Trump susține că se va întâlni cu Kim Jong Un, deși Coreea de Nord l-a refuzat. El a spus că Phenianul are 57 de arme nucleare

Trump insistă că va avea o întâlnire cu Kim, deși regimul nord-coreean i-a refuzat deja încercările de „împrietenire”. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a susținut, miercuri, că se va întâlni, până la sfârşitul acestui an, cu dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, şi a menţionat că regimul de la Phenian deţine în prezent 57 de arme nucleare „foarte puternice”. Este prima dată când se vorbește despre dimensiunea arsenalului nuclear nord-coreean de la cel mai înalt nivel de la Washington, relatează agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Declarațiile președintelui american vin după ce regimul nord-coreean a infirmat orice dorință de dezghețare a relațiilor cu SUA.

„Da, îl voi întâlni”, a răspuns Trump când a fost întrebat de jurnaliști despre posibilitatea unei reuniuni cu dictatorul nord-coreean, declaraţie făcută în timp ce prezenta unui mic grup de ziarişti proiecte aflate în curs de construcţie la Casa Albă.

Potrivit mai multor comentatori, întâlnirea Trump-Kim ar putea avea loc la summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific), care se va desfăşura, în noiembrie, în China.

Pe de altă parte, preşedintele american a dezvăluit în premieră o estimare oficială şi neobişnuit de precisă a arsenalului nuclear nord-coreean, afirmând că regimul nord-coreean deţine „57 de arme nucleare foarte puternice”.

„Asta nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”, a completat Trump, susţinând, totuşi, că se înţelege „foarte bine” cu Kim.

„Îl cunosc foarte bine pe Kim Jong Un şi el va fi în regulă atât timp cât noi avem un preşedinte inteligent”, a mai spus Trump.

Fascinația lui Trump pentru Kim

Relaţia lor a fost o temă dominantă în timpul primului mandat al lui Trump, când s-au întâlnit de două ori şi au făcut schimburi de scrisori, dar a primit mai puţină atenţie în al doilea mandat, iar negocierile asupra programului nuclear nord-coreean au încetat.

Trump a susţinut luni că Kim Jong Un i-a răspuns în mod pozitiv unei iniţiative de dialog, după ce a ordonat armatei americane să „reducă substanţial” exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud, în ciuda alianţei de lungă durată dintre americani și sud-coreeni.

Totuşi, sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, care deţine o poziţie privilegiată în cadrul regimului de la Phenian, a afirmat, miercuri, că „politica ostilă” a Statelor Unite faţă de Coreea de Nord nu s-a schimbat, în ciuda ordinului lui Trump de a reduce participarea SUA la exerciţiile militare comune cu Coreea de Sud.

Kim Yo Jong a afirmat, de asemenea, că nu are cunoştinţă despre contacte recente între fratele ei şi Donald Trump, după ce preşedintele american a sugerat că ar fi existat astfel de contacte.

„În ceea ce priveşte recentele informaţii provenite de la Washington cu privire la discuţii între liderii Coreei de Nord şi Statelor Unite, nu am absolut nicio cunoştinţă despre ele, iar aceasta este fără îndoială singura chestiune de politica externă a celor mai înalte autorităţi ale noastre asupra căreia eu nu sunt la curent", a transmis Kim Yo Jong în comunicatul difuzat prin intermediul agenţiei publice de presă nord-coreene, KCNA.