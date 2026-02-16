Larry, cel mai celebru motan, aniversează 15 ani la reședința premierilor britanici. Imagini cu cele mai importante momente ale sale

2 minute de citit Publicat la 12:50 16 Feb 2026 Modificat la 13:11 16 Feb 2026

Motanul Larry a fost din nou vedetă la Downing Street. Imaginea virală în care era cât pe ce să fie călcat de fotograful lui Nawrocki. FOTO Profimedia Images

Larry, primul motan al Marii Britanii și cea mai celebră felină din lume, a împlinit duminică, 15 februarie 2026, 15 ani de când este cea mai importantă pisică politică. În mediul online, Larry este urmărit de peste 877.500 de fani.

Adoptat de la Battersea Dogs and Cats Home din Londra de către primul ministru de atunci, David Cameron, Larry a fost adus la Downing Street pe 15 februarie 2011.

Vârsta acestuia nu este cunoscută cu exactitate, însă se presupune că ar avea 19 ani.

Conform unui profil de pe site-ul guvernului britanic, atribuțiile sale includ „întâmpinarea oaspeților casei, inspectarea sistemelor de securitate şi testează mobilierul antic pentru a vedea dacă este potrivit pentru somn”.

Sarcina principală este aceea de a se ocupa cu vânătoarea de șoareci în sediul puterii Marii Britanii. Este deja la al șaselea prim-ministru.

Philip Howell, profesor la Universitatea Cambridge, care studiază relațiile om-animal, susține că „aprobarea publicului pentru Larry este foarte mare”, potrivit AP News.

Larry este cea mai importantă pisică politică

Larry a devenit o figură emblematică și un personaj îndrăgit al presei, fiind fotografiat deseori în fotografiile oficiale.

„Dacă un lider străin urmează să facă o vizită, știm că Larry va apărea exact în momentul în care are loc întâlnirea”, a spus Justin Ng, fotograf.

În luna decembrie a anului trecut, el a fost la uşă pentru a-l întâmpina pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

De altfel, în luna ianuarie a acestui an, a făcut chiar un fotograf să se împiedice pe covorul roşu, după ce a trecut neaşteptat prin fața lui, în timpul unei vizite a preşedintelui Poloniei.

De-a lungul timpului, Larry a făcut cunoștință cu mulți lideri importanți.

Pisica a fost martoră la șase prim-miniștri, de la Cameron la Keir Starmer, și a trecut prin Brexit, Covid-19, scandalul „partygate”, mandatul scurt al lui Liz Truss și lunile mai ordonate sub Rishi Sunak.

Nu este iubit doar de jurnaliști și fotografi, ci are și un cont în mediul online, unde este urmărit de peste 877.500 de fani.

@Number10cat este contul de pe rețeaua X, care este gestionat de un utilizator anonim.

Unele dintre postări includ nemulțumiri, de exemplu când a fost prins de ploaie, și critici acide la adresa politicienilor, în special a UK Reform și a administrației lui Donald Trump.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022