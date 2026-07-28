Incendiu puternic în Constanța, pe DN2A, după impactul dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator

<1 minut de citit Publicat la 13:47 28 Iul 2026 Modificat la 13:48 28 Iul 2026

Incendiu puternic în Constanța, pe DN2A, după impactul dintre o autocisternă cu benzină și un buldoexcavator

Un incendiu puternic a izbucnit pe DN2A, la ieșirea din Hârșova spre Constanța, după ce o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator au fost implicate într-un accident. Din cauza cantității mari de fum și a încărcăturii periculoase, pompierii au stabilit un perimetru de siguranță pe o rază de 800 de metri.

Primele locuințe se află la aproximativ trei kilometri de locul accidentului, astfel că, în acest moment, nu există un pericol imediat pentru populație, au transmis autoritățile.

La fața locului intervin patru autospeciale de stingere, un echipaj specializat în intervenții chimice, biologice, radiologice și nucleare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

În sprijinul echipajelor din Constanța se deplasează și autospeciala cu roboți a ISU București-Ilfov, precum și alte două autospeciale de stingere de la ISU Ialomița.

Pompierii încearcă să localizeze și să stingă incendiul, dar și să limiteze efectele accidentului. Intervenția este în desfășurare.