Aproape 200 de tigri siberieni din China au fost trecuți pe „post intermitent” după ce turiștii i-au hrănit excesiv de Anul Nou

sursa foto: Getty

Aproape 200 de tigri siberieni de la Parcul Tigrilor Siberieni din provincia Heilongjiang, nord-estul Chinei, au fost incluși într-un program rotațional de „post intermitent” pentru a le îmbunătăți starea de sănătate, a confirmat luni administrația parcului pentru publicația Global Times.

Măsura vine în contextul în care atracția turistică a înregistrat un aflux masiv de vizitatori în timpul sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc, ceea ce a dus la o creștere corespunzătoare a activităților de hrănire a tigrilor.

Anunțul public, pus la dispoziția Global Times, precizează că parcul implementează un program rotațional de „post” pentru a proteja sănătatea și bunăstarea tigrilor.

Potrivit aceluiași anunț, datat 20 ianuarie și afișat la intrarea în parc, programul se desfășoară între 1 februarie și 31 martie și acoperă 11 incinte în aer liber. În fiecare zi, una dintre incinte este inclusă oficial pe lista de „post”.

Un angajat al parcului a declarat că măsura face parte din managementul științific al tigrilor siberieni, în condițiile în care regimul de hrănire este ajustat și optimizat după creșterea numărului de interacțiuni de hrănire, asigurând totodată că vizitatorii pot asista la experiența hrănirii tigrilor în timpul vizitei lor.

Anunțul precizează că, în incintele desemnate pentru post în ziua respectivă, este interzisă hrănirea tigrilor cu bucăți de carne de către vizitatori. De asemenea, se solicită respectarea regulilor parcului pentru protejarea sănătății animalelor și se menționează că programul poate fi ajustat în funcție de necesitățile operaționale și de hrănire.

În perioada sărbătorilor de Anul Nou Chinezesc, parcul a înregistrat o creștere constantă a numărului de vizitatori, culminând cu un vârf record, potrivit unei publicații locale din Harbin. Pe 17 februarie, parcul a primit 7.708 vizitatori. Pe 18 februarie, zona turistică a atins oficial vârful de afluență, cu peste 10.000 de vizitatori într-o singură zi.

Parcul se întinde pe o suprafață de 800.000 de metri pătrați și este o atracție turistică națională clasificată la nivel AAAA. Acesta îmbină activități de reproducere și creștere a tigrilor siberieni, cercetare științifică și conservare, educație științifică pentru public, precum și servicii turistice și de agrement.