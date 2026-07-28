Andy Burnham, noul premier britanic, nu își va aduce câinele pe Downing Street ca să nu-i tulbure liniștea motanului Larry

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că nu îşi va aduce câinele la reşedinţa sa pentru a nu-i strica liniştea motanului Larry. Sursa colaj: Getty Images

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Axel, câinele său, nu va locui pe Downing Street, numprul 10, unde se află reședința oficială și sediul central al prim-ministrului Regatului Unit: „Nu cred că națiunea ar fi recunoscătoare dacă l-aș aduce pe Axel ca să-i tulbur liniștea lui Larry”.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că, în opinia sa, câinele său, Axel, nu va locui la numărul 10 de pe Downing Street, deoarece „nu s-ar înțelege cu Larry”. Larry este faimosul moran tigrat care a ajuns la reședința prim-ministrului britanic împreună cu David Cameron în februarie 2011, venind de la adăpostul Battersea Dogs and Cats Home, relatează Corriere della Sera.

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Ani de zile a ocupat funcția de „Șef al Cabinetului” al prim-ministrului. În primul său interviu televizat important de la preluarea mandatului, fostul primar al orașului Manchester și-a descris animalul de companie, un metis maltez-pudel, drept „un omuleț furios. Cred că ar trebui să rămână în nordul Angliei”, a adăugat acesta. Acolo, în nordul Angliei, prim-ministrul a inaugurat recent birourile «No. 10 North» din Manchester, unde va lucra cel puțin o dată pe săptămână, un gest simbolic care amintește de promisiunea sa de a crește descentralizarea în țară pentru a asigura «creșterea economică în fiecare regiune» pe durata mandatului său.

Axel „are un temperament de pudel și cu siguranță nu s-ar înțelege cu Larry. Nu cred că națiunea ar fi recunoscătoare dacă l-aș aduce ca să-i tulbur liniștea lui Larry”, a declarat premierul britanic pentru BBC , conform Telegraph. „Celebrul Axel”, cum l-a numit Burnham, „este un şmecher”, potrivit declaraţiilor stăpânului său. Animalul a petrecut doar 12 zile la adăpostul Dogs Trust din Shrewsbury înainte de a fi adoptat de prim-ministru și soția sa, Marie-France van Heel , în urmă cu aproximativ 10 ani. O decizie care îl încurajează pe Larry, după cum se poate citi pe contul de Twitter al motanului, care a repostat interviul lui Burnham, comentând: „Absolut”.

De-a lungul a cincisprezece ani, Larry a fost martor la sosirea unor lideri și șefi de stat din întreaga lume și a devenit o prezență obişnuită pentru fotografi și jurnaliști. Site-ul de internet al guvernului îi atribuie meritul de a primi oaspeți, de a supraveghea măsurile de securitate, ba chiar de a „verifica şi calitatea siestei de pe mobilierul antic de pe Downing Street”. Nu este o coincidență faptul că tabloidele l-au poreclit „Larry leneșul ”.