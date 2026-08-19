Putin spune că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor nu au „consecințe critice”. Datele arată însă pierderi uriașe

Vladimir Putin. sursa foto: Getty

Atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, depozitelor și porturilor rusești nu au produs „consecințe critice” pentru Rusia, susține Vladimir Putin, deși loviturile din ultimele luni au afectat puternic rafinarea petrolului, logistica și exporturile de cereale.

„Desigur, nu există, nu au existat și nu pot exista consecințe critice în urma unor asemenea atacuri. Dar, evident, ne provoacă pagube. Înțelegem acest lucru și, evident, știm despre ce este vorba. Aș vrea să subliniez din nou că trebuie să consolidăm suveranitatea țării”, a declarat Putin, la începutul unei reuniuni a Consiliului prezidențial pentru dezvoltare strategică, potrivit Moscow Times.

De la începutul anului 2026, dronele ucrainene au atacat de peste 70 de ori rafinării din Rusia, iar mai multe zeci de instalații importante au fost oprite temporar. În urma atacurilor, volumul de rafinare a petrolului a coborât la cel mai redus nivel din 2002, iar în prezent este cu aproximativ o treime sub nivelul normal pentru această perioadă a anului, potrivit estimărilor Rystad.

Loviturile au vizat și infrastructura logistică a Wildberries, cel mai mare marketplace din Rusia. Compania ar fi pierdut 23 de depozite și aproximativ un sfert din capacitatea sa logistică. Dacă sunt luate în calcul și mărfurile distruse în incendii, pagubele s-ar apropia de un trilion de ruble.

Exporturile de cereale, grav afectate

Atacurile cu drone au produs probleme și în porturile rusești. Din iulie, autoritățile au fost nevoite să oprească activitatea porturilor de cereale de la Marea Azov, iar în august transporturile au fost suspendate la toate terminalele de cereale din Novorossiisk.

În aceste condiții, exporturile de cereale ale Rusiei au fost practic paralizate, potrivit sursei citate, în condițiile în care aproximativ 90% dintre livrări treceau prin bazinul Mării Azov și al Mării Negre.

Putin a recunoscut că atacurile asupra obiectivelor industriale și de infrastructură se văd și în evoluția economiei.

„Se reflectă asupra ritmului de creștere economică”, a spus președintele rus. „Așa cum arată datele statistice, dinamica economică este, în general, modestă.”

În prima jumătate a anului, PIB-ul Rusiei a crescut cu 0,6%, față de 1% în perioada comparabilă a anului trecut. Ritmul este de aproape șapte ori mai mic decât cel înregistrat în anii 2023-2024, potrivit datelor citate în material.