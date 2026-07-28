Maimuțica Punch, macacul cu plușul în formă de urangutan, a împlinit un an și viața i s-a schimbat foarte mult

Abandonat de mamă la naștere, puiul de macac Punch și-a găsit alinarea într-un urangutan de pluș. Sursa foto: Profimedia Images

Macacul Punch a devenit faimos în întreaga lume pentru că, după ce a fost abandonat de mamă, şi-a găsit alinarea în braţele unui urangutan de pluş la Grădina Zoologică Ichikawa din Japonia. La împlinirea vârstei de un an, maimuţa a primit mii felicitări şi urări din întreaga lume.

Pe 26 iulie 2025, s-a născut puiul de maimuță, care a cucerit inimile a milioane de oameni. Macacul Punch a devenit faimos în întreaga lume deoarece, după ce a fost abandonat de mama sa la naștere, şi-a găsit alinarea în braţele unui urangutan de pluș oferit de personalul de la Grădina Zoologică Ichikawa din Japonia. Datorită jucăriei, puiul de maimuță a depășit izolarea celorlalte maimuțe, care îl respinseseră inițial, și a găsit alinare și protecție în acesta, relatează Corriere della Sera.

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După luni de lupte pentru integrare, un alt macac s-a apropiat de el și l-a primit cu brațele deschise. Acum, la un an de la naștere, reprezentanţii grădinii zoologice au explicat faptul că acesta este într-o stare bună de sănătate și se distanțează treptat de jucăria sa, petrecând din ce în ce mai puțin timp cu ea şi integrându-se în grup.

Pentru macaci, ca și pentru alte specii, traiul în grup este esențial pentru învățarea de noi abilități prin observarea și imitarea celorlalți. În primele luni de viață, de exemplu, se agață de blana mamelor lor pentru a se simți în siguranță, a-și dezvolta mușchii și a învăța limba grupului. Neputând face acest lucru, îngrijitorii au decis să ofere puiului alternative: prosoape rulate, obiecte moi și, bineînțeles, diverse animale de pluș.

În ultimele luni, grădina zoologică a continuat să posteze videoclipuri și actualizări ale progresului său pe rețelele sociale, unde a apărut o adevărată comunitate, care foloseşte diverse hashtag-uri precum #HangInTherePunch.

Astfel nu putea lipsi sărbătorirea primei aniversări a lui Punch, iar grădina zoologică l-a sărbătorit cu mai multe evenimente, în plus s-au primit aproximativ 2.500 de felicitări din întreaga lume. Faima macacului a permis, de asemenea, unității să crească numărul de vizitatori și să strângă aproximativ 58 de milioane de yeni în donații, care au fost folosite și pentru îmbunătățirea facilităților pentru animale, cum ar fi instalarea unui nou sistem de aer condiționat.

Cu toate acestea, grădina zoologică s-a confruntat și cu critici vehemente din partea activiștilor pentru drepturile animalelor, care au numit-o exploatare socială și comercializarea poveștii puiului, subliniind contradicțiile vieții animalelor în captivitate.