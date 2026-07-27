ROMATSA contestă la Bruxelles blocarea conturilor de către Pfizer. Șeful Regiei: „Mai putem funcționa săptămâni, nu luni”

Adrian Cojoc precizează că ROMATSA nu este parte în litigiul dintre Pfizer și statul român, dar a contestat la Bruxelles executarea fondurilor sale printr-o procedură de "terță opoziție". Foto: Getty Images

Conducerea ROMATSA contestă la Bruxelles executarea silită a fondurilor sale în urma litigiului dintre Pfizer și statul român și avertizează că poate funcționa din resurse proprii "săptămâni, nu luni”, a precizat directorul general al regiei, Adrian Cojoc, într-un interviu pentru Antena3.ro. Acesta a precizat că salariile și cheltuielile esențiale ale regiei sunt în continuare acoperite, iar traficul aerian se desfășoară normal, dar cere Guvernului un mecanism pentru a asigura continuitatea serviciului până la deblocarea încasărilor.

Adrian Cojoc precizează că ROMATSA nu este parte în litigiul dintre Pfizer și statul român, dar a contestat la Bruxelles executarea fondurilor sale printr-o procedură de "terță opoziție". Prima înfățișare în acest caz are loc marți, 28 iulie, la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles. Directorul general spune că apărarea se bazează pe caracterul de serviciu public esențial al navigației aeriene și pe faptul că veniturile din tarifele de rută sunt destinate exclusiv finanțării acestui serviciu.

Directorul regiei spune că, în prezent, traficul aerian se desfășoară normal și niciun zbor nu a fost afectat, iar siguranța zborurilor rămâne prioritatea ROMATSA. El avertizează însă că un blocaj financiar prelungit ar putea afecta, în timp, capacitatea regiei de a face investiții și de a menține reziliența sistemelor de comunicații, navigație și supraveghere.

ROMATSA contestă la Bruxelles executarea silită

Reporter: Care sunt principalele argumente pe care ROMATSA le va invoca în fața instanței de la Bruxelles și cât de încrezător sunteți că veți obține o decizie favorabilă?

Adrian Cojoc: Prima precizare, esențială este că ROMATSA nu e și nu a fost parte în litigiul dintre Pfizer și statul român. Am formulat, prin avocați specializați în drept belgian, o terță opoziție — calea prin care o entitate care nu a fost chemată în cauză, dar ale cărei drepturi sunt afectate, poate contesta o hotărâre. Prima înfățișare are loc mâine, 28 iulie, la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles.

Din respect pentru procedura care începe mâine, nu voi detalia public linia de apărare înainte ca instanța să o analizeze — cred că este și firesc, și corect față de proces. Pot spune, la nivel de principiu, că apărarea pornește de la natura acestor servicii și a acestor fonduri: navigația aeriană este un serviciu public esențial, de interes general, pentru care România răspunde internațional, iar veniturile din tarifele de rută sunt, prin lege, destinate exclusiv finanțării acestui serviciu. Pe aceste elemente de fond se construiește contestația.

Un semnal important este că Ministerul Finanțelor a depus, la rândul său, o contestație care va fi analizată în aceeași zi — ceea ce arată o abordare instituțională convergentă. Cât despre încredere: nu voi comenta anticipat o decizie judecătorească și nu cred că ar fi corect. Considerăm argumentele solide și bine documentate, dar decizia aparține instanței, iar noi o vom respecta, folosind mai departe toate căile legale disponibile.

Regia avertizează că poate funcționa din resurse proprii "săptămâni, nu luni"



Reporter: Care este situația concretă în acest moment? Câți bani are ROMATSA disponibili și până când poate funcționa în actualele condiții fără deblocarea încasărilor?

Adrian Cojoc: În acest moment funcționăm normal din punct de vedere operational. Traficul aerian se desfășoară fără nicio afectare, iar cheltuielile critice de siguranță și salariile personalului sunt acoperite cu prioritate.

Nu voi da cifre privind disponibilitățile, pentru că nu ar fi nici prudent, nici util — dar am comunicat public, transparent, și repet: orizontul de funcționare pe baza resurselor proprii se măsoară în săptămâni, nu în luni, chiar și cu măsurile de conservare a lichidității pe care le-am aplicat deja — suspendarea investițiilor nedemarate, extinderea termenelor de plată către furnizori, amânarea cheltuielilor neesențiale și amânarea plății unor drepturi ale salariaților, altele decât salariile, in acord cu partenerul social. Aceste măsuri prelungesc orizontul, dar nu pot înlocui un flux de venituri blocat. Am considerat corect să semnalăm din timp această realitate, tocmai pentru a permite un răspuns instituțional coordonat.

Reporter: Există un risc real ca ROMATSA să nu mai poată plăti salariile sau alte cheltuieli esențiale dacă situația nu se rezolvă până la sfârșitul lunii august?

Adrian Cojoc: Vreau să fiu clar pe acest punct: până în prezent, tot personalul ROMATSA a fost plătit integral și la timp, conform obligațiilor legale care revin oricărui angajator.

Prioritatea noastră, indiferent de evoluția situației, rămâne continuitatea serviciului și acoperirea cheltuielilor esențiale — salariile personalului și costurile direct legate de siguranța zborurilor.

Nu vreau nici să dramatizez, nici să minimalizez. Am fost transparenți când am spus că orizontul de funcționare pe resurse proprii este limitat, și tocmai de aceea acționăm din timp, pe două direcții simultan: pe cale judiciară, prin contestația de la Bruxelles, și pe cale instituțională, prin dialogul cu autoritățile statului pentru asigurarea continuității pe durata în care încasările sunt indisponibilizate. Scenariul în care un serviciu public esențial și de siguranță ar rămâne nefinanțat din cauza unui litigiu care nu îl privește este exact scenariul pe care toate instituțiile implicate lucrează să îl prevină.

Reporter: Ce se poate întâmpla dacă instanța de la Bruxelles nu admite contestația ROMATSA? Care este scenariul cel mai rău pentru regie?

Adrian Cojoc: Nu voi specula pe marginea unei decizii care nu a fost încă pronunțată. Terța opoziție nu este singura cale de care dispunem, iar o soluție nefavorabilă la prima înfățișare nu ar epuiza mijloacele legale — le-am folosi mai departe pe toate.

Ce pot spune este că problema de fond depășește cazul ROMATSA. Vorbim despre un mecanism european de finanțare a unui serviciu esențial, care s-a dovedit vulnerabil la acțiuni de executare provenite din litigii fără legătură cu furnizarea acestor servicii — același lucru s-a întâmplat recent și în cazul furnizorului polonez. De aceea, indiferent de soluția punctuală de la Bruxelles, direcția pe care o considerăm importantă este consolidarea protecției juridice a acestor venituri la nivel european, alături de EUROCONTROL și de statele membre.

Reporter: Ce soluție concretă ați cerut Guvernului și Parlamentului pentru deblocarea situației?

Adrian Cojoc: Am cerut sprijin instituțional pentru asigurarea continuității serviciului pe durata în care fluxul de venituri este indisponibilizat. Subliniez: nu cerem bani cu titlu definitiv și nu cerem alocații de la bugetul de stat — ROMATSA nu se finanțează din bani publici, ci exclusiv din tarifele plătite de operatorii aerieni. Ceea ce solicităm este un mecanism-punte, recuperabil, care să acopere cheltuielile de funcționare până la deblocarea încasărilor, urmând ca sumele să fie restituite din veniturile proprii odată ce fluxul revine la normal.

Reporter: Având în vedere vacanța parlamentară, dar și faptul că avem un guvern interimar, când estimați că ar putea fi adoptate soluții legislative pentru a soluționa problemele ROMATSA?

Adrian Cojoc: Calendarul demersurilor legislative nu este atributul ROMATSA, ci al autorităților, așa că nu mi-aș permite să avansez o estimare în locul lor. Ce pot spune este că interlocutorii noștri instituționali — Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor — tratează situația cu seriozitatea pe care o impune caracterul esențial al serviciului, iar dialogul este permanent. Rămân încrezător că soluția va veni la timp.

Adrian Cojoc: Traficul aerian se desfășoară normal, dar un blocaj prelungit ar afecta investițiile

Reporter: Există vreun risc ca această situație să afecteze traficul aerian sau siguranța zborurilor în România, dacă blocajul financiar se prelungește?

Adrian Cojoc: Siguranța zborului nu este și nu va fi niciodata subiect de negociere. Este prima obligație a regiei și prima destinație a resurselor noastre, în orice scenariu. Astăzi traficul se desfășoară absolut normal și niciun zbor nu a fost afectat.

Trebuie să fim însă onești în privința relației dintre finanțare și reziliență, pe termen mai lung: sistemele de comunicații, navigație și supraveghere pe care se sprijină siguranța au nevoie de mentenanță, modernizare și investiții continue. Un blocaj financiar prelungit nu afectează siguranța de la o zi la alta, pentru că menținem cheltuielile critice cu prioritate, dar erodează, în timp, capacitatea de investiție și reziliența sistemului. Acest lucru a fost, de altfel, subliniat și de organizațiile profesionale europene ale controlorilor și ale personalului tehnic aeronautic, care au atras atenția asupra legăturii dintre stabilitatea finanțării și siguranța pe termen lung.

Reporter: Ați spus că aceeași problemă a apărut și în cazul furnizorului polonez PANSA. Există o coordonare între România și Polonia pentru apărarea acestui mecanism la nivel european?

Adrian Cojoc: Suntem în contact cu omologii polonezi și urmărim situația reciproc. Din câte știm, și PANSA a contractat o casă de avocatură din Belgia pentru a-și apăra interesele, însă demersurile juridice sunt independente — fiecare furnizor își gestionează propria procedură. Un element pe care îl cunoaștem cu certitudine este că Pfizer a acționat, în cazul Poloniei, prin aceiași avocați ca în cazul României, ceea ce confirmă că nu vorbim despre acțiuni izolate, ci despre aceeași strategie de executare aplicată succesiv mai multor state.

Salutăm demersurile pe care EUROCONTROL și autoritățile belgiene le-au întreprins deja, iar apelul comun al organizațiilor europene ale controlorilor și personalului tehnic, adresat public în ultimele zile Directorului General al EUROCONTROL, cere exact această abordare coordonată.

Reporter: Considerați că actualul mecanism european prin care sunt colectate și distribuite tarifele de navigație aeriană trebuie modificat pentru ca astfel de situații să nu se mai repete?

Adrian Cojoc: Mecanismul de colectare centralizată administrat de EUROCONTROL este unul solid, eficient și recunoscut internațional, iar activitatea Oficiului Central al Tarifelor de Rută merită apreciată — nu acesta este în discuție. Ce a arătat succesiunea recentă de cazuri este că protecția juridică a acestor venituri față de acțiuni de executare provenite din litigii fără legătură cu serviciile trebuie consolidată.

Aici văd două direcții complementare, ambele semnalate și de organizațiile profesionale europene: pe de o parte, întărirea protecției juridice a fondurilor colectate exclusiv pentru finanțarea navigației aeriene; pe de altă parte, o arhitectură financiară mai rezilientă a mecanismului, cu aranjamente de trezorerie și bancare care să împiedice ca o acțiune de executare dintr-o jurisdicție să compromită veniturile colectate în numele altor state.