CNN: Ce este „Kimi K3”, noul model chinez de inteligență artificială care îngrijorează SUA

7 minute de citit Publicat la 23:33 24 Iul 2026 Modificat la 23:33 24 Iul 2026

După lansarea Kimi K3, oficialii americani și Anthropic au acuzat din nou Moonshot de „distilarea modelelor americane”. Foto: Lam Yik/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource

După ce DeepSeek, startup-ul chinez de inteligență artificială, a neliniștit industria tehnologică din SUA, un nou model de AI face furori. Cel mai recent model chinez a fost dezvoltat de un startup mai puțin cunoscut numit Moonshot AI. La doar două zile de la lansare, Moonshot a suspendat abonamentele noi din cauză că cererea a depășit capacitatea sa de calcul. Entuziasmul neașteptat pentru modelul Kimi K3 de la Moonshot provine din capacitatea sa de a egala și, în unele cazuri, de a depăși cei mai avansați concurenți americani, precum cele mai recente variante ale ChatGPT și Claude, scrie CNN.

Acum, ascensiunea sa intensifică o cursă deja controversată între SUA și China pentru inteligența artificiale de ultimă generație. Washingtonul a intensificat restricțiile de export împotriva Chinei în ultimii ani pentru a încetini dezvoltarea inteligenței artificiale și a cipurilor care le-ar putea alimenta.

După lansarea Kimi K3, oficialii americani și Anthropic au acuzat din nou Moonshot de „distilarea modelelor americane”, o tehnică prin care un model de inteligență artificială este antrenat folosind rezultatele altuia. Moonshot a negat acuzațiile.

Totuși, temerile care se răspândesc în rândul companiilor și oficialilor guvernamentali din SUA subliniază miza rivalității din domeniul inteligenței artificiale și implicațiile sale de amploare pentru economie, apărare și securitate națională.

Capacitățile lui Kimi K3 ridică din nou semne de întrebare cu privire la eficacitatea restricțiilor la exportul de tehnologie impuse de Washington. Noul model pune, de asemenea, sub semnul întrebării convingerea industriei că inteligența artificială de vârf necesită cheltuieli mari pentru centrele de date și cipurile avansate la care SUA a restricționat accesul.

Spre deosebire de majoritatea modelelor americane, Kimi K3 a fost lansat ca model open-weight. Acest lucru permite dezvoltatorilor să îl descarce, să îl modifice și să îl ruleze gratuit pe propriile servere, poziționându-l pentru o adoptare mai ușoară și o piață mai largă la nivel global.

Constrânsă de accesul limitat la hardware și investiții în domeniul inteligenței artificiale în comparație cu firmele americane, China a adoptat așa-numitele modele deschise, spre deosebire de rivalii americani care se bazează în mare parte pe abonamente plătite.

„Multe organizații apreciază capacitatea de a găzdui singure modele deschise, ceea ce le permite să păstreze importanța și controlul asupra datelor sensibile, în loc să se bazeze exclusiv pe furnizori de modele închise”, a spus Chelsey Tam, analist senior în domeniul acțiunilor la firma de servicii financiare Morningstar.

Cine e în spatele Moonshot

Moonshot AI a fost fondată acum trei ani de Yang Zhilin, un inginer software promițător, în vârstă de puțin peste 30 de ani, din orașul Shantou, sud-estul Chinei.

Și-a demonstrat potențialul când a studiat la Universitatea Tsinghua, cea mai elitistă școală de inginerie din China, sub îndrumarea lui Tang Jie, un profesor care avea să fondeze ulterior, în 2019, un alt startup important din domeniul inteligenței artificiale, Z.ai.

„Este cel mai talentat și excepțional student pe care l-am întâlnit în ultimii ani”, a spus Tang în timp ce îl recomanda pe Yang pentru o bursă în 2014.

Yang a urmat apoi cursurile Universității Carnegie Mellon pentru doctoratul în informatică, studiind sub îndrumarea lui Ruslan Salakhutdinov, fost director executiv în domeniul inteligenței artificiale la Meta și Apple. Salakhutdinov își amintește că până la sfârșitul studiilor, Yang a refuzat o ofertă de muncă din partea unui director executiv senior Apple care îi raporta direct lui Tim Cook.