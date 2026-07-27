Începe sesiunea extraordinară în Parlament pentru banii din PNRR, TVA pentru locuințe și alte măsuri urgente

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Parlamentarii sunt chemați luni într-o sesiune parlamentară extraordinară să voteze legile restante cerute de Comisia Europeană, dar și proiectele privind amânarea majorării TVA la locuințe, compensarea prețului la carburanți, deblocarea angajărilor din sănătate și acordarea primei din educație. Deciziile luate în această sesiune extraordinară pot cântări atât în relația României cu Bruxelles-ul, cât și în costul vieții pentru milioane de români.



Parlamentarii revin de astăzi la muncă timp de o săptămână, iar pe agenda sesiunii extraordinare sunt proiecte cu miză mare.

Cinci din cele șsee legi restante din PNRR vor fi dezbătute și votate, dar și mai multe proiecte propuse de social-democrați vor fi pe ordinea de zi.

Deputații se reunesc de la ora 10,00 pentru a aproba agenda sesiunii extraordinare, iar senatorii vor dezbate și vor vota începând cu ora 14,00 trei dintre legile PNRR, dar și amânarea creșterii TVA la 21% pentru locuințe.

Legea privind modificarea Codului Administrativ, legea privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații din ANAF și legea privind decarbonizarea, cu amendamentele PSD și UDMR, au fost agreate de partidele din fosta coaliție și vor fi votate astăzi la Senat, prima cameră sesizată.

Codul Urbanismului a întrunit și el consensul partidelor din fosta coaliție, cu condiția PSD ca autorizațiile de construcție să treacă la PMB odată cu următorul mandat.

Legea integrității ar urma să fie votată și ea, cu amendamentele depuse de social-democrații pentru a elimina acele prevederi care ar fi ciuntit din atribuțiile ANI.

Pe lângă aceste legi, PSD a anunțat alte patru proiecte sau amendamente - pentru amânarea majorării TVA pentru locuințe la 21% până la 1 octombrie, pentru deblocarea posturilor din sănătate, pentru prelungirea mecanismului de compensare a prețului la carburanți și pentru deblocarea primei de 1500 de lei din educație.



Program la Camera Deputatilor

10.00 - Plen (aprobarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare)



Program la Senat

14.00 - plen cu vot final pe proiectele din sesiune care au ca prima camera Senatul si apoi merg la Camera Deputatilor

