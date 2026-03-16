Un peşte rar şi veninos a apărut în Marea Adriatică, într-o zonă populară printre turişti. Otrava lui poate provoca moartea

"Această specie conține o otravă extrem de puternică, tetrodotoxină, care, după consumul de pește, poate provoca probleme grave de sănătate și, uneori, chiar moartea", au spus experţii. Foto: Getty Images

Peştele balon cu dungi argintii, o specie rar întâlnită în Marea Adriatică, a fost descoperit în apropiere de un oraş din Croația şi a alertat imediat autorităţile, întrucât este veninos. Această creatură marină (Lagocephalus sceleratus) conține tetrodotoxină, o otravă foarte periculoasă, iar consumul poate fi fatal, a relatat publicaţia Blic.

Peştele balon cu dungi argintii este extrem de toxic

Deşi acesta nu este habitatul său natural, specialiştii cred că apariţiile peştilor balon cu dungi argintii ar putea deveni tot mai frecvente în viitor.

Oficialii de la Institutul de Oceanografie şi Pescuit din Split au emis sâmbătă un avertisment, după ce un peşte balon cu dungi argintii, veninos şi invaziv, a fost prins în mare în apropiere de Split, al doilea cel mai mare oraș din Croatia și unul dintre cele mai importante orașe de pe coasta Mării Adriatice. Cu câteva zile înainte, aceeaşi specie fusese capturată şi în sudul Mării Adriatice.

Toxina caracteristică a acestui peşte rar este tetrodotoxina. Dacă este consumată, poate provoca probleme grave de sănătate şi, uneori, chiar moartea, potrivit Institutului, care le cere cetăţenilor să anunţe autorităţile în cazul în care întâlnesc această creatură marină.

"(...). Dacă îl prindeţi, manipulaţi-l cu grijă şi, dacă este posibil, evitaţi contactul direct. Pe lângă venin, această specie (Lagocephalus sceleratus) are şi o maxilară puternică, cu dinţi foarte ascuţiţi, astfel încât chiar şi o muşcătură poate provoca răni grave", au transmis specialiştii în postarea de pe Facebook.

Marea Adriatică îşi schimbă treptat ecosistemul

Deşi peştele balon cu dungi argintii este rar întâlnit în Adriatică, experţii cred că numărul acestor exemplare ar putea creşte în timp, au mai scris jurnaliştii publicaţiei Blic.

Alături de peştele focului, o specie apărută recent şi deja numeroasă în sudul şi centrul Adriaticii, precum şi de alte specii străine şi invazive care se răspândesc rapid, marea îşi schimbă treptat compoziţia speciilor şi capătă noi caracteristici. Cauza este un proces numit tropicalizarea mării.