CNN: Ce este „Kimi K3”, noul model chinez de inteligență artificială care îngrijorează SUA

După lansarea Kimi K3, oficialii americani și Anthropic au acuzat din nou Moonshot de „distilarea modelelor americane”, o tehnică prin care un model de inteligență artificială este antrenat folosind rezultatele altuia. Moonshot a negat acuzațiile.
Totuși, temerile care se răspândesc în rândul companiilor și oficialilor guvernamentali din SUA subliniază miza rivalității din domeniul inteligenței artificiale și implicațiile sale de amploare pentru economie, apărare și securitate națională.
Capacitățile lui Kimi K3 ridică din nou semne de întrebare cu privire la eficacitatea restricțiilor la exportul de tehnologie impuse de Washington. Noul model pune, de asemenea, sub semnul întrebării convingerea industriei că inteligența artificială de vârf necesită cheltuieli mari pentru centrele de date și cipurile avansate la care SUA a restricționat accesul.
Spre deosebire de majoritatea modelelor americane, Kimi K3 a fost lansat ca model open-weight. Acest lucru permite dezvoltatorilor să îl descarce, să îl modifice și să îl ruleze gratuit pe propriile servere, poziționându-l pentru o adoptare mai ușoară și o piață mai largă la nivel global.
Constrânsă de accesul limitat la hardware și investiții în domeniul inteligenței artificiale în comparație cu firmele americane, China a adoptat așa-numitele modele deschise, spre deosebire de rivalii americani care se bazează în mare parte pe abonamente plătite.
„Multe organizații apreciază capacitatea de a găzdui singure modele deschise, ceea ce le permite să păstreze importanța și controlul asupra datelor sensibile, în loc să se bazeze exclusiv pe furnizori de modele închise”, a spus Chelsey Tam, analist senior în domeniul acțiunilor la firma de servicii financiare Morningstar.
Cine e în spatele Moonshot
Moonshot AI a fost fondată acum trei ani de Yang Zhilin, un inginer software promițător, în vârstă de puțin peste 30 de ani, din orașul Shantou, sud-estul Chinei.
Și-a demonstrat potențialul când a studiat la Universitatea Tsinghua, cea mai elitistă școală de inginerie din China, sub îndrumarea lui Tang Jie, un profesor care avea să fondeze ulterior, în 2019, un alt startup important din domeniul inteligenței artificiale, Z.ai.
„Este cel mai talentat și excepțional student pe care l-am întâlnit în ultimii ani”, a spus Tang în timp ce îl recomanda pe Yang pentru o bursă în 2014.
Yang a urmat apoi cursurile Universității Carnegie Mellon pentru doctoratul în informatică, studiind sub îndrumarea lui Ruslan Salakhutdinov, fost director executiv în domeniul inteligenței artificiale la Meta și Apple. Salakhutdinov își amintește că până la sfârșitul studiilor, Yang a refuzat o ofertă de muncă din partea unui director executiv senior Apple care îi raporta direct lui Tim Cook.
„Îmi amintesc că mi-a spus că, dacă nu va încerca măcar să-și înființeze propria companie, va regreta pentru tot restul vieții. Respect asta și a avut dreptate”, a spus Salakhutdinov într-o postare pe X.
Yang a spus ulterior că decizia s-a redus la două lucruri. „Am văzut oportunități extraordinare, de la sprijinul guvernamental și al capitalului de risc până la progresele pe care China le-a făcut în educație în ultimele decenii, toate acestea creând condiții favorabile pentru startup-urile din domeniul inteligenței artificiale”, a declarat el pentru presa de stat în 2024.
„În al doilea rând, am crezut că inteligența artificială reprezintă o oportunitate masivă”, a explicat el.
Yang s-a remarcat în industria inteligenței artificiale din China nu doar pentru fondarea Moonshot la vârsta de 32 de ani, ceea ce l-a transformat într-unul dintre cei mai tineri antreprenori în domeniul inteligenței artificiale din țară, ci și pentru alegerea de a se întoarce în China pentru a-și lansa afacerea.
Încă de la început, Yang a avut ambiții mărețe. El a declarat într-un podcast din 2024 că numele startup-ului era o aluzie la albumul său preferat al trupei rock britanice Pink Floyd, „Dark Side of the Moon”, în speranța că va „realiza ceva ce va crea o valoare enormă, dar va fi și extrem de dificil, la fel ca aselenizarea”.
Moonshot a atins rapid faima națională după lansarea primului său model Kimi, numit după numele englezesc al lui Yang, în 2023. În același an, Moonshot a obținut aproape 300 de milioane de dolari în primele două runde de finanțare, potrivit unui interviu din 2024 acordat presei chineze.
Un alt „moment DeepSeek”?
Atenția internațională pe care a atras-o Kimi K3 reflectă ascensiunea DeepSeek la începutul anului 2025, când modelul său R1 a șocat comunitatea globală de inteligență artificială.
De data aceasta, K3 a oferit performanțe care se apropie de sisteme precum ChatGPT 5.6 Sol și Claude Fable 5 pe diverse teste de performanță, reducând și mai mult decalajul dintre modelele de AI chineze și americane.
Însă analiștii spun că realizarea lui Moonshot ar trebui privită printr-o altă perspectivă.
DeepSeek a contestat ideea convențională conform căreia dezvoltarea unui model avansat de inteligență artificială necesită investiții financiare masive și o putere de calcul vastă și a oferit prețuri competitive.
Însă reducerea oferită de K3 este mult mai mică decât cea oferită de R1 la lansare, ceea ce sugerează că avantajul său de cost ar putea fi mai puțin semnificativ decât cel al DeepSeek, potrivit lui Ivan Su, director la Morningstar.
„Ceea ce demonstrează K3 este că firmele chineze continuă să se bazeze pe succesul DeepSeek și să reducă decalajul dintre modelele de inteligență artificială chineze și americane”, a declarat Poe Zhao, analist și fondator al buletinului informativ Hello China Tech.
„Semnificația sa mai amplă este că DeepSeek pare din ce în ce mai mult începutul unui tipar. DeepSeek a fost o surpriză. K3 este o dovadă că progresul Chinei devine din ce în ce mai repetabil”, a spus el.
De la lansarea DeepSeek, firmele de inteligență artificială precum Moonshot, Alibaba și Z.ai atrag tot mai multă atenție pentru fiecare model nou, iar ritmul implementărilor se accelerează.
Wei Sun, analist principal în domeniul inteligenței artificiale la firma de analiză de piață Counterpoint Research, a declarat că diferența generală dintre modelele chineze și americane s-a redus la trei până la șase luni, deși variază semnificativ în funcție de sarcină.
Totuși, alți analiști și-au exprimat rezervele cu privire la adevăratele capacități ale K3.
„Deși K3 constituie un progres, am ezita să-i atribuim o apropiere de paritate cu modelele americane de frontieră, cum ar fi Fable 5, în sarcinile din lumea reală”, a declarat Malik Ahmed Khan, analist senior la acțiuni la Morningstar.
„Mulți dezvoltatori de modele deschise au optimizat performanța software-ului în jurul unor repere pentru rezultate mai bune în trecut”, a explicat el.
O amenințare pentru SUA?
Pentru companiile americane de tehnologie, modelele chineze gratuite și comparabile, precum K3, amenință subminarea propriilor produse.
Firmele americane de top în domeniul inteligenței artificiale, Anthropic și OpenAI, au acuzat de mult timp laboratoarele chineze, inclusiv Moonshot, DeepSeek și Alibaba, că extrag capabilități din modelele lor. Aceste acuzații s-au intensificat odată cu apariția K3.
Huang Zhenxin, șeful diviziei de afaceri pentru întreprinderi de la Moonshot AI, a negat acuzațiile de „distilare” într-un interviu acordat presei de stat, luni.
Dar asta nu a oprit noi acuzații din partea Washingtonului.
„Avem informații conform cărora Moonshot AI a distilat Fable de la Anthropic pentru dezvoltarea modelului său K3”, a declarat Michael Kratsios, directorul Biroului pentru Politici Științifice și Tehnologice al Casei Albe, într-o postare de miercuri pe X.
„Distilarea industrială sub acoperire, la scară largă, care vizează furtul tehnologiei americane brevetate și subminarea cercetării americane este inacceptabilă”, a subliniat el.
Sarah Heck, șefa politicilor la Anthropic, a reiterat afirmațiile lui Kratsios într-o postare pe X, în care a acuzat Moonshot de implicare în „furt de proprietate intelectuală și spionaj industrial”, numind-o „o provocare națională care creează riscuri grave pentru securitatea națională”.
CNN a contactat Moonshot pentru comentarii.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a reiterat miercuri că SUA ar putea sancționa firmele chineze pentru astfel de furturi de proprietate intelectuală, fără a menționa nume.
„Atunci când firmele din China vor efectua atacuri de distilare sub acoperire, la scară industrială, care depășesc limita furtului de proprietate intelectuală, vor fi luate în considerare sancțiunile și includerea pe Lista Entităților”, a declarat el pe X.
Majoritatea analiștilor, însă, au considerat improbabilă acuzația de distilare împotriva lui Moonshot.
Sun of Counterpoint a declarat că Moonshot nu ar fi avut suficient timp să-și antreneze modelul de inteligență artificială cu cele mai recente modele ale rivalilor săi, care aveau disponibilitate limitată înainte de lansarea K3.
„Iar distilarea în sine nu ar explica performanța superioară a lui Kimi K3”, a adăugat ea.