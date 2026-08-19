Românii pot fi plătiți dacă reduc consumul de energie. ANRE a aprobat serviciul de flexibilitate a consumului. Cum funcționează

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, în ședința Comitetului de Reglementare, Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului, un nou mecanism de piață prin care consumatorii eligibili, direct sau prin furnizori și agregatori, pot fi plătiți pentru reducerea temporară și voluntară a consumului de energie electrică, potrivit unui comunicat de presă oficial.

Noul mecanism introduce în piața de energie o resursă suplimentară: flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să își reducă temporar consumul și să valorifice această flexibilitate pe piață.

„Serviciul nu este destinat exclusiv situațiilor de criză și nu reprezintă o formă de raționalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparține consumatorului, în funcție de propriile nevoi operaționale și de condițiile economice din piață”, a transmis ANRE.

Astfel, mecanismul poate contribui atât la gestionarea unor perioade dificile pentru Sistemul Energetic Național, precum deficit de resurse, temperaturi extreme, indisponibilități importante de producție sau limitări ale capacității de import, cât și la funcționarea normală a pieței, atunci când nivelul prețurilor face atractivă pentru consumator reducerea temporară a consumului.

„În plus, activarea flexibilității consumului reduce presiunea asupra pieței de echilibrare. Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori. Practic, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preț competitiv înlocuiește o resursă mai costisitoare din piața de echilibrare, cu efect direct asupra costului total suportat de piață”, mai transmite Autoritatea.

Președintele ANRE, George Niculescu, a afirmat că „nu vorbim despre raționalizare și nici despre un mecanism rezervat exclusiv situațiilor de criză”.

„Prin acest regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare și un preț în piața de energie. Nu vorbim despre raționalizare și nici despre un mecanism rezervat exclusiv situațiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval și la un anumit preț, este mai avantajos să reducă temporar consumul și să fie plătit pentru această flexibilitate.

Până acum ne-am obișnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producției: dacă avem nevoie de mai multă energie, creștem producția. Prin acest mecanism introducem și cealaltă parte a ecuației: în anumite momente, poate fi mai eficient și mai ieftin să reducem voluntar cererea.

Transformăm astfel consumatorii din participanți pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Național. Este un instrument de piață, bazat pe competiție și pe decizia economică a fiecărui participant”, a spus el, citat în comunicat.

Cum funcționează serviciul de flexibilitate a consumului: