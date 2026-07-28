Țara din UE unde locuiesc cei mai mulți români din diaspora reduce accizele la motorină. Cât scade prețul și până când se aplică măsura

Un șofer plătește cu numerar motorina, la o benzinărie din Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Litrul de motorină se va ieftini în Italia, țara europeană unde, în 2026, locuiesc peste 1,7 milioane de români din diaspora, potrivit unui raport oficial al CNEL, una dintre cele mai importante instituții publice italiene.

Guvernul Italiei a reintrodus reducerea temporară a accizelor la motorină, ca răspuns la şocul energetic provocat de războiul din Orientul Mijlociu, care a dus la proteste extinse faţă de creşterea preţurilor combustibililor şi pe fondul sporirii temerilor privind impactul fiscal al unor astfel de decizii, transmit DPA şi Reuters, potrivit Agerpres.

Majorarea preţurilor energiei şi a preţurilor de consum, în urma războiului din Iran, reprezintă o dificultate majoră pentru autorităţile de la Roma, care încearcă să protejeze puterea de cumpărare a gospodăriilor şi industriile mari consumatoare de energie, în timp ce menţin direcţia de reducere a deficitului convenită cu UE.

Cu cât se reduce prețul motorinei în Italia, în iulie 2026

Conform decretului anunţat luni seara, până în 6 august, preţul motorinei pentru consumatori va fi redus cu 0,17 euro pe litru. Măsura nu se aplică şi în cazul benzinei.

Ministrul de Finanţe, Giancarlo Giorgetti, a declarat că măsura va costa statul aproximativ 125 milioane de euro, inclusiv reduceri separate de impozite pentru şoferii de camioane şi fermieri.

Giorgetti a afirmat că Executivul ar putea anunţa noi decizii la reuniunea programată în data de 4 august, iar dacă va fi necesar coaliţia aflată la guvernare ar putea decide măsuri de reducere a facturilor la electricitate şi gaze. „Evaluăm modul în care evoluează situaţia”, a adăugat oficialul.

Acesta a spus că Italia şi Germania sunt ţările din Europa cele mai afectate de creşterea preţurilor energiei, ambele fiind state puternic industrializate care „din păcate, sunt puternic dependente de combustibilii fosili”.

În Germania, coaliţia aflată la guvernare a exclus noi măsuri de sprijin, după reducerea taxelor pe combustibili aplicată în lunile mai şi iunie.

O altă reducere de accize la benzină și motorină în Italia a expirat pe 3 iulie

Premierul Giorgia Meloni a scris, într-o postare pe platforma X, că reducerea nu rezolvă problema de bază: „Dar este un răspuns rapid şi responsabil, care ţine cont de marja de manevră limitată, precum şi de situaţia internaţională în continuă schimbare”.

Guvernul Italiei va monitoriza evoluţia situaţiei şi va pregăti noi măsuri, a dat asigurări Meloni.

În martie, Italia a decis reducerea temporară a accizelor la motorină şi benzină, ca răspuns la şocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu. Măsura a fost extinsă de câteva ori, şi apoi eliminată progresiv, până când a expirat pe 3 iulie, costurile fiind estimate la aproape două miliarde de euro.

Atât Comisia Europeană, cât şi Fondul Monetar Internaţional (FMI) au criticat măsura şi au menţionat că Italia ar trebui să aplice măsuri ţintite care să vizeze cele mai vulnerabile gospodării.

Luni, Ministerul Industriei a informat că preţul mediu al combustibilului la benzinăriile cu autoservire din reţeaua de autostrăzi a Italiei era de 1,982 euro pe litrul de benzină, respectiv de 2,185 euro/litru la motorină, de la 1,803 euro/litru şi 1,882 euro/litru, în data de 3 iulie 2026.