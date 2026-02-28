Maimuțele consumă alcool din fructe fermentate și cercetătorii vor să înţeleagă de ce fac asta

Alcoolul degustat de maimuţe nu este făcut din struguri, ci din mere albe, dar rezultatul este același: fermentație, alcool şi bună dispoziţie. Sursa foto: Getty Images

Un grup de cercetători de la Universitatea Berkeley din California, Statele Unite ale Americii, a efectuat mai multe teste pe teren la maimuţe, prin care au detectat niveluri semnificative de alcool la majoritatea acestor animale.

Alcoolul degustat de maimuţe nu este făcut din struguri, ci din mere albe, dar rezultatul este același: fermentație, alcool şi bună dispoziţie. Anul trecut , imaginile cu un grup de cimpanzei sălbatici așezați în cerc, ca niște vechi prieteni, împărțind un „African breadfruit” uriaș în centru, au devenit virale. Pe atunci, era doar o ipoteză, dar acum, testele de urină o confirmă: aceste maimuțe consumă alcool, relatează Corriere della Sera.

Datorită eforturilor lui Aleksey Maro , student absolvent la Universitatea Berkeley din California, a fost scris un nou capitol, umplând o lacună crucială în ipoteza maimuței „bete” formulată de oamenii de știință: ideea că cimpanzeii și probabil multe alte animale ingerează în mod natural alcool în dieta lor și chiar îl caută.

Cum s-au obţinut probele

Când cercetătorii au vrut să le măsoare consumul de alcool, într-un mediu precum pădurea tropicală ugandeză și într-o situație în care, din motive evidente, un etilotest este impracticabil, singura soluție a fost colectarea de probe de urină pentru analiză. Efortul a dat roade şi teoria a fost confirmată, în condiţiile în care 17 din cele 20 de probe examinate conțineau derivate alcoolice despre care se crede că provin din fructe fermentate, care reprezintă o parte importantă a dietei cimpanzeilor. Noile rezultate obținute de Maro și Robert Dudley , profesor de biologie integrativă la UC Berkeley, vor fi publicate săptămâna viitoare în revista Biology Letters.

Anul trecut, autorii studiului au documentat faptul că fructele consumate de cimpanzei în sălbăticie conțin suficient alcool fermentat pentru a furniza aproximativ 14 grame pe zi , echivalentul a două băuturi standard. Acum, însă, a sosit şi dovada principală, adică urina. Pentru a rafina tehnicile de eșantionare, Maro a lucrat alături de Sharifah Namaganda , o studentă absolventă ugandeză de la Universitatea din Michigan, cu experiență în acest tip de colectare din proiecte anterioare din Ngogo (n.red. ​cea mai mare comunitate cunoscută de cimpanzei sălbatici din lume, situată în Parcul Național Kibale din Uganda). Sub îndrumarea ei, Maro a colectat crengi bifurcate și a acoperit capetele cu pungi de plastic, creând boluri puțin adânci, potrivite pentru prelevarea discretă de urină, cu mânere mai lungi, utile pentru a putea rămâne departe de animale. Maro a stat sub copaci alături de cimpanzeii care se hrăneau, în aşteptarea semnelor, pentru că cimpanzeii tind să urineze înainte de a părăsi locul de hrănire.

Colectorul improvizat a funcționat, deși colectarea probelor din frunzele de sub copaci s-a dovedit mai fiabilă. Probele au fost colectate și din bălțile din solul pădurii (când cimpanzeii sunt afară, le place să stea călare pe bușteni mici și, în mod surprinzător, să-și facă nevoile separat, urinând pe o parte și depozitând fecalele în cealaltă).

Excursia de 11 zile din august la Ngogo, în Parcul Național Kibale din Uganda a fost fructuoasă și a furnizat probe ample. Mai exact, noile rezultate arată că urina majorității specimenelor prelevate conține produsul metabolic secundar al alcoolului numit etil glucuronidă, demonstrând că cimpanzeii ingeră cantități semnificative de etanol în dieta lor . „Am găsit dovezi fiziologice pe scară largă ale consumului de alcool”, a subliniat Maro. „Dacă exista vreo îndoială cu privire la ipoteza maimuței bete, aceea că exista suficient alcool în mediu pentru ca animalele să îl experimenteze într-un mod similar cu oamenii, aceast aspect a fost acum clarificat.”

O consecinţă firească ar fi că, în calitate de descendenți ai maimuțelor frugivore, oamenii au dezvoltat probabil aceeași tendință. Rezultatele testelor completează datele anterioare, confirmând „ratele de ingestie pe care Aleksey le dedusese anterior”, a explicat Dudley.

Pentru lucrarea anterioară, Maro colectase mostre din numeroasele tipuri de fructe pe care cimpanzeii le consumă și măsurase concentrația de etanol din pulpă, estimând cantitatea de alcool pe care ar consuma-o un cimpanzeu obișnuit pe baza ratelor de hrănire cunoscute.

Ce au arătat probele

Cele 20 de probe de urină au fost obținute de la 19 cimpanzei occidentali diferiți ( Pan troglodytes ). Șaptesprezece au avut rezultate pozitive pe benzi de testare sensibile la 300 de nanograme pe mililitru (ng/ml) sau mai mult de etanol; 11 probe au fost testate cu benzi de testare sensibile la 500 ng/ml sau mai mult; 10 au avut rezultate pozitive (pentru un total de 4 din cele 20 sub limita de 500 ng/ml).

Experții calculează că, la oameni, 500 ng/ml este un nivel așteptat după consumul uneia sau a două băuturi standard în ultimele 24 de ore. Niveluri similare ar fi de așteptat şi la un cimpanzeu care și-a petrecut dimineața înfruptându-se din fructe ușor fermentate. „Acestea sunt niveluri ridicate și vorbim despre o estimare prudentă”, a subliniat Dudley, „având în vedere modelul temporal de expunere pe parcursul zilei. În nanograme pe mililitru, aceste niveluri depășesc cu mult unele dintre pragurile relevante clinic și medico-legal pentru oameni .”

Maro a colectat probe doar de la cimpanzeii pe care a reușit să-i identifice cu ajutorul personalului de la Ngogo. Acest lucru i-a permis să documenteze că atât masculii, cât și femelele consumau alcool și că rezultatele negative proveneau disproporționat de la femelele aflate în faza fertilă a ciclului lor și de la pui. O posibilitate, a estimat Dudley, este ca masculii să se aprovizioneze cu cele mai alcoolice fructe.

Maro a analizat, de asemenea, conținutul de alcool al mărului cu stea și a constatat că acesta conținea mai puțin alcool decât media multor soiuri de fructe deja prelevate la Ngogo în 2019, care conțineau o medie de 0,32% etanol în greutate. Merele cu stea, care au aproximativ 20% zahăr, conțineau doar 0,09% etanol. Cu toate acestea, experții speculează că cimpanzeii ar fi putut mânca mai multe fructe coapte și fermentate din copaci decât ceea ce a reușit Maro să colecteze de pe pământ. Iar nivelurile relativ ridicate de etil glucuronid din urina lor ar sugera că cimpanzeii consumau kilograme din această „delicatesă”, circa 4,5 kg de fructe pe zi.

Dudley și Maro au solicitat acum studii viitoare pentru a evalua efectele etanolului alimentar asupra fiziologiei și comportamentului cimpanzeilor în timp, inclusiv dacă acest consum de fructe fermentate influențează agresivitatea sau momentul fertilității femelelor. „Se pare că alimentele și alcoolul sunt strâns legate dintr-o perspectivă evolutivă, în special la cimpanzei”, a concluzionat Maro. „Totul se reduce la partea umană: am evoluat predispuși la consumul de alcool, pe baza acestei linii ancestrale?”

Testele la care au fost supuși cimpanzeii, similare unui test de sarcină, sunt aceleași folosite pentru a testa oamenii angajați în activități precum pilotarea avioanelor sau operarea echipamentelor periculoase, care necesită abstinența de la alcool.

Şi alte animale consumă alcool în sălbăticie?

Noul studiu demonstrează valoarea cercetării de teren, a încheiat Dudley, care a convins un coleg să aplice metoda în Madagascar pentru a testa liliecii de fructe (care se bucură și ei de fructe, probabil o mare parte din ele fermentate). Presupunerea este, evident, că testul va fi pozitiv. „Întrebarea este cât de mult”, a mai adăugat Dudley, convins că fenomenul consumului de alcool este răspândit. „Legătura definitivă cu ipoteza maimuței bete rămâne de demonstrat: că cimpanzeii consumă în mod selectiv fructe cu un conținut mai mare de etanol. Acest lucru nu a fost încă dovedit.” Și „aceasta ar fi următoarea direcție viitoare: demonstrarea definitivă a ipotezei universale a atracției față de alcool” în regnul animal.