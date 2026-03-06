Două specii de mamifere, despre care se credea că sunt dispărute de 6.000 de ani, au fost găsite într-o pădure tropicală în Noua Guinee

Găsirea unor exemplare vii ale unei specii pierdute este rară, dar descoperirea a două este „remarcabilă”. *Imagine cu caracter ilustrativ/ Foto: Getty Images

Oamenii de știință anunță că au făcut o descoperire „excepțională” în Noua Guinee. Două specii de mamifere, despre care se credea că au dispărut în urmă cu 6.000 de ani, au fost descoperite într-o pădure tropicală. Unul dintre animale este atât de important pentru populația locală, care a trăit alături de ele fără să realizeze importanța lor științifică, încât aceștia nu doar că nu îl vânează, nici măcar nu îi rostesc numele, relatează BBC.

Prima specie redescoperită este oposumul pitic cu degete lungi. Cealaltă este ring-tailed glider (denumire fără corespondent în limba română n.red), un mamifer înrudit cu ratonul, dar de dimensiuni mai mici.

Găsirea unor exemplare vii ale unei specii pierdute este rară, dar descoperirea a două este „remarcabilă”, spun oamenii de știință care și-au publicat concluziile vineri în revista Records of the Australian Museum.

„Descoperirea a două specii, considerate dispărute de mii de ani, este remarcabilă”, a declarat profesorul Tim Flannery, un cunoscut om de știință australian, cunoscut mai ales pentru cartea sa din 2005 „The Weather Makers” despre schimbările climatice.

Prima specie redescoperită a fost oposumul pitic cu degete lungi, un marsupial dungat care cântărește aproximativ 200 de grame, despre care se crede că a dispărut din Australia în timpul Epocii Glaciare.

O trăsătură distinctivă este că, pe fiecare mână, al patrulea deget al oposumului este de două ori mai lung decât celelalte, ceea ce, spun oamenii de știință, îl ajută să scoată larvele de insecte care trăiesc în lemn – principala sa sursă de hrană.

A doua specie este ring-tailed glider (denumire fără corespondent în limba română n.red), un mamifer înrudit cu ratonul, care trăiește în scorburile copacilor înalți.

Înainte să facă această descoperire, oamenii de știință au analizat fosile vechi de zeci de ani, fotografii rare și specimene vechi pentru a aduna indicii înainte de a face expediții în zone îndepărtate din Noua Guinee.

Flannery, împreună cu un alt coautor al studiului, profesorul Kris Helgen, și cercetători de la Universitatea din Papua, au discutat cu lideri locali din clanurile Tambrauw și Maybrat – unii dintre ei având contact cu lumea modernă abia din anii 1960. Identificarea speciilor nu ar fi fost posibilă fără ajutorul lor, potrivit Rikei Korain, o femeie din Maybrat și coautoare a studiului.

„Sunt oameni foarte tradiționali”, a adăugat Flannery.

De pildă, în cazul verișorului ratonului, localnicii consideră că acest animal este atât de sacru încât „nu doar că nu îl vânează, dar nici nu îi rostesc numele”.

Însă habitatul lor este tot mai amenințat de exploatarea forestieră din zonă, a spus Flannery. Acest lucru a determinat, în parte, eforturi ale oamenilor de știință și ale organizațiilor pentru protecția faunei să încerce să obțină drepturi de proprietate tradițională asupra pădurilor, pentru a se asigura că exploatarea lemnului nu poate fi făcută fără acordul comunităților locale.