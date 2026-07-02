Cum vrea Sam Altman să reducă presiunea politică asupra companiilor AI: oferă o participație de 5% guvernului SUA la OpenAI

1 minut de citit Publicat la 08:57 02 Iul 2026 Modificat la 08:57 02 Iul 2026

Altman a propus o participație de această dimensiune încă din primele discuții cu administrația Trump. Foto: Getty Images

OpenAI a propus ca guvernul SUA să primească o participație de 5% în compania de inteligență artificială, relatează Financial Times. Sam Altman ar fi prezentat această idee direct administrației Trump încă de la începutul anului 2025, dar este pentru prima dată când este vehiculată o ofertă concretă. Directorul gigantului AI încearcă prin acest demers să reducă presiunea politică tot mai mare din Washington, potrivit CNBC.

O participație de 5% ar valora aproximativ 42,6 miliarde de dolari, după ce compania de AI a încheiat în martie o rundă record de finanțare, ajungând la o evaluare post-investiție de 852 de miliarde de dolari.

Oferta lui Altman pentru Trump

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a susținut că oferirea unui interes financiar publicului în companie este cea mai bună modalitate de a împărți beneficiile dezvoltării inteligenței artificiale, potrivit Financial Times, care citează două persoane familiarizate cu discuțiile.

Conform publicației, Altman a propus o participație de această dimensiune încă din primele discuții cu administrația Trump.

Deocamdată nu există informații privind ce decizie va lua administrația Trump.

Aranjamentul propus prevede ca și alte companii americane din domeniul inteligenței artificiale să cedeze participații similare guvernului, deși nu este clar dacă laboratoarele concurente ar fi dispuse să participe, notează Financial Times.

Articolul apare după mai bine de un an de discuții privind posibilitatea ca guvernul să dețină o participație în companie. CNBC a relatat luna trecută că Sam Altman a prezentat pentru prima dată această idee direct administrației Trump la începutul anului 2025.

În aprilie, principalul dezvoltator de modele AI a propus crearea unui „fond public de prosperitate”, care să dețină active ce reflectă creșterea companiilor de inteligență artificială și să distribuie beneficiile economice către public.

Guvernul SUA deține o participație de 10% în Intel Corp.

Administrația are deja un precedent în ceea ce privește deținerea unei participații într-o companie privată. Guvernul Statelor Unite deține o participație de 10% în Intel Corp., după o investiție de 8,9 miliarde de dolari în acțiunile ordinare ale producătorului de cipuri. În luna mai, președintele Donald Trump a declarat că ar fi trebuit să solicite o participație și mai mare în companie. În iunie, Trump a descris ideea ca Statele Unite să dețină participații în giganții din domeniul inteligenței artificiale drept „un lucru minunat”, care i-ar transforma pe americani în „parteneri ai acestei revoluții”.