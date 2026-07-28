Grindeanu îi acuză pe Bolojan și Pîslaru că au jignit medicii: „Îi consideră nişte îmbuibaţi care consumă resurse şi cerşesc drepturi”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Indiferenţa Guvernului demis a dus la cea mai mare grevă a personalului medical din ultimii 15 ani, susţine preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD.

"Indiferenţa Guvernului demis a dus la cea mai mare grevă a personalului medical din ultimii 15 ani. Greva generală este un instrument democratic atunci când nu eşti ascultat. Greva înseamnă eşecul unor negocieri, iar premierul demis Bolojan împreună cu ministrul demis Pîslaru au reuşit doar să jignească o întreagă categorie profesională. În loc să caute soluţii, aceşti oameni i-au catalogat zilele trecute drept ridicoli pe toţi medicii şi asistentele şi ameninţă cu tot felul de liste negre, aşa cum am văzut că au spus cei de la Sanitas. Practic, s-a trecut în decurs de câţiva ani, de la eroii în halate albe din pandemie, la ceea ce consideră acum Ilie Bolojan şi Pîslaru - îi consideră pe medici ca fiind nişte îmbuibaţi care consumă resurse şi cerşesc drepturi. Acestea sunt lucruri, din punctul nostru de vedere, inacceptabile, iar PSD este alături de salariaţii din sistemul medical şi le susţine revendicările", a declarat Grindeanu într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, potrivit Agerpres.

El i-a solicitat "premierului demis" Ilie Bolojan şi ministrului Sănătăţii, conducerilor unităţilor sanitare şi reprezentanţilor angajaţilor să reia imediat dialogul social şi să stabilească un calendar clar pentru rezolvarea revendicărilor.

"Deblocarea posturilor din sănătate, decisă ieri printr-o iniţiativă a PSD, reprezintă un prim răspuns concret la această criză din sistemul medical. (...) Mai departe, rămân problemele din legea salarizării. De asemenea, i-aş spune ministrului interimar Pîslaru să lase deplasările pe bani publici în weekend, la Bruxelles, la familie, să nu mai ironizeze protestele, pentru că asta a făcut, şi să reia discuţiile cu sindicatele. PSD nu va vota o lege care să taie din drepturile medicilor, asistentelor, profesorilor, militarilor şi celorlalte categorii. Din păcate, domnul Bolojan a înţeles doar că reducerea deficitului se poate face doar prin metode ceauşiste. Şi anume, creştem taxele şi tăiem doar de la oamenii simpli. Mai bine, premierul demis Bolojan ar trebui să înţeleagă că într-un stat de drept respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie", a transmis liderul PSD.