunit luni într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea legilor necesare accesării banilor din PNRR, majoritatea aleșilor nu au părut prea preocupați de dezbaterea reformelor și a măsurilorde protecție socială. La Camera Deputaților, au fost prezenți fizic doar 100 dintre cei 330 de deputați, în timp ce restul parlamentarilor au optat să participe online.

Unul dintre aceștia este și deputatul USR Marius Nicolae, care spune că nu a participat fizic pentru că a avut o problemă tehnică la mașină. Contactat de Antena 3 CNN, parlamentarul a afirmat că a participat online, însă aplicația s-ar fi blocat în momentul votului:

"Am participat, dar online. Am participat! Nu am venit fizic pentru că am avut o problemă tehnică cu mașina. Îmi propusesem să vin", a declarat deputatul Marius Nicolae.

Întrebat de ce nu a fost prezent nici fizic, nici online, deputatul USR a insistat că problema a fost una tehnică.

"Da, ideea e că am avut o problemă tehnică. Dar am avut intenția să vin", a spus el.

Marius Nicolae a explicat ulterior că a încercat să se conecteze online la ședință, însă nu a reușit să voteze.

"Am intrat la fără 5 pe ședință și când am încercat să votez s-a blocat votul, s-a blocat aplicația. Când i-am dat restart, se terminase ședința. Eu știam că ședința durează cinci minute", a afirmat deputatul.

Deputatul USR spune că nu știe dacă ajunge la următoarea ședință

El a precizat că mașina sa a fost transportată pe platformă și că nu știe dacă problema va putea fi rezolvată până la următoarea ședință.

"Am venit cu mașina pe platformă aseară", a spus Marius Nicolae. Întrebat dacă va ajunge fizic la Parlament miercuri, deputatul USR a răspuns că intenționează să participe tot online.

"Nu, o să fiu tot online. Am ceva deja... nici nu știu dacă rezolv problema. Am o problemă destul de nasoală cu mașina", a declarat acesta.

Deputatul a susținut că participarea online este permisă de statut și că prezența fizică nu ar fi fost necesară în condițiile în care ședința a durat doar câteva minute.

"Statutul prevede că poți intra online. Nu diferă cu nimic dezbaterea, pentru că nici nu a fost dezbatere. Chiar dacă aș fi venit, să vin cinci minute, dintr-o altă zonă a țării, pentru ce? Pentru ce să vin cinci minute, când poți intra online?!”, a afirmat Marius Nicolae.

În același timp, deputatul USR a spus că are o activitate parlamentară importantă față de alți colegi și că participă frecvent fizic la lucrările Parlamentului.

"Știu ce înseamnă, că am activitate și vin foarte des fizic față de alții. Mai sunt și alți parlamentari de Buzău pe care nu i-am văzut, dacă mă întrebați. Nu i-am văzut în plen și în alte comisii. Eu am activitate fizică. Chiar sunt activ în alte comisii", a declarat el.

Marius Nicolae a mai explicat că nu orice parlamentar poate lua cuvântul în plen în numele unui partid, întrucât intervențiile sunt stabilite de formațiunile politice.

"Din partea partidelor nu pot lua cuvântul decât cei desemnați de către partide. Nu orice membru poate lua cuvântul. Sunt niște timpi. Iau cuvântul unde am o expertiză și am ceva de spus", a afirmat deputatul USR.

La rândul său, deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a spus că a participat online la lucrările de luni și că și-a exprimat votul, motivând absența fizică prin faptul că a avut alte activități.

„Nu am avut comisie astăzi. Mâine o să fiu prezent. Astăzi am fost prezent online. Nu am putut să fiu fizic prezent astăzi pentru că am avut alte activități. Dar mi-am dat votul online și nu văd o problemă.

Sunt unul dintre parlamentarii care au prezența cea mai mare din Parlament, dar astăzi nu am putut să fiu prezent”, a declarat deputatul PNL.

Deputat AUR: „Să fim prezenți la plenul de 5 minute, pe cuvânt?!”

Deputatul AUR Gabriel Badiu a spus că nu a putut ajunge fizic la Parlament deoarece avea programate mai multe întâlniri cu oamenii în județ, în cadrul campaniei "AUR te aude".

„Sunt în ședință la Comisia Juridică. Nu pot să vorbesc acum. Sunt online acum, la amendamente. Nu am putut să vin astăzi la Parlament pentru că aveam foarte multe întâlniri cu oamenii programate. Suntem în campania 'AUR te aude'. Să fim prezenți la plenul de 5 minute, pe cuvânt?! Sunt atent la proiectele de lege la Comisia Juridică. Miercuri voi fi la vot la plen și la dezbateri. Astăzi erau prea multe activități în județ. Sunt oamenii veniți din străinătate, avem diaspora care a venit acasă. Dacă îi reprogramez, oamenii vor spune că sunt neserios”, a declarat deputatul AUR, contactat de Antena 3 CNN.

Senator PSD: „Sunt în teritoriu. Nu am vacanță”

Senatorul PSD Cristian Resmeriță a spus că este în teritoriu și că urmărește lucrările Parlamentului și atunci când participă online. "Toate legile sunt importante, dar eu sunt atent și când sunt acolo, și când sunt online", a declarat senatorul PSD.

Întrebat dacă este în vacanță, în condițiile în care pe fundal se auzea muzică de petrecere, Cristian Resmeriță a răspuns:

„Sunt în teritoriu. Nu am vacanță. Convocarea a venit foarte târziu, existând și posibilitatea de a vota online și de a ne descurca online. Nu văd care e problema. Noi studiul oricum îl facem, fie că suntem în teritoriu sau la birou. Să nu creadă cineva că votăm fără să știm ce votăm.”

Întrebat cum a votat la Senat, senatorul PSD a răspuns: „Acum nu mai știu cum am votat. Au fost voturi diferite pe fiecare. Să fiți liniștită că, de studiat, noi le studiem.” „Putem să intrăm și fizic, și online”, a mai spus senatorul PSD.