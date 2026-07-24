Coridorul digital de sub Atlantic. 7.000 km de cabluri submarine vor lega Portugalia de SUA. Ce este sistemul „Nuvem” al Google?

Cablurile submarine cu fibră optică reprezintă coloana vertebrală a internetului global. Foto: GettyImages

Anunțat inițial de Google în 2023, cablul submarin transatlantic va lega Portugalia, Bermuda și Statele Unite. Proiectul „Nuvem” va avea scopul „să îmbunătățească reziliența rețelelor din Atlantic și să contribuie la satisfacerea cererii tot mai mari de servicii digitale”, scrie Eurnoews.

Marți dimineață a avut loc la Oceanariul din Lisabona ceremonia oficială de lansare a sistemului de cablu submarin transatlantic Nuvem al Google. Proiectul reprezintă o nouă investiție care, așa cum a declarat ministrul delegat pentru reforma statului, Gonçalo Matias, în discursul său, își propune să lege „America de Nord și Europa de-a lungul unui nou coridor digital care traversează Atlanticul”.

Într-un moment în care „aproximativ 95% din totalul datelor lumii circulă prin cabluri submarine”, a explicat ministrul, Portugalia își propune să devină unul dintre principalii actori ai unui proiect care va fi primul care va conecta țara direct la Statele Unite. Dar ce este mai exact „Nuvem?

Un nou sistem de cablu submarin

Proiectul a fost anunțat pentru prima dată de Google în 2023 și a fost imediat descris ca „un nou sistem de cablu submarin transatlantic care va lega Portugalia, Bermuda și Statele Unite”.

Potrivit companiei, pe partea americană, „Nuvem va ateriza în Carolina de Sud”, mai exact în Myrtle Beach. În Portugalia, stația de aterizare va fi Sines, cu puncte intermediare în Bermuda și Azore.

Cu o lungime de aproximativ 7.000 de kilometri, acest sistem de cabluri este alcătuit din 16 perechi de cabluri cu fibră optică, cu o capacitate totală de aproximativ 384 terabiți pe secundă, relatează Reuters.

Totuși, potrivit ziarului „ECO”, noul sistem de cablu submarin este așteptat să intre în funcțiune abia anul viitor.

De ce sunt importante aceste cabluri?

Cablurile submarine cu fibră optică reprezintă coloana vertebrală a internetului global. Acestea sunt responsabile pentru transportul a aproximativ 99% din traficul internațional de date, de la apeluri, mesaje și videoclipuri până la plăți. Fără ele, comunicațiile globale, tranzacțiile financiare și serviciile cloud ar fi impracticabile, deoarece sateliții nu au suficientă capacitate de lățime de bandă.

Spre deosebire de sateliți, care pot fi afectați de condițiile meteorologice, cablurile se află pe fundul oceanului, protejate de mai multe straturi de oțel, cupru și polimeri care le protejează de presiune, curenți și chiar atacuri de rechini.

Cablurile submarine nu sunt, desigur, complet imune la defecțiuni, dar majoritatea apar accidental din cauza activității umane, cum ar fi pescuitul sau ancorarea, urmate de riscuri naturale precum cutremure, alunecări de teren submarine și tsunami-uri. În plus, provocări precum infrastructura îmbătrânită și mediile de reglementare complexe pot complica eforturile de menținere a rezilienței.

Obiectivele Nuvem

Când a anunțat proiectul, Google însăși a declarat că Nuvem avea scopul „să îmbunătățească reziliența rețelelor din Atlantic și să contribuie la satisfacerea cererii tot mai mari de servicii digitale”.

Aceeași sursă a adăugat că „traseul noului cablu” este conceput „pentru a adăuga diversitate rutelor internaționale și a sprijini dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) pentru continentele și țările implicate”.

Marți, ministrul portughez Gonçalo Matias a declarat că implementarea acestui nou sistem „face mai mult decât adăugarea unei noi linii” peste Atlantic, creând „căi alternative pentru transmiterea datelor” și reducând „dependența Europei de un număr mic de coridoare aglomerate”. Prin urmare, oferă „reziliență”, a concluzionat el.

Cine este implicat?

Ministrul a explicat, de asemenea, în discursul său, că sistemul Nuvem este un proiect „construit pe un parteneriat, între Google și MEO, între ambiția publică și investițiile private, între două națiuni, Portugalia și Statele Unite, unite de mult timp de același ocean care acum poartă datele noastre”.

Prin urmare, MEO va fi, de asemenea, un jucător cheie. Într-o declarație citată de agenția de știri Lusa, compania portugheză a confirmat că se va „alătura și sistemului de cabluri submarine Nuvem”, devenind „un investitor și partener național într-una dintre cele mai importante infrastructuri digitale din Atlantic”.

MEO nu a specificat însă ce investiții va face în cadrul proiectului, spunând doar că „prin stabilirea unei conexiuni directe între Portugalia și SUA, sistemul consolidează, de asemenea, atractivitatea țării pentru investiții în centre de date, platforme cloud și servicii tehnologice globale”.

„Nuvem” urmează „Firmina” și „Equiano”

Aceasta nu este, însă, prima investiție de acest fel realizată de Google în Oceanul Atlantic. De fapt, „în 2022, Equiano a contribuit la apropierea Europei de Africa”, a reamintit marți și ministrul portughez Gonçalo Matias.

Conform descrierii gigantului tehnologic american, este vorba de un cablu submarin care „începe în Europa de Vest și se întinde de-a lungul coastei de vest a Africii, legând Portugalia de Africa de Sud și sporind conectivitatea și oportunitățile de colaborare între țările europene și africane”.

A urmat instalarea Firmina, un imens cablu submarin pus de companie pentru a conecta coasta de est a Statelor Unite, din nou prin Carolina de Sud, cu America de Sud (Argentina, Brazilia și Uruguay).

Încă sub umbrela Google, Portugalia se așteaptă să fie, încă de anul viitor, în centrul unui alt proiect: Sol, a remarcat ministrul Gonçalo Matias.

Acesta va fi, la rândul său, „un nou sistem de cablu submarin transatlantic care va conecta SUA, Bermuda, Azore și Spania”, a declarat compania americană când a anunțat proiectul, care completează astfel „investiția unică” a companiei în „reziliența transatlantică”.