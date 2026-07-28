Simion îi dă replica lui Grindeanu, care a criticat liderii AUR: „Mai avea puțin să ne verifice la unghii”

Sorin Grindeanu și George Simion. Foto: Hepta

George Simion l-a atacat dur pe Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a pus la îndoială credibilitatea AUR și a criticat tăcerea unor lideri ai partidului în cazul dronelor rusești intrate în România.

„Considerăm că domnul Grindeanu nu este un om serios. Mai avea puțin să ne verifice la unghii și să vadă dacă suntem corespunzători”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a respins criticile lui Grindeanu privind lipsa de reacție a unor reprezentanți ai partidului în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian al României.

„Nu e treaba lui câți lideri de partid ies să comunice pe un subiect sau altul. Nu e treaba lui să se implice în viața unui partid”, a spus Simion.

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a afirmat că AUR trebuie să își clarifice pozițiile și să rezolve problema lipsei de credibilitate a unor lideri înainte de a putea deveni un posibil partener de guvernare pentru PSD.

„În acest moment ei trebuie să-și clarifice niște lucruri. În primul rând există o lipsă de credibilitate a unor lideri. Eu cel puțin am mari semne de întrebare în cuvântul și în ceea ce spun că fac și vor să facă”, a declarat luni seară Sorin Grindeanu, la Antena 3.

Liderul PSD a criticat în special faptul că George Simion și Dan Dungaciu nu ar fi reacționat public după incidentele cu drone din ultimele zile. Potrivit lui Grindeanu, dintre liderii AUR, doar Petrișor Peiu ar fi abordat subiectul.

„Apropo de aceste drone care au intrat pe teritoriul României, am văzut parcă doar pe Peiu, în rest pe nimeni, e o liniște din asta. L-ați văzut pe domnul Dungaciu să spună ceva? L-ați văzut pe Simion să spună ceva? Ați văzut să spună de sancțiunile contra Rusiei ceva?”, a spus Grindeanu.

Acesta a adăugat că AUR trebuie să își clarifice poziția dacă vrea să fie considerat un partid cu care formațiunile pro-occidentale pot negocia.

„Aici e o chestiune pe care, din perspectiva mea, trebuie să o clarifice ei. Asta dacă vor să devină un partener frecventabil, nu doar din perspectiva PSD, ci din perspectiva oricărui partid pro-occidental”, a mai declarat liderul PSD.