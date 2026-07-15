Grindeanu acuză că proiectele din PNRR nu au fost trimise la Parlament: „Cine blochează miliardele de euro pentru România?”

1 minut de citit Publicat la 12:42 15 Iul 2026 Modificat la 12:42 15 Iul 2026

Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus, miercuri, că „parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR”. „Cine blochează miliardele de euro pentru România?”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

„A mai trecut o zi. Am verificat acum în tot aparatul administrativ al Camerei Deputaților.

Parlamentarii puterii nu au depus niciun proiect de lege privind restanțele din PNRR. Cum se poate convoca sesiune extraordinară dacă nu avem niciun proiect depus? Cum Guvernul demis nu mai poate depune inițiative la Parlament, era de datoria aleșilor PNL și USR să facă acest lucru. Nu au făcut-o.

Cine blochează miliardele de euro pentru România?”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

Astfel, el întreabă „ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante”.

„Reamintesc că la Camera Deputaților am trecut deja 4 legi vitale în 24 de ore, în ultima zi de sesiune parlamentară, în timp ce Senatul condus de dreapta a dormit pe el și a picat alte două proiecte.

Propagandei bolojeniste iar o să i-o ia algoritmul razna, dar ce anume blochează PSD dacă premierul demis, Pâslaru și toți țuțerii lor n-au reușit să finalizeze niciunul dintre proiectele restante?!

Între timp, INS ne anunță că salariul mediu scade de la o lună la alta, în timp ce inflația este la peste 10%. Go, Bolo”, a mai scris liderul PSD.

Partidul Social Democrat a anunțat, marți, condițiile sale pentru a vota proiectele PNRR. Social-democrații reiterează faptul că partidul „este în opoziție și va acționa ca un partid de opoziție”.

„Suntem pregătiți să votăm pentru fiecare euro cuvenit României, dar vom verifica la sânge fiecare prevedere propusă de Guvern”, spune PSD, potrivit unui comunicat de presă.