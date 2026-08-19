USR îl reconfirmă pe Dominic Fritz la conducerea partidului, după scandalul Legii ANI. „Decizia CCR nu ne poate schimba votul”

USR îl reconfirmă pe Dominic Fritz la conducerea partidului. Foto: Agerpres

USR face scut în jurul lui Dominic Fritz după decizia CCR privind noua lege a integrității. Comitetul Politic al partidului l-a reconfirmat miercuri, în unanimitate, în funcția de președinte al USR, în plin scandal legat de așa-numitul „amendament Fritz”, care poate duce la pierderea mandatului său de primar al Timișoarei.

„USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca președinte al partidului. USR a fost și va rămâne în opoziție totală față de orice încercare de capturare a instituțiilor democratice ale statului român și față de orice folosire a acestora în interes politic. Decizia luată de majoritatea PSD din Curtea Constituțională a României, instituția care ar trebui să protejeze legea fundamentală și drepturile cetățenilor, nu poate schimba nici votul timișorenilor și nici opțiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz”, susține partidul în comunicat.

USR califică situația drept un „atac” și acuză PSD și AUR că încearcă să folosească instituțiile statului în scop politic.

„Principiul constituțional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanțiile esențiale care îi protejează pe cetățeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii”, transmite partidul.

În același comunicat, USR spune că votul celor 151 de membri confirmă „mandatul politic al lui Dominic Fritz și unitatea partidului” și anunță că va continua să se opună a ceea ce numește „presiunile PSD-AUR” și tentativelor de control politic asupra instituțiilor.

Mesajul lui Dominic Fritz

Dominic Fritz a mulţumit colegilor din USR care l-au reconfirmat în funcţia de preşedinte al formaţiunii.

„Mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz/ anti-Timişoara ne va dezbina. S-au înşelat. Mulţumesc celor peste 150 colegi care în Comitetul Politic al USR de azi mi-au dat un vot unanim de încredere Mulţumesc şi tuturor celor care se mobilizează zilele acestea pentru statul de drept în România, dincolo de apartenenţe politice. Rămâne cum am stabilit: nu mor caii cum vor câinii”, a scris Fritz pe Facebook.

De ce riscă Fritz să-și piardă mandatul de primar

Scandalul a pornit de la modificarea legii integrității cunoscută drept „amendamentul Fritz”. Textul prevede că persoanele pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi și pentru care perioada de interdicție de trei ani nu s-a încheiat își pierd funcția sau mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Dominic Fritz este direct vizat de această situație după ce, pe 18 iunie, a pierdut definitiv la Înalta Curte procesul cu Agenția Națională de Integritate. ANI stabilise că primarul Timișoarei s-a aflat în conflict de interese administrativ după ce, în 2020, a luat o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală cu 25.000 de lei.

Fritz a susținut de la început că amendamentul a fost introdus de PSD special pentru a-l scoate din funcție și că aplicarea lui unor situații anterioare intrării în vigoare a legii ar încălca principiul neretroactivității. PSD a respins acuzația și a susținut că prevederea nu îl vizează doar pe liderul USR, ci se aplică tuturor aleșilor aflați în aceeași situație.