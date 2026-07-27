PSD și PNL se ceartă pe măsurile pentru carburanți: Proiectul lui Ivan vs. varianta lui Nazare. Ce propun cele două tabere

Motorina s-a scumpit în majoritatea oraşelor din România. Foto: Getty Images

PSD și PNL pregătesc două proiecte diferite pentru a limita scumpirea carburanților. Social-democrații vor să promoveze, la următoarea ședință a Biroului permanent, inițiativa depusă de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan, în timp ce liberalii susțin un proiect mai amplu pregătit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au declarat surse politice.

Cele două partide sunt de acord că statul trebuie să poată interveni atunci când prețurile benzinei și motorinei cresc puternic, însă propun mecanisme diferite.

Ce propune Ivan

PSD vrea ca proiectul lui Bogdan Ivan să intre pe agenda sesiunii extraordinare a Parlamentului. Inițiativa prevede reducerea TVA pentru carburanți de la 21% la 19%, scăderea accizei la motorina standard, plafonarea adaosului comercial pe întregul lanț și condiționarea exporturilor de motorină de acordul ministerului de resort. Proiectul propune și declararea din nou a situației de criză pe piața carburanților, pentru ca măsurile de intervenție să poată fi aplicate.

Bogdan Ivan a anunțat că inițiativa a fost depusă în Parlament și a cerut ca aceasta să fie dezbătută în sesiunea extraordinară programată la sfârșitul lunii iulie. El a acuzat PNL că a blocat anterior o propunere privind prelungirea reducerii accizei la motorină.

Ce prevede proiectul lui Nazare

PNL nu vrea însă să meargă pe proiectul propus de PSD și pregătește introducerea unei variante elaborate de Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare.

Proiectul lui Nazare declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026. Perioada ar putea fi prelungită ulterior de Guvern, pentru intervale de cel mult trei luni, dacă problemele de pe piață continuă.

În această perioadă, adaosul comercial pentru benzină și motorină ar urma să fie plafonat la valoarea medie practicată în 2025, ajustată cu rata inflației.

Exporturile și livrările de motorină și țiței către alte state din Uniunea Europeană ar putea fi făcute numai cu acordul scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Acciza la motorină să scadă în funcție de prețuri

Una dintre principalele diferențe față de proiectul PSD este mecanismul propus pentru acciza aplicată motorinei standard.

Proiectul pregătit de Nazare prevede că acciza ar putea fi redusă temporar cu un procent cuprins între 5% și 25%, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețului mediu de la pompă.

Ministerul Finanțelor ar urma să facă analiza de două ori pe lună. Mecanismul ar fi activat dacă prețurile cresc cu cel puțin 5% față de perioada de referință 1 februarie–29 martie 2026.

Spre deosebire de reducerile fixe aplicate în trecut, noul sistem ar permite ca acciza să scadă mai mult atunci când criza se agravează și să revină automat la nivelul normal atunci când prețurile se stabilizează.

Alexandru Nazare anunțase încă din primăvară că Ministerul Finanțelor lucrează la un mecanism de reducere graduală a accizei, legat de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă. Ministrul a avertizat atunci că o reducere a TVA la carburanți ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Taxă pentru veniturile obținute din scumpirea petrolului

Proiectul susținut de PNL introduce și o contribuție pentru veniturile excepționale obținute de companiile care extrag țiței în România.

Acestea ar urma să plătească o cotă de 60% pentru veniturile obținute din vânzarea țițeiului la un preț care depășește echivalentul a 70 de dolari pe baril.

Pentru veniturile din produsele energetice sunt prevăzute cote cuprinse între 1,5% și 11,9%, stabilite în funcție de cotațiile internaționale Brent și Platts. Contribuția s-ar aplica numai în lunile în care prețurile depășesc pragurile stabilite prin lege.

Proiectul stabilește și obligații de raportare pentru companiile din domeniu, precum și amenzi pentru cei care nu respectă noile reguli.

ANPC ar urma să verifice neregulile legate de vânzarea carburanților către consumatori, în timp ce Consiliul Concurenței ar controla importatorii, producătorii și distribuitorii de benzină, motorină și țiței.

Guvernul ar putea declara situația de criză și în viitor

Varianta pregătită de Ministerul Finanțelor nu se limitează la situația actuală, ci introduce un mecanism care ar putea fi folosit și în cazul unor crize viitoare.

După 31 octombrie, Guvernul ar putea declara din nou situație de criză dacă prețul petrolului, al motorinei sau prețul mediu de la pompă crește cu cel puțin 20%, timp de 30 de zile consecutive, față de media ultimelor 12 luni.

Mecanismul ar putea fi activat și dacă există riscul ca aprovizionarea pieței interne să fie întreruptă din cauza unor conflicte armate, sancțiuni internaționale, probleme în lanțurile de aprovizionare sau a altor evenimente excepționale.

Situația de criză ar fi declarată prin hotărâre de Guvern, la propunerea comună a Ministerului Finanțelor și a Ministerului Energiei, pentru cel mult trei luni. Perioada ar putea fi prelungită dacă problemele continuă, iar Parlamentul ar trebui informat în termen de cinci zile.