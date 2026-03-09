VIDEO Un bărbat care a uitat o fereastră deschisă când a plecat de-acasă a găsit apartamentul plin de porumbei când s-a întors

În imaginile filmate în interior se vede că păsările au transformat apartamentul într-un adevărat „oraș al porumbeilor” FOTO: X/ Brian McDonald

Un videoclip neobișnuit, devenit viral pe internet, arată ce se poate întâmpla atunci când o locuință rămâne nelocuită o perioadă mai lungă de timp. Protagonistul întâmplării, un locuitor din orașul rusesc Vorkuta, susține că a plecat la muncă în Siberia pentru trei ani și a uitat să închidă o fereastră de la apartament. La întoarcere, însă, l-a așteptat o surpriză: locuința fusese complet ocupată de porumbei.

În imaginile filmate în interior se vede că păsările au transformat apartamentul într-un adevărat „oraș al porumbeilor”. Podeaua este acoperită cu pene, resturi de cuiburi și murdărie, iar mai multe cuiburi au fost construite în camere, potrivit publicației Komsomolskaya Pravda.

„Acum trei ani am plecat din Vorkuta. Mă întorc și aici e, la propriu, un Dubai al porumbeilor: cuiburi, pene, atâta murdărie încât ai putea turna un nou strat de podea peste ea. Se uită la mine ca la un chiriaș cu chiria restantă. Se pare că nu eu sunt proprietarul, ci un invadator în statul porumbeilor”, spune bărbatul în videoclip.

A resident of Vorkuta, an extremely cold coal mining town inside the Arctic Circle, returned to his apartment after three years, having forgotten to close the window before leaving. pic.twitter.com/lULloEhiHu — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) March 2, 2026

Potrivit estimărilor preliminare, pagubele sunt considerabile. Apartamentul este grav deteriorat, iar pentru a-l face din nou locuibil ar fi necesară o renovare completă. Costurile ar putea ajunge la 1,5–2 milioane de ruble (16.000 - 22.000 de euro), sumă comparabilă cu prețul unui apartament în oraș.

Specialiștii avertizează că porumbeii pot fi purtători ai unor boli periculoase, precum gripa aviară sau psitacoza. Din acest motiv, proprietarul ar putea fi nevoit să arunce toată mobila și să dezinfecteze temeinic podelele și pereții cu substanțe speciale.

Oamenii au reacționat rapid la imaginile apărute online, comentând cu ironie situația. Mulți au spus că, având în vedere prețurile scăzute ale locuințelor din Vorkuta, „ar putea fi mai ieftin să cumpere un apartament nou”.

Alții au spus, în glumă, că măcar porumbeii i-au lăsat bărbatului micul dejun depunând ouă în apartamentul lui.

Unii au speculat că videoclipul ar fi fost filmat în urmă cu aproximativ zece ani de niște vloggeri, într-un apartament abandonat, și că acum este utilizat pentru a atrage atenția.