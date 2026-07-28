Sam Altman dezvăluie că a devenit dependent de TikTok. Într-o sâmbătă, a dat scroll timp de trei ore de pe canapea. Cum s-a "vindecat"

Chiar și șeful OpenAI, Sam Altman, recunoaște că a căzut în capcana TikTok.
„Am șters (aplicația) TikTok pentru că, pur și simplu, era prea puternică (tentația)”, a declarat Altman într-un episod al podcastului „Relentless”, conform Business Insider.
El a explicat că și-a propus să înțeleagă mai bine modul în care funcționează platforma chinezească în perioada în care OpenAI dezvolta o aplicație de social media bazată pe videoclipuri generate cu inteligență artificială, asemănătoare TikTok și numită Sora.
Acest proiect a fost, în cele din urmă, abandonat de compania sa.
„M-am forțat să devin dependent de TikTok, pentru că voiam pur și simplu să înțeleg cum funcționează”, a continuat Altman.
El susține că descoperit rapid de ce TikTok este renumit pentru algoritmii săi de recomandare, considerați pe scară largă printre cei mai performanți din industrie.
„Mi s-a părut extraordinar. Apoi am crezut că îl pot controla. Mi-am zis: 'E chiar distractiv. Îl folosesc doar zece minute înainte de culcare, ca să mă relaxez, și dețin complet controlul'. Numai că, într-o seară, cele zece minute s-au transformat într-o oră. Iar într-o după-amiază de sâmbătă, am stat pe canapea și am derulat clipuri vreo trei ore”, a detaliat șeful OpenAI.
Altman a subliniat că și-a dat seama că pornirea de a sta mult timp pe TikTok îi făcea rău. Pe de altă parte, a descris timpul petrecut în aplicație drept unul foarte plăcut, „aproape ca un drog”.
În cele din urmă, șeful OpenAi a reușit să își limiteze perioadele pe TikTok, înainte de a renunța complet la acesta.
„Pentru scurt timp am reușit să țin situația sub control și ajunsesem din nou la cinci-zece minute pe seară, doar pentru a mă relaxa înainte de culcare. Apoi mi-am spus: 'Gata, ajunge'”, a detaliat el.
OpenAI abandonează proiectul inspirat de TikTok
În luna martie, OpenAI a anunțat că abandonează aplicația Sora pentru a se concentra asupra obiectivelor sale principale.
Renunțarea la proiectul social media a venit după aproximativ șase luni de dezvoltare.
OpenAI lansase Sora cu mare fast și, în ciuda unor dificultăți întâmpinate pe parcurs, aplicația a contribuit la încheierea unui parteneriat istoric cu Disney.
Totuși, generarea de videoclipuri consuma prea multe resurse de calcul într-un moment în care principalul rival al OpenAI, Anthropic și alți giganți din domeniul AI accelerau și mai mult competiția din domeniul inteligenței artificiale generative.
Altman a vorbit despre experiența sa pe TikTok în condițiile în care OpenAI dezvoltă, în secret, o familie de dispozitive bazate pe inteligență artificială, create în colaborare cu legendarul designer Apple, Jony Ive.
O prezentare publică a acestor produse ar urma să aibă loc până la sfârșitul anului.
În noiembrie, CEO-ul OpenAI declara că își dorește ca noile dispozitive să reducă zgomotul permanent al notificărilor care face ca utilizarea unor produse precum iPhone-ul - la al cărui design a contribuit și Jony Ive - să semene cu „o plimbare prin Times Square”.
În august anul trecut, OpenAI a anunțat că scopul unor servicii precum ChatGPT nu este acela de a ține utilizatorii captivi cât mai mult timp.
„În loc să măsurăm succesul în funcție de timpul petrecut în aplicație sau de numărul de click-uri, ne interesează mai mult dacă utilizatorii pleacă sau nu după ce au reușit să facă ceea ce și-au propus”, a transmis compania.