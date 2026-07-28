Surse: Instanța din Bruxelles amână până în ianuarie decizia privind conturile ROMATSA. Regia mai are bani trei săptămâni

Surse: Instanța din Bruxelles amână până în ianuarie decizia privind conturile ROMATSA. Foto: Hepta

Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles nu a analizat marți cererea ROMATSA de suspendare a popririi asupra veniturilor sale, iar următorul termen a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Până atunci, sumele colectate prin EUROCONTROL rămân blocate. Regia ar mai dispune de resurse financiare pentru aproximativ trei săptămâni. Traficul aerian se desfășoară în prezent normal, însă un blocaj prelungit ar putea pune în pericol continuitatea serviciilor de navigație aeriană.

Termenul privind cererea de suspendare a popririi a avut loc marți, la Bruxelles. La dezbateri au participat reprezentanți ai EUROCONTROL, ai statului român și ai ROMATSA, asistați de șase avocați. Ședința a durat aproximativ 30 de minute.

Potrivit surselor, instanța nu a analizat cererea de suspendare, considerând că dosarul necesită o examinare aprofundată. Judecătorul ar fi invocat și dificultățile care afectează organizarea și finanțarea sistemului judiciar belgian, precizând că primul termen disponibil este 4 ianuarie 2027.

Astfel, măsura de poprire rămâne în vigoare cel puțin până la pronunțarea unei soluții sau până la adoptarea unei alte măsuri juridice ori financiare. Veniturile ROMATSA colectate de EUROCONTROL continuă să fie indisponibilizate.

În fața instanței, reprezentanții părții române au avertizat că, în lipsa deblocării banilor, ROMATSA nu își va mai putea finanța activitatea. Regia asigură zilnic serviciile de navigație pentru peste 2.500 de zboruri în spațiul aerian gestionat, iar diminuarea rapidă a rezervelor sale ar putea afecta continuitatea acestui serviciu public esențial.

ROMATSA nu este finanțată de la bugetul de stat, ci din tarifele plătite de operatorii aerieni pentru serviciile de navigație. Peste 85% din veniturile sale provin din sumele colectate prin EUROCONTROL, care sunt în prezent blocate.

Poprirea a fost instituită în cadrul procedurii de executare silită declanșate de Pfizer împotriva statului român pentru recuperarea unor creanțe legate de vaccinurile împotriva COVID-19. ROMATSA nu este parte în acest litigiu, ci este afectată în calitate de terț, deoarece veniturile sale sunt colectate prin mecanismul european administrat de EUROCONTROL.

Regia a contestat măsura printr-o procedură de "terță opoziție", invocând faptul că banii indisponibilizați sunt destinați prin lege exclusiv finanțării serviciilor de navigație aeriană. Prima înfățișare fusese stabilită pentru 28 iulie.

Directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, avertizase înaintea termenului că regia poate continua să funcționeze din resurse proprii „săptămâni, nu luni”. El a precizat că salariile și cheltuielile esențiale sunt încă acoperite și că niciun zbor nu a fost afectat până în prezent.

ROMATSA solicită Guvernului instituirea unui mecanism temporar de finanțare pentru a asigura fuconturincționarea regiei până la deblocarea veniturilor. În lipsa unei soluții rapide, sursele avertizează că rezervele financiare s-ar putea epuiza în aproximativ trei săptămâni.

Ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni, după Comisia de Buget din Senat, că a propus un credit-punte, de la EximBank, pentru finanțarea ROMATSA. "Va trebui să putem direcționa sume pentru funcționare până în momentul în care se închide subiectul cu Pfizer", a spus Nazare.