Kelemen Hunor spune că sunt șanse "zero” ca legea salarizării să treacă săptămâna aceasta

Anvelopa salarială a crescut de la 8 miliarde de lei, cât era prevăzut inițial, la 12,1 miliarde de leiFOTO: Hepta

Șansele ca legea salarizării să treacă în această săptămână sunt “zero”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, la Digi24. El a precizat că și săptămâna viitoare șansele sunt “tot spre zero”, adăugând că e nevoie de simulări pentru veniturile tuturor categoriilor vizate, astfel încât să nu existe scăderi.

„Eu cred că eventual în august sunt discuții în continuare. În sănătate se poate rezolva în câteva zile. Sunt negocieri intense, a participat și domnul ministru Cseke, care este interimar la Sănătate. În zona de învățământ sunt probleme foarte serioase, acolo nu văd cum se va rezolva și nu văd, cel puțin în acest moment, negocieri în sensul de a ieși din pădure, fiindcă cu toată bunăvoința celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta să scadă venitul la nicio categorie să socioprofesională din educație. Asta este situația, nu se poate ajunge acolo, să ai o nouă lege și educația și sănătatea să piardă. Vorbim de cele două sisteme mari, unde avem o preocupare poate mai accentuată și nu vom accepta în niciun fel. Deci acolo mai avem nevoie de discuții”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a atras atenția și asupra unei probleme de finanțare: anvelopa salarială a crescut de la 8 miliarde de lei, cât era prevăzut inițial, la 12,1 miliarde de lei. Președintele UDMR spune că nu a primit încă un răspuns de unde vor fi găsite cele 4 miliarde de lei în plus și respinge ideea ca banii să fie luați de la investiții, prin concedieri sau prin creșterea taxelor.

“Nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus, că inițial discuția era în coaliție și, mă rog, în grupul de lucru și ceea ce am semnat la un moment dat la inițiativa Administrației Prezidențiale, vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde și când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din Guvern, pe premier, în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns. Fiindcă răspunsul „să tăiem de la investiții” nu-l pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat și de acceptat și să creștem taxele e exclus. Și atunci trebuie să vedem de unde aducem aceste sume. Plus, mai există o discuție că trebuie să acoperim anul viitor și acele restanțe pentru magistrați, care au fost prin justiție date magistraților, în primul rând judecătorilor, dar există procese și pentru procurori”.

Kelemen Hunor spune că, deși ministrul Dragoș Pîslaru susține că niciun salariu nu va fi redus, modificarea sporurilor ar putea duce la scăderea veniturilor profesorilor. El consideră că, dacă anumite sporuri sunt eliminate, salariile de bază trebuie majorate astfel încât veniturile totale să nu scadă, iar profesorii să aibă o perspectivă de carieră.

„Eu nu vorbesc salariu, ci de venituri. Diriginția nu e plătită. Da, dacă se plătește dirigenția, asta înseamnă 700 de milioane față de ceea ce au prevăzut ei pentru sistemul de educație. Deci, eu nu vorbesc de salariu, vorbesc de venituri și ok, poți să reduci sporurile, poți să scoți anumite sporuri, dar atunci trebuie să crești baza, ca la sfârșitul zilei și cel care are 30 de ani, 35 de ani vechime și se apropie de vârsta de pensionare să nu aibă scădere de venituri. Și cei care încep și intră în sistemul de educație după facultate să aibă perspectivă de carieră, fiindcă noi avem cea mai mare problemă în educație în acest moment din toate sistemele existente. Avem probleme în toate sistemele, dar educația, dacă nu punem la punct și din punct de vedere al salarizării o perspectivă de carieră pentru fiecare profesor, pentru fiecare învățător, vom avea probleme și mai mari”, a explicat el.