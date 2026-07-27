În alte ţări au ieftinit benzina, la noi s-a scumpit. România, printre cele mai afectate din UE de criza din Strâmtoarea Ormuz

Benzinărie din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

România se numără printre ţările din Uniunea Europeană cu cele mai mari scumpiri la carburanţi din ultimul an, cu creşteri de peste 23% între iunie 2025 şi iunie 2026, alături de Bulgaria şi Lituania. Scurtul răgaz adus de acordul de încetare a focului dintre SUA şi Iran s-a încheiat: criza din Strâmtoarea Ormuz a împins din nou preţul petrolului peste 100 de dolari pe baril, iar Europa de Est resimte cel mai puternic loviturile, în timp ce ţări precum Spania şi Polonia îşi protejează şoferii prin reduceri de taxe, scrie Euronews.

Traversarea Strâmtorii Ormuz, ruta maritimă crucială dintre Iran şi Oman, rămâne o întreprindere extrem de periculoasă.

În ultimele zile au apărut mai multe relatări despre atacuri asupra unor petroliere, comise atât de Iran, cât şi de rebelii houthi din Yemen, sprijiniţi de Teheran.

Statele Unite susţin că pasajul este deschis, dar, în acelaşi timp, ameninţă că vor viza podurile şi centralele electrice ale Iranului dacă atacurile continuă.

Experţii spun că cele mai recente lovituri au vizat în principal nave comerciale mari, internaţionale, şi nu vase care fac comerţ la nivel local, dar că, în pofida acestui fapt, ele afectează grav preţurile petrolului în Europa.

Iunie: Italia şi Cipru, singurele ţări din UE în care preţul benzinei a continuat să crească

Luna trecută, după ce Washingtonul şi Teheranul au convenit asupra unui memorandum de înţelegere în 14 puncte – care includea o încetare a focului –, preţurile carburanţilor au încetat în sfârşit să crească în Europa, chiar dacă doar temporar.

Comparativ cu luna mai, preţul motorinei a scăzut cu 6,4%, iar cel al benzinei cu 4,2% în iunie, potrivit datelor recente Eurostat.

Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Cehia (-11,3%), Polonia (-9,7%) şi Bulgaria (-9,4%), în timp ce cele mai mici au fost în Ungaria (-0,6%), Italia (-1,4%) şi Slovenia (-1,6%).

În privinţa preţului benzinei, Cipru (+0,7%) şi Italia (+0,5%) au fost singurele ţări din UE care au înregistrat creşteri între mai şi iunie 2026. Toate celelalte ţări au consemnat scăderi, cele mai mari fiind în Suedia (-7,8%), Belgia (-7,0%) şi Polonia (-6,6%).

Însă această nouă etapă de tensiuni ridicate şi perturbări – fără vreo soluţie la orizont – trimite din nou preţurile carburanţilor în aer. La nivel global, preţul petrolului brut a depăşit săptămâna trecută 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la începutul lunii iunie.

Europa de Est suferă cele mai mari perturbări

Pe bază anuală (iunie 2025 – iunie 2026), cele mai mari oscilaţii de preţ s-au produs în Bulgaria, Lituania şi România, toate de peste 23%.

Unele ţări din afara UE au raportat creşteri şi mai mari: aproape 32% în Turcia şi aproape 30% în Georgia.

Cum reuşesc Spania, Ungaria şi Polonia să menţină preţurile carburanţilor la un nivel scăzut?

Lăsând la o parte Malta, cele mai mici creşteri ale preţului carburanţilor din UE s-au înregistrat în Ungaria (2,3%), Polonia (5,8%) şi Spania (7,9%).

Ungaria a recurs la plafonarea preţurilor la carburanţi, în timp ce Spania şi Polonia au reuşit să ţină în frâu creşterea datorită reducerilor de TVA la benzină şi motorină.

Măsura a stârnit însă câteva nemulţumiri la Bruxelles, întrucât UE recomandase, în schimb, reducerea accizelor.

Spania se poate baza şi pe o rezilienţă semnificativă în avalul filierei petroliere.

Deşi este puternic dependentă de importurile de petrol brut, Madridul dispune de o vastă reţea de rafinării, ceea ce o face mai puţin dependentă de carburanţii finiţi şi de costurile de aprovizionare.

„Spania beneficiază de un sistem unic de infrastructură petrolieră, cu o acoperire geografică largă şi bine interconectată, care include 11 terminale petroliere portuare, o reţea extinsă de conducte şi o capacitate de stocare conectată la rafinării”, afirmă Agenţia Internaţională a Energiei.