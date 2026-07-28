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Andy Burnham, noul premier britanic, nu își va aduce câinele pe Downing Street ca să nu-i tulbure liniștea motanului Larry

N.B.
2 minute de citit Publicat la 11:13 28 Iul 2026 Modificat la 11:13 28 Iul 2026
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Prim-ministrul britanic Andy Burnham si motanul Larry
Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că nu îşi va aduce câinele la reşedinţa sa pentru a nu-i strica liniştea motanului Larry. Sursa colaj: Getty Images

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Axel, câinele său, nu va locui pe Downing Street, numprul 10, unde se află reședința oficială și sediul central al prim-ministrului Regatului Unit: „Nu cred că națiunea ar fi recunoscătoare dacă l-aș aduce pe Axel ca să-i tulbur liniștea lui Larry”.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că, în opinia sa, câinele său, Axel, nu va locui la numărul 10 de pe Downing Street, deoarece „nu s-ar înțelege cu Larry”. Larry este faimosul moran tigrat care a ajuns la reședința prim-ministrului britanic împreună cu David Cameron  în februarie 2011, venind de la adăpostul Battersea Dogs and Cats Home, relatează Corriere della Sera.

Andy Burnham, noul premier britanic, nu își va aduce câinele pe Downing Street ca să nu-i tulbure liniștea motanului Larry 1088463
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Ani de zile a ocupat funcția de „Șef al Cabinetului” al prim-ministrului. În primul său interviu televizat important de la preluarea mandatului, fostul primar al orașului Manchester  și-a descris animalul de companie, un metis maltez-pudel, drept „un omuleț furios.  Cred că ar trebui să rămână în nordul Angliei”, a adăugat acesta. Acolo, în nordul Angliei, prim-ministrul a inaugurat recent birourile «No. 10 North» din Manchester, unde va lucra cel puțin o dată pe săptămână, un gest simbolic care amintește de promisiunea sa de a crește descentralizarea în țară pentru a asigura «creșterea economică în fiecare regiune» pe durata mandatului său.

Axel „are un temperament de pudel și cu siguranță nu s-ar înțelege cu Larry. Nu cred că națiunea ar fi recunoscătoare dacă l-aș aduce ca să-i tulbur liniștea lui Larry”, a declarat premierul britanic pentru BBC , conform Telegraph. „Celebrul Axel”, cum l-a numit Burnham, „este un şmecher”, potrivit declaraţiilor stăpânului său. Animalul a petrecut doar 12 zile la adăpostul Dogs Trust din Shrewsbury înainte de a fi adoptat de prim-ministru și soția sa, Marie-France van Heel , în urmă cu aproximativ 10 ani. O decizie care îl încurajează pe Larry, după cum se poate citi pe contul de Twitter al motanului, care a repostat interviul lui Burnham, comentând: „Absolut”.

De-a lungul a cincisprezece ani, Larry a fost martor la sosirea unor lideri și șefi de stat din întreaga lume și a devenit o prezență obişnuită pentru fotografi și jurnaliști. Site-ul de internet al guvernului îi atribuie meritul de a primi oaspeți, de a supraveghea măsurile de securitate, ba chiar de a „verifica şi calitatea siestei de pe mobilierul antic de pe Downing Street”. Nu este o coincidență faptul că tabloidele l-au poreclit „Larry leneșul ”.

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Etichete: Marea Britanie Andy Burnham premier motanul larry

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