Un fotograf iranian surprinde viața pisicilor fără stăpân din Teheran cu un telefon, iar imaginile emoţionante devin instant virale

Momente invizibile din Teheran: viața pisicilor, surprinsă de fotograful iranian Akbar Mehrinezhad cu un iPhone. Sursa colaj foto: Instagram/Akbar Mehrinezhad

Pisicile fără stăpân de pe străzile din Tehran au devenit personaje principale într-un proiect fotografic original semnat de Akbar Mehrinezhad. Artistul surprinde cu ajutorul unui telefon viața de zi cu zi a felinelor urbane în cadre creative, uneori amuzante, transformând întâlnirile întâmplătoare de pe stradă sau din piețe în imagini pline de personalitate. În multe dintre fotografii, pisicile apar lângă Azadi Tower (Turnul Libertăţii), unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei Iranului. Multe dintre imaginile imortalizate de Akbar Mehrinezhad sunt emoţionante şi au făcut înconjurul lumii. Ultima lui postare a fost făcută cu o zi înainte ca SUA şi Israelul să atace Iranul.

În multe dintre poze, micuţele feline par să fie chiar ele autorii imaginilor, datorită unghiurilor neobișnuite și perspectivei apropiate. Unele cadre sunt realizate în fața unor repere arhitecturale emblematice ale capitalei iraniene, precum Azadi Tower, unde silueta monumentală a clădirii contrastează cu curiozitatea și naturalețea felinelor.

Proiectul documentează nu doar viața pisicilor străzii, ci și relația lor cu oamenii și orașul. De la momente jucăușe până la scene cotidiene surprinse în piețe, pe trotuare sau lângă mașini vechi, imaginile lui Akbar Mehrinezhad oferă o perspectivă autentică asupra vieții urbane din Iran, în care animalele devin martori tăcuți ai ritmului din Teheran. Artistul face fotograbiile memorabile cu pisici cu ajutorul unui iPhone.

Fotograful iranian Akbar Mehrinezhad a menţionat în descrierea lui de pe contul său de Instagram că toate imaginile sunt realizate cu ajutorul camerei unui smartphone. În ceea ce privește motivul pentru care Mehrinezhad preferă acest dispozitiv compact în locul echipamentelor foto profesionale, el a explicat că folosirea unui iPhone îi face mai ușor să surprindă rapid și eficient cadrele dorite, a relatat publicaţia Bored Panda.

Întrebat care este sursa de inspirație din spatele acestor portrete monocrome cu pisici, Akbar Mehrinezhad a spus: "Fiecare fotograf își alege subiectul în funcție de starea sa de spirit. În ultimii ani, datorită interesului meu pentru animale, m-am concentrat pe animalele urbane, în special pe pisici".

Proiectul lui Akbar Mehrinezhad nu este doar o serie de imagini simpatice cu feline urbane. Fotografiile surprind relația discretă dintre oameni, animale și oraș: un șofer care întinde mâna către un pui de pisică, o felină care se strecoară printre mașini vechi sau alta care privește curioasă către clădirile monumentale din jur. În aceste scene simple, Teheranul apare mai uman, iar pisicile devin martori tăcuți ai vieții cotidiene.

Fotograful Akbar Mehrinezhad a mai povestit pentru publicaţia Bored Panda că mulți dintre urmăritorii săi se inspiră din stilul și creativitatea lui în surprinderea portretelor de pisici.

Artistul iranian a menționat şi că oamenii îl etichetează adesea în postările lor de pe rețelele sociale, arătând întâlnirile lor cu pisicile fără stăpân care trăiesc pe străzi.

În unele cadre, pisicile par să privească direct în obiectiv, ca și cum ar fi cele care au "furat" telefonul pentru a-și face propriul selfie, aşa cum se poate observa în multe dintre imaginile din galeria foto de mai sus. Fundalul este adesea spectaculos: în spatele unei pisici curioase poate observa Azadi Tower, aflat în Piața Azadi, la intrarea vestică a Teheranului, și este considerat un reper arhitectural și cultural al Iranului.

Turnul Libertăţii, aşa cum mai este cunoscut Azadi Tower, a fost construit între 1969 și 1971, pentru a marca aniversarea a 2.500 de ani de la fondarea Imperiului Persan. Inițial s-a numit "Shahyad Tower" (n.r.: "Memorialul Șahilor"), dar după Revoluția iraniană din 1979 a fost redenumit "Azadi", care în persană înseamnă "libertate".

Monumentul de aproape 45 de metri înălțime, inaugurat în 1971 și îmbrăcat în mii de blocuri de marmură albă, combină elemente ale arhitecturii persane antice și islamice și marchează intrarea vestică în Teheran.

Prin perspectiva neobișnuită și apropierea de subiect, fotograful transformă pisicile străzii în adevărate protagoniste ale capitalei iraniene. În fața unor repere urbane impresionante sau în colțuri obișnuite de cartier, ele par să spună, fiecare în felul ei, povestea unui oraș complex, plin de contrast și viață.