"Transporturile ilegale de ovine sunt acum cel mai mare pericol biologic la adresa României". ANSVSA avertizează fermierii

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează crescătorii de animale că transporturile ilegale de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României. FOTO: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează crescătorii de animale că transporturile ilegale de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României și anunță că cei care încalcă legea sunt sancţionaţi cu amenzi de 20.000 de lei.

Conducerea instituţiei le cere fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale, pentru că raportarea rapidă salvează restul efectivelor şi „viitorul exporturilor româneşti”.

Crescătorii de ovine care încalcă legea sunt sancţionaţi cu amenzi de 20.000 de lei, fiind întocmite dosare penale pentru fraudarea sistemului de trasabilitate. Mai mult, statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din aceste transporturi.

"Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează că transporturile neautorizate şi clandestine de ovine reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic la adresa României. În contextul evoluţiei Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi a Variolei Ovine şi Caprine (VOC), acţiunile iresponsabile ale unor speculanţi subminează direct eforturile autorităţilor şi riscă să prăbuşească un sector economic strategic", se arată într-un comunicat al ANSVSA.

Conducerea Autorităţii precizează că obiectivul instituţiei, dar şi al fermierilor este recuperarea şi menţinerea pieţelor comerciale externe, acolo unde produsele româneşti au demonstrat deja predictibilitate şi valoare reală şi le cere crescătorilor să respecte deciziile luate de ANSVSA.

"Înţelegem pe deplin eforturile şi sacrificiile financiare din spatele fiecărei exploataţii din România. Ştim că această perioadă aduce presiuni majore asupra crescătorilor de animale, însă colaborarea este singura cale pentru a depăşi criza actuală. Menirea noastră, ca medici veterinari, este de a salva şi proteja viaţa animalelor, nu de a le ucide. Cu toate acestea, în faţa unor virusuri atât de agresive, suntem obligaţi să aplicăm cu fermitate măsurile tehnice şi legale necesare pentru a izola riscurile şi pentru a salva şi proteja restul efectivelor sănătoase ale ţării. Fiecare decizie aplicată de ANSVSA are ca unic scop protejarea fermierilor corecţi şi securizarea unui sector economic strategic. Obiectivul nostru comun este clar: recuperarea şi menţinerea pieţelor comerciale externe, acolo unde produsele româneşti au demonstrat deja predictibilitate şi valoare reală", a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae BOCIU.

ANSVSA aduce o serie de precizări cu privire la motivele pentru care este exclusă testarea sau carantina oilor clandestine.

Pentru ovinele interceptate fără documente sau crotalii, testarea de laborator pe loc şi plasarea în carantină sunt inutile juridic şi biologic, din următoarele motive:

- Animale fantomă în sistem: Fără elemente de identificare oficiale, oile nu există legal în Baza Naţională de Date (BND) gestionată în cadrul SNIIA. Nu li se cunosc originea, vârsta, istoricul vaccinărilor sau dacă provin dintr-o zonă supusă restricţiilor.

- Falsa siguranţă a testării imediate: În faza incipientă a perioadei de incubaţie, testele de laborator pot genera rezultate fals-negative deoarece virusul PMR nu este încă detectabil, deşi animalul asimptomatic a început deja să elimine masiv agenţii patogeni prin secreţii.

- Riscul epidemiologic al timpului de aşteptare: Timpul de 24-72 de ore necesar pentru emiterea rezultatelor oficiale şi găzduirea oilor în centre de carantină ar transforma aceste spaţii şi vehicule în focare active, favorizând difuzarea rapidă a virusului (cu mortalitate de până la 100%) prin vectori către fermele din jur.

"Pentru a bloca extinderea virusurilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 şi Regulamentul Delegat (UE) 2020/687, inspectorii DSVSA şi filtrele de control aplică măsuri de o severitate maximă la interceptarea oricărui transport ilegal, punând animalele sub sechestru pentru a fi ucise şi neutralizate prin incinerare sau îngropare controlată, în timp ce camionul este blocat şi supus unei dezinfecţii", se precizează în comunicat.

Filtrele rutiere au depistat deja cazuri grave de transport clandestin: în judeţul Vaslui a fost blocat un vehicul cu 50 de ovine luate ilegal din Iaşi, iar în judeţul Alba, dintr-un lot ilegal de 92 de miei, 41 de animale au fost ascunse de proprietari şi sunt de negăsit, generând un risc epidemiologic uriaş.

ANSVSA anunţă că pentru a descuraja aceste practici se aplică amenzi de 20.000 de lei, fiind întocmite dosare penale pentru cei în cauză, iar statul nu va acorda niciun fel de despăgubire financiară pentru animalele eutanasiate care provin din transporturi clandestine sau exploataţii nedeclarate.

"Majoritatea crescătorilor de oi din România sunt oameni corecţi care respectă regulile. ANSVSA nu va permite ca munca unei ţări întregi să fie distrusă de inconştienţa câtorva speculanţi şi solicită fermierilor să raporteze imediat orice simptom suspect la animale. Raportarea rapidă salvează restul efectivelor şi viitorul exporturilor româneşti", se precizează în comunicat.