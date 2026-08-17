Cum motivează CCR neconstituționalitatea sintagmei „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” din Legea ANI

Curtea Constituţională a României (CCR), a motivat, luni, de ce sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, un amendament depus de AUR la Legea ANI și susținut de PSD, este neconstituțională. Astfel, sintagma este „contrară cerinţelor de calitate a legii şi dreptului la viaţă privată” și a fost respinsă din cauza că „este imprecisă prin conţinutul său normativ”. „Totodată, legiuitorul nu poate ataşa obligaţii juridice în privinţa persoanelor care au relaţii personale nerecunoscute juridic de stat”, mai transmite CCR într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

CCR a transmis că sintagma „persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi” din cuprinsul art.II pct.2, cu referire la art.2 alin.(6) pct.4 şi pct.5, cu referire la art.4 alin.(9) din legea analizată „este contrară cerinţelor de calitate a legii şi dreptului la viaţă privată, prevăzute de art.1 alin.(5) şi art.26 din Constituţie”.

Dispoziţiile art.II pct.2, cu referire la art.2 alin.(6) din lege sunt contrare Deciziei Curţii Constituţionale nr.297/2025, ceea ce conduce la încălcarea art.147 alin.(4) din Constituţie.

Curtea a constatat că dispoziţiile legale tranzitorii cu privire la aplicarea în timp a regimului sancţionator a conflictelor de interese/ incompatibilităţilor cuprinse în art.X din lege nu sunt contrare art.15 alin.(2) din Constituţie.

Privind neconstituționalitatea amendamentului, CCR argumentează că sintagma „este imprecisă prin conţinutul său normativ”.

„Totodată, legiuitorul nu poate ataşa obligaţii juridice în privinţa persoanelor care au relaţii personale nerecunoscute juridic de stat”, transmite CCR.

Mai mult, „publicarea declaraţiilor de interese financiare ale persoanelor care deţin funcţii/ demnităţi publice, precum şi ale soţilor/ soţiilor acestora pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Integritate contravine Deciziei Curţii Constituţionale nr.297/2025, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viaţă privată”.

„Reglementarea măsurilor de sancţionare a conflictului de interese intră în marja de apreciere a legiuitorului, iar aplicarea în timp a acestora, prin intermediul normelor tranzitorii adoptate, s-a realizat cu respectarea art.15 alin.(2) din Constituţie”, încheie CCR.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni, după decizia CC, că își îndeamnă toți membrii partidului să facă publice declarațiile de avere.

„Nu pot să-i oblig”, a spus el, într-o conferință de presă, subliniind că este „un susținător al publicității declarațiilor”.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

În același timp, CCR a respins amendamentul AUR, privind declarațiile de avere ale concubinelor, pe care l-a declarat neconstituțional. Curtea a decis că este neconstituțională publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, nu doar cele ale soților/soțiilor.

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor.

Și Președintele Nicușor Dan a atacat în 10 august Legea ANI. Sesizarea președintelui României vizează un amendament depus de AUR care obligă partenerele de viață ale demnitarilor să își publice declarațiile de avere și de interese. Același amendament a fost atacat la CCR și de USR și PNL.