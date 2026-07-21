TVA de 9% la locuințe, nou motiv de tensiune în PNL. Pauliuc: „Domnul Bolojan fie a fost informat greşit, fie nu a înţeles propunerea”

Senatoarea și prim-vicepreședinta PNL, Nicoleta Pauliuc. Foto: Facebook

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc îi răspunde lui Ilie Bolojan, după ce acesta a respins ideea prelungirii termenului pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9%, invocând riscul încălcării jaloanelor din PNRR. Pauliuc spune că propunerea ei nu introduce o nouă facilitate fiscală și nu se adresează unor cumpărători noi, ci doar celor care aveau deja antecontracte semnate și care riscă să piardă cota redusă de TVA pentru că sistemul informatic al Agenției de Cadastru este blocat în urma unui atac cibernetic.

Senatoarea susține că Ilie Bolojan ar fi înțeles greșit propunerea pe care ea a făcut-o în ședința conducerii PNL. Aceasta vizează prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% până la 31 octombrie 2026, doar pentru persoanele care au încheiat antecontracte înainte de 1 august 2025 și nu pot finaliza tranzacția din cauza blocajului de la ANCPI.

„Domnul Ilie Bolojan fie a fost informat greşit, fie nu a înţeles propunerea pe care am prezentat-o privind prelungirea TVA de 9% pentru achiziţia unei locuinţe. Ieri, în şedinţa conducerii PNL, am propus o soluţie legislativă pentru oamenii care riscă să piardă cota de TVA de 9% la cumpărarea locuinţei, nu din vina lor, ci pentru că sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a fost blocat în urma unui atac cibernetic. Concret, am cerut o prelungire a termenului de aplicare până la 31 octombrie 2026, Răspunsul domnului Bolojan a fost că 'nu se pot face excepţii', deoarece am intra în contradicţie cu jaloanele din PNRR şi am afecta veniturile bugetare. Greşit. Propunerea mea nu deschide o facilitate fiscală pentru cumpărători noi”, a scris Nicoleta Pauliuc, marți, pe Facebook.

Pauliuc: Categoria beneficiarilor este deja închisă

Nicoleta Pauliuc spune că măsura cerută de ea nu schimbă regulile pentru viitor și nu creează o nouă categorie de beneficiari. Potrivit acesteia, TVA de 9% s-ar aplica în continuare doar celor care îndeplineau deja condițiile prevăzute de lege.

„Legea este foarte clară: de cota de 9% pot beneficia numai persoanele care aveau deja antecontractele încheiate înainte de 1 august 2025 şi care îndepliniseră condiţiile prevăzute de lege. Categoria beneficiarilor este deja închisă. Nu poate veni nimeni astăzi să semneze un antecontract nou şi să solicite TVA de 9%. Prin urmare, nu propun o excepţie. Nu inventez o categorie nouă de beneficiari. Nu schimb regulile pentru viitor. Cer doar ca statul să îşi respecte promisiunea faţă de oamenii care au respectat legea şi şi-au făcut planurile de viaţă bazându-se pe ea”, a adăugat senatoarea PNL.

Ea susține că singura soluție este ca Parlamentul să fie convocat într-o sesiune extraordinară în luna iulie, astfel încât termenul pentru finalizarea acestor tranzacții să fie prelungit.

„Responsabilitatea fiscală nu înseamnă ca statul să îşi acopere propriile greşeli din buzunarul cetăţeanului. Cetăţeanul trebuie să respecte legea. Dar şi statul trebuie să îşi respecte cuvântul”, a transmis Pauliuc.

Ce spusese Ilie Bolojan în ședința PNL

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a spus în ședința conducerii PNL că nu este de acord cu prelungirea termenului pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9%, chiar dacă activitatea Agenției de Cadastru este blocată de o săptămână, în urma atacului cibernetic.

Premierul interimar le-a transmis parlamentarilor PNL și liderilor de filiale că orice modificare fiscală care nu este compensată prin alte măsuri ar putea intra în contradicție cu angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și cu jaloanele din PNRR.

„În ceea ce priveşte amânări, eşalonări de măsuri care au fost adoptate, sigur, înţeleg faptul că s-ar mai fi putut face tranzacţii într-o săptămână, două, putem înţelege asta, dar având în vedere angajamentele pe care România le are legate de păstrarea deficitului, măsurile fiscale pe care le adoptăm, vreau să pun în vedere tuturor parlamentarilor noştri şi preşedinţilor de organizaţii, un angajament pe care îl are România foarte important.

Deci, noi nu putem să facem modificări de natură fiscală, pentru că dacă facem modificări de natură fiscală care nu sunt compensate de alte măsuri, intrăm în contradicţie cu jaloanele din PNRR şi unul din jaloane, care ţine de consolidarea fiscală, are o valoare de 1,3 miliarde de euro”, a spus Bolojan.

El a mai afirmat că, în cazul unor modificări fiscale necompensate, România ar intra „într-o zonă de nesustenabilitate” în raport cu angajamentele asumate.